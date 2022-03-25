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Україна не помиляється в тому, що перемагає у війні з РФ, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зсу

В України є підтримка всього демократичного світу, а також правда і свобода.

Про це заявила заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви не помиляєтеся, що ви перемагаєте. Ви перемагаєте у цій війні. Ви перемагаєте здавалося б великі російські збройні сили. Чому це відбувається? Тому що у вас є три речі: підтримка всього демократичного світу. А також у вас є дві речі, в яких Путін відмовив своєму народу: у вас є правда, і у вас є свобода.

Ці речі є невід'ємними для того, щоб домінувати в цій боротьбі. Ми підтримуємо вас. слава Україні" - наголосила вона.

Також дивіться: "Выполняя приказ диктатора Путина вы совершаете ошибку": Російський офіцер, який перейшов на бік України, звернувся до військових РФ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Окупована Нова Каховка.
Малявки у дворі грають в войнушку: "Вали орків! Ура - наш байрактар!" Псдць...
А вони ж виростуть. І запам'ятають хто ті орки.
Це тепер на покоління. З самих малих.
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25.03.2022 02:54
+18
Почтальон Почкин принес посылку с вашим мальчиком. Жесткач.

https://twitter.com/i/status/1507150542459576321
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25.03.2022 02:50
+17
До чего обычных Украинцев довели, а еще месяц назад даже матерными словами не "разговаривали"

Смерть оккупантам!
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25.03.2022 02:56
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Вікуся, краще б ви порадовали печенюшками Міг та Су
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25.03.2022 02:39 Відповісти
у вас є правда, і у вас є свобода...

ще б зброї посерьозніше, Вікуся!
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25.03.2022 02:40 Відповісти
Почтальон Почкин принес посылку с вашим мальчиком. Жесткач.

https://twitter.com/i/status/1507150542459576321
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25.03.2022 02:50 Відповісти
До чего обычных Украинцев довели, а еще месяц назад даже матерными словами не "разговаривали"

Смерть оккупантам!
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25.03.2022 02:56 Відповісти
казала ж мати конику - ги-ги, ги-ги
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25.03.2022 02:57 Відповісти
за Марик! за Харків! за Чернигів! за Суми! за..., за... за....

за всю Україну!
за горе та смерть, яку ви принесли нам!
будете вбиті та прокляті на віки !
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25.03.2022 03:56 Відповісти
Окупована Нова Каховка.
Малявки у дворі грають в войнушку: "Вали орків! Ура - наш байрактар!" Псдць...
А вони ж виростуть. І запам'ятають хто ті орки.
Це тепер на покоління. З самих малих.
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25.03.2022 02:54 Відповісти
якщо орда не депортує.....

хоча, де б вони не опинились, але ворогами кацапам стануть до смерті !
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25.03.2022 03:58 Відповісти
що значить: "Псдць..."? Це дуже добре. Москаль нам не брат і тим більше не друг, а ворог, вбивця, гвальтівник, одним словом ОРК.
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25.03.2022 06:56 Відповісти
У нас на відміну від лапатної рабської бидломаси є незламна українська нація...
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25.03.2022 05:44 Відповісти
Внимательный читатель Цензора не должен удивляться победному сопротивлению Украины. За 8 лет на цiх шпальтах было столько ценной и правдивой информацим о ЗСУ и о современной войне, что все нынешние провалы армии РФ прочитывались. В комментах перед войной не раз писал о неизбежности тупых "лобовых" атак армией РФ и неизбежном проигрыше в войне. Это считывалось. Куда же смотрели тысячи аналитиков и экспертов на Западе? что они читали, как считали, за чьи деньги и т.д. Масса вопросов

Обьективно, мозг одного Бутусова сработал лучше чем армия этих дармоедов. И дело не только в мотивации и свободе, за которую борется Украина, дело еще в мощном генетически заложенном военом интеллекте и кмiтливостi, которые на протяжении веков були притамані українцям. Козаки, нагадаю, вважались кращою піхотою в Європі на протязі 150 років
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25.03.2022 06:08 Відповісти
Але московська пропаганда перетворила образ української морської піхоти на образ своєї татарської кінноти.
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25.03.2022 17:18 Відповісти
Та президент не гнида...
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25.03.2022 13:24 Відповісти
Зовсім негнида
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25.03.2022 13:59 Відповісти
 
 