У знищеному кораблі "Саратов" було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти, - Арестович
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У знищеному десантному кораблі окупантів в Бердянську на борту було близько 400 осіб морської піхоти, а також близько 20 танків та 45 БТРів.
Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Там повністю знищено ВДК "Саратов", спочатку "Орськ" оголосили, але ніби як "Саратов". У нього на борту було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти. Все це йшло під Маріуполь, тобто бачимо, що все ж Маріуполю ми знайшли спосіб допомагати", - зазначи він.
За його словами, українські партизани "добре попрацювали на півдні", пошкодивши рейки, і там у військ РФ немає можливості налагодити доставку із окупованого Криму залізницею, тому підкріплення РФ відправляє морем.
"Зайшли до Маріуполя, почали розвантажуватися. Три кораблі стояли поряд, один знищили, біля другого 150 осіб особового складу якраз знялося і перебували між кораблями, коли туди прилетіло. І двоє кораблів, що відходили, мали загоряння. Один - серйозні, другий - менше. Що характерно - обома кораблями, які найбільше постраждали, командували зрадники, які в 2014 році перейшли з ВМСУ до складу Чорноморського флоту РФ, зрадивши присягу", - додав Арестович.
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скоти кацапські шукають смерть в Україні - початок.
не змогли висадити підкріплення на причал в уже контролбованому днів15 мінімум Бердянську !!!
і вони хотять висадити десант на Одесу !!!
ті зрадники капітани в рашистів отупіли, чи такими й були ?
P.S. Отець Герман Будзінський ( р.н. 1905 - р.с. 1995 ) - монах-студит, греко-католицький священик, який пройшов понад 20 років тюрем та сталінських концтаборів.
Корабль может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей, и 300-400 человек десанта (два кубрика десанта, под первым и четвёртым твиндеками)
Корабль может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов,
У зоопарку Міннесоти (США) під час планової медичної процедури помер амурський тигр, якого звали Путін.
Про це повідомляє Голос Америки у Твіттері, передає Укрінформ.
Як зазначає видання, тигр помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури.
"Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку", - йдеться у повідомленні.
а матчастю не володіє
дай Бог, щоб кацапи не встигли розгрузитись, звісно, я так думаю той саратов щей шкоди в порту наробив - перекрив причал.
це плюс якийсь час для захисників Марика !
невже Байрактари ?
Ці кораблі можуть вміщувати не більше 20 танків або 45 БТР, або 50 автівок, або 400 солдат!
Саме або.
Херов знаток воєнний.
Балакаючи голова
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
ВолгаАзов плещет волной,
Саратов -
расцветаетпотанул ты весной..." Волга-рекаморе Меот ,
Пусть
стоитлежит русский городкорабль "Саратов" (посланный на х.й!)
На века, на века,
на веканавсегда!.." Волгеморе закаты,
Плеск волны в тишине о причал,
Как на
фронтдно уходили солдатыматросы,
Как Саратов бойцов
провожалпроводил (в последний путь к Кобзону и хору им.Александрова)".
И. Кобзон - Гимн Саратова (текст песни)