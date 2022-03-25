У знищеному кораблі "Саратов" було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти, - Арестович

У знищеному десантному кораблі окупантів в Бердянську на борту було близько 400 осіб морської піхоти, а також близько 20 танків та 45 БТРів.

Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Там повністю знищено ВДК "Саратов", спочатку "Орськ" оголосили, але ніби як "Саратов". У нього на борту було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти. Все це йшло під Маріуполь, тобто бачимо, що все ж Маріуполю ми знайшли спосіб допомагати", - зазначи він.

За його словами, українські партизани "добре попрацювали на півдні", пошкодивши рейки, і там у військ РФ немає можливості налагодити доставку із окупованого Криму залізницею, тому підкріплення РФ відправляє морем.

"Зайшли до Маріуполя, почали розвантажуватися. Три кораблі стояли поряд, один знищили, біля другого 150 осіб особового складу якраз знялося і перебували між кораблями, коли туди прилетіло. І двоє кораблів, що відходили, мали загоряння. Один - серйозні, другий - менше. Що характерно - обома кораблями, які найбільше постраждали, командували зрадники, які в 2014 році перейшли з ВМСУ до складу Чорноморського флоту РФ, зрадивши присягу", - додав Арестович.

Також читайте: У Бердянську знищений великий десантний корабель "Саратов", а кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження, - уточнена інформація Генштабу ЗСУ