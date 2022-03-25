Від російської агресії в Україні вже загинули більше тисячі цивільних, - ООН оприлюднила офіційні цифри

1035 цивільних людей загинули в Україні з початку повномасштабної агресії Росії проти України проти України, 1650 цивільних були поранені. Такі цифри станом на 24:00 23 березня 2022 року наводить управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 214 чоловіків, 160 жінок, 28 хлопчиків та 14 дівчаток, тоді як стать 48 дітей та 571 дорослого поки не вдалося встановити.

Серед 1650 поранених 28 дівчаток та 23 хлопчики, а також 67 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через війну в Україні загинули щонайменше 726 цивільних, ще 1174 поранені, - ООН