Україна не помиляється в тому, що перемагає у війні з РФ, - Нуланд

В України є підтримка всього демократичного світу, а також правда і свобода.

Про це заявила заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви не помиляєтеся, що ви перемагаєте. Ви перемагаєте у цій війні. Ви перемагаєте здавалося б великі російські збройні сили. Чому це відбувається? Тому що у вас є три речі: підтримка всього демократичного світу. А також у вас є дві речі, в яких Путін відмовив своєму народу: у вас є правда, і у вас є свобода.

Ці речі є невід'ємними для того, щоб домінувати в цій боротьбі. Ми підтримуємо вас. слава Україні" - наголосила вона.

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