Час уже вирішувати, - Зеленський звернувся до Орбана із питанням визначитися на чиєму боці Угорщина
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Президент України закликав владу Угорщини визначитися, яку сторону у розв'язаній Росією війні вона підтримує.
Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до Європейської ради та народів Європи, передає Цензор.НЕТ.
"Час уже вирішувати. Угорщина... я хочу зупинитися тут і бути відвертим. Один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був у Будапешті. Я обожнюю ваше місто. Я був багато разів - дуже красиве, дуже душевне. І такі самі люди. У вас були трагічні моменти у житті. Я був на вашій набережній. Я бачив цей меморіал. Взуття на річці Дунай. Про масові вбивства. Я був зі своєю сім’єю. Послухай, Вікторе (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан), знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття. У Маріуполі, там такі ж самі люди. Дорослі і діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі", - сказав Зеленський.
Він закликав Орбана не вагатися, а чітко визначити позицію стосовно введення санкцій проти росії, стосовно постачання в Україну зброї для захисту, визначитися із тим, чи варто торгувати з рф.
"Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо у ваш народ", - сказав глава держави.
Він також наголосив, що Україна вірить в Європейський Союз.
"І ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Умница Украина!
Слава Героям!
Смерть империи!
Все будет Украина)))
А може ти кацап?
Увы, за последние недели, рейтинг орбановского фидеса только вырос.
К сожалению и после выборов, нам придется слушать м*дака сиятро и сталкиваться с вето этой недостраны во всем, что касается продвижения Украины в НАТО и ЕС
****** гребаные 👎👎👎
Непростий вибір у мадярів.
За союз із путлером втратять ще більше - Повагу в Європі і стануть ізгоями.
Орбани приходять і уходять як і Хорті і Салаші, а угорці залишаються.
Тому треба питати угорців з ким вони і чому забули 1956 рік.
Просто Орбан проплаченный ГАЗПРОМОМ агент кремлевских орков.
Нужно спрашивать не у него, а у Национального Собрания Венгрии!
Они (мадьяры) виноваты в геноциде против евреев (во времена ВОВ) и в непомерной жестокости к населению захваченных стран. Если кому-то интересно - почитайте Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» (ту часть где он описывает мадьяр во времена 1 мировой войны). Гашек с нескрываемой антипатией относился к этому этносу.