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В МЗС спростували фейк РФ про "утримання російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

раэс

Російські окупанти поширюють фейк про нібито "насильне утримування російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У зв‘язку із поширенням російською федерацією дезінформації в МАГАТЕ про нібито утримування російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС Міністерство закордонних справ України зазначає таке.

Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає. Четверо озброєних громадян рф супроводжували вантаж елементів ядерного палива, що прибув на атомну станцію до 24 лютого 2022 року. З моменту прибуття вантажу зазначені особи забезпечували його охорону до завершення розвантаження відповідно до умов контракту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після передачі вантажу українській стороні 23 березня роззброєні російські громадяни покинули територію Рівненської АЕС.

"Зараз росіяни знаходяться в готелі за власною волею. Наразі вони не висловлюють бажання повертатися до росії. У разі зміни планів російських громадян, українська сторона готова надати їм сприяння в поверненні на територію рф відповідно до існуючих процедур", - додали в МЗС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Бандери орків роззброїли? Це правільно. Тепер нехай мову вивчають )
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25.03.2022 02:24 Відповісти
Нас там нєт, ахаха. Все правильно. Скоріше всього, з початком війни знаходження озброєного росьянина на тер України недопустиме, от їх і розброїли, що нормально, у нас же воєний стан, а без зброї повертатися не можуть, бо за втрату зброї їм там буде тюрма, скоріше всього, їм сказали, мовляв чекайте кінця війни-повернемо зброю, або їдьте так-не тримаємо )))) Нехай скажуть спасибі що в полон не взяли.
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25.03.2022 04:07 Відповісти
 
 