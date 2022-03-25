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Угорщина (1331) Зеленський (17459) Віктор Орбан (271)

Час уже вирішувати, - Зеленський звернувся до Орбана із питанням визначитися на чиєму боці Угорщина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленский,орбан

Президент України закликав владу Угорщини визначитися, яку сторону у розв'язаній Росією війні вона підтримує.

Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до Європейської ради та народів Європи, передає Цензор.НЕТ.

"Час уже вирішувати. Угорщина... я хочу зупинитися тут і бути відвертим. Один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був у Будапешті. Я обожнюю ваше місто. Я був багато разів - дуже красиве, дуже душевне. І такі самі люди. У вас були трагічні моменти у житті. Я був на вашій набережній. Я бачив цей меморіал. Взуття на річці Дунай. Про масові вбивства. Я був зі своєю сім’єю. Послухай, Вікторе (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан), знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття. У Маріуполі, там такі ж самі люди. Дорослі і діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі", - сказав Зеленський.

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Він закликав Орбана не вагатися, а чітко визначити позицію стосовно введення санкцій проти росії, стосовно постачання в Україну зброї для захисту, визначитися із тим, чи варто торгувати з рф.

"Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо у ваш народ", - сказав глава держави.

Він також наголосив, що Україна вірить в Європейський Союз.

"І ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами", - додав Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
фашистська мадярщина, визначилась із своєю геополітичною позицією ще у 1940-му - бути на стороні фашистських загарбників
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25.03.2022 04:52
+18
орбана гебня видимо крепко держит за яйца компроматом. да и ***** он душевный ко всему
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25.03.2022 05:07
+16
А на чьей стороне может быть шваль?
Увы, за последние недели, рейтинг орбановского фидеса только вырос.
К сожалению и после выборов, нам придется слушать м*дака сиятро и сталкиваться с вето этой недостраны во всем, что касается продвижения Украины в НАТО и ЕС
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25.03.2022 05:59
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На боці ***** - що, досі не зрозуміло?
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25.03.2022 02:08 Відповісти
В нього вибори 4 квітня. Угорці за нас.
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25.03.2022 02:27 Відповісти
сложный народ и страна и власть увы мои дети ехали с Украины через Молдавия-Румыния-Венгрия-Словакия Чехия-Германии так вот с 3 часов ночи до почти 11 дня на границе шмонали автобус с 15 детьми и женщинами именно мадьяры и так постоянно и до войны а сейчас просто получали наслаждение...
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25.03.2022 08:57 Відповісти
Умница Президент!
Умница Украина!
Слава Героям!
Смерть империи!
Все будет Украина)))
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25.03.2022 03:12 Відповісти
фашистська мадярщина, визначилась із своєю геополітичною позицією ще у 1940-му - бути на стороні фашистських загарбників
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25.03.2022 04:52 Відповісти
мадярський народ тоді був не винний, це всё адмірал хорті)))) як тепер орбан...
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25.03.2022 07:12 Відповісти
Телепню Saul Goodman, невже "адмірал хорті" особисто заганяв в табори українців Закарпаття, закривав церкви, вбивав? .
А може ти кацап?
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25.03.2022 08:43 Відповісти
орбана гебня видимо крепко держит за яйца компроматом. да и ***** он душевный ко всему
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25.03.2022 05:07 Відповісти
Не то слово и та ещё мразь сятро или сяйро, в общем ******** очередной
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25.03.2022 10:16 Відповісти
А на чьей стороне может быть шваль?
Увы, за последние недели, рейтинг орбановского фидеса только вырос.
К сожалению и после выборов, нам придется слушать м*дака сиятро и сталкиваться с вето этой недостраны во всем, что касается продвижения Украины в НАТО и ЕС
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25.03.2022 05:59 Відповісти
На тому самому боці що і Зеля.
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25.03.2022 06:39 Відповісти
Чтоб у тебя язык отсох.
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25.03.2022 08:43 Відповісти
Душевные заболевания лечатся , но не у всех..
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25.03.2022 08:45 Відповісти
не видать мадьярам Украинского Закарпатья, обещаного путлером
****** гребаные 👎👎👎
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25.03.2022 06:44 Відповісти
А кацапські боти серти на форумі.
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25.03.2022 07:58 Відповісти
Редкий Д.....б зачем тебя из больницы выпустили.
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25.03.2022 08:47 Відповісти
Який IQ?! Тексти добре декламує!
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25.03.2022 09:14 Відповісти
Тю, це ж тепер у разі санкцій від Угорщини, вона тугрики з Мацкви отримувати не буде ....
Непростий вибір у мадярів.
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25.03.2022 08:13 Відповісти
Во многих странах Европы (да и мира) у власти левые популисты по сути (как бы они сами себя не называли). А если есть диктаторские замашки, то и получаются такие вот Орбаны, Эрдоганы и т.п.
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25.03.2022 08:39 Відповісти
А Вы думали , зачем Путин с ним встречался. Путин рассказывал ему сказки о Закарпатье… Тот и поверил… Путин манипулятор ещё тот.
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25.03.2022 08:48 Відповісти
Он надеятся ,что Войну выиграет Россия. И тогда с барского плеча достанет …
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25.03.2022 08:50 Відповісти
Он думает что с Россия выиграет войну , и тогда с барского стола достанется ему…
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25.03.2022 08:55 Відповісти
Она беженка не навсегда, рано или поздно ей придется вернуться в Украину, а закон о коллаборантах уже действует.
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25.03.2022 09:21 Відповісти
Орбан есть Орбан с *******,а вот ЕС следует подумать о программах развития(кого развивать?) и принципах консенсуса.
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25.03.2022 09:09 Відповісти
Орбан за ***** и он это не скрывает...такой себе крот в НАТО.
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25.03.2022 09:17 Відповісти
Придурок, он уже давно определился на чью сторону стать.
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25.03.2022 09:18 Відповісти
так это троллинг - у них выборы через неделю и ЗЕ напоминает венграм что Орбан - рашковый.
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25.03.2022 09:31 Відповісти
у них выборы 1-го апреля. Весь будапешт жовтоблакитний Но Орбан с Сиярто - аквафреши. Пролетят они как фанера. Война усилила в Венгрии проевропейские настроения. Слава Украине!
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25.03.2022 09:29 Відповісти
Угорщина завжди прораховувалася із вектором руху. За союз із Гітлером втратили частину території.
За союз із путлером втратять ще більше - Повагу в Європі і стануть ізгоями.

Орбани приходять і уходять як і Хорті і Салаші, а угорці залишаються.
Тому треба питати угорців з ким вони і чому забули 1956 рік.
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25.03.2022 09:34 Відповісти
На рахунок ізгоїв. Як кажуть запарєбріком: "Нє фсьо так адназначно". В ЄС, окрім ********, вистачає **************. І нічого, досі тихцем або відкрито торгують з парашею, багатіють.
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Будапешт сталинская армия почти сравняла с землей при "освобождении"!
Просто Орбан проплаченный ГАЗПРОМОМ агент кремлевских орков.
Нужно спрашивать не у него, а у Национального Собрания Венгрии!
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25.03.2022 09:40 Відповісти
ОРБАН КОРЕШ БАНДИТА СЕВЫ МОГИЛЕВИЧА ОДНОГО ИЗ ГЛАВАРЕЙ РУССКОЙ МАФИИ, А ОФИС ИХ В РУМЫНИИ В БУХАРЕСТЕ !!!
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25.03.2022 09:43 Відповісти
Поведінка Орбана це ганьба Угорщин. З таким прем'єром їй не місце ні в ЄС ні в НАТО.
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25.03.2022 09:45 Відповісти
Саме так і потрібно волати - адресно і конкретно, а не скиглити херню у бік всього НАТО
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25.03.2022 10:18 Відповісти
с этими зауральскими цыганами, халуями ботаксного, педофильного Шныря давно нужно было решать "вопросы".....
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25.03.2022 10:26 Відповісти
Мадяраси мають бути вигнані із ЄС та Із НАТО. Що там робить країна, політики якої беруть гроші РФ в обмін на створення перешкод іншій країні?
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25.03.2022 10:27 Відповісти
В перший день війни, на потяг Мукачево-Будапешт, ці уроди не пустили нікого окрім громадян Угорщини, не дивлячись на завчасно продані квитки. На другий день, у зв'язку із наявністю вільних місць, почали дозволяти перевезення громадян України, але за умови переваги громадян Угорщини, незалежно від наявного квитка. От і усе, що потрібно значи про цих ган.донів.
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25.03.2022 10:29 Відповісти
Орбаны, Сиярты, эта прочая срань-рязань. лучше бы выпереть их из ЕС и НАТО, и дать место Украине там, а эти пускай по своими фино-угорскими братушками в сракотан долбятся, и газом запивают
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25.03.2022 10:30 Відповісти
Насправді Орбан вже визначився.
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25.03.2022 10:30 Відповісти
Хммм. А дійсно, на чиєму боці угро-фінський ************?
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25.03.2022 10:43 Відповісти
Так навіть етнічно та мовно угорці - народ уральскої групи, тому й не відчувають себе "своїми" поруч зі слов'янами та німцями.
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25.03.2022 10:47 Відповісти
Не нужно ждать от этой срани ничего хорошего. Эти ублюдки во время 2 мировой войны - "отрывали" куски Румынии, Словакии и Украины. Это гнусный сосед - такой же как и К@ц@пия.
Они (мадьяры) виноваты в геноциде против евреев (во времена ВОВ) и в непомерной жестокости к населению захваченных стран. Если кому-то интересно - почитайте Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» (ту часть где он описывает мадьяр во времена 1 мировой войны). Гашек с нескрываемой антипатией относился к этому этносу.
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25.03.2022 10:58 Відповісти
Интересно то, что никто не говорит всерьез о том, что венгры в Закарпатье только и ждут что бы туда ввести свою армию. Они не будут с нами дружить так как там им нужна слабая Украина, а не Украина победившая россию.
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25.03.2022 11:10 Відповісти
 
 