В МЗС спростували фейк РФ про "утримання російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС"

Російські окупанти поширюють фейк про нібито "насильне утримування російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У зв‘язку із поширенням російською федерацією дезінформації в МАГАТЕ про нібито утримування російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС Міністерство закордонних справ України зазначає таке.

Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає. Четверо озброєних громадян рф супроводжували вантаж елементів ядерного палива, що прибув на атомну станцію до 24 лютого 2022 року. З моменту прибуття вантажу зазначені особи забезпечували його охорону до завершення розвантаження відповідно до умов контракту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після передачі вантажу українській стороні 23 березня роззброєні російські громадяни покинули територію Рівненської АЕС.

"Зараз росіяни знаходяться в готелі за власною волею. Наразі вони не висловлюють бажання повертатися до росії. У разі зміни планів російських громадян, українська сторона готова надати їм сприяння в поверненні на територію рф відповідно до існуючих процедур", - додали в МЗС.

Також читайте: Російські окупанти розграбували у зоні відчуження новітню лабораторію вартістю 6 млн євро