На Слобожанському напрямку окремі підрозділи росіян втратили до 50% особового складу, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат окупаційних сил РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє в фейсбуці Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати.

Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію російської федерації у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу", - зазначається у повідомленні.

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