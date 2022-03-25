15 069 14
Україна не помиляється в тому, що перемагає у війні з РФ, - Нуланд
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
В України є підтримка всього демократичного світу, а також правда і свобода.
Про це заявила заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ви не помиляєтеся, що ви перемагаєте. Ви перемагаєте у цій війні. Ви перемагаєте здавалося б великі російські збройні сили. Чому це відбувається? Тому що у вас є три речі: підтримка всього демократичного світу. А також у вас є дві речі, в яких Путін відмовив своєму народу: у вас є правда, і у вас є свобода.
Ці речі є невід'ємними для того, щоб домінувати в цій боротьбі. Ми підтримуємо вас. слава Україні" - наголосила вона.
Топ коментарі
+26 Светлана Науменко
показати весь коментар25.03.2022 02:54
+18 константен
показати весь коментар25.03.2022 02:50
+17 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар25.03.2022 02:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ще б зброї посерьозніше, Вікуся!
https://twitter.com/i/status/1507150542459576321
Смерть оккупантам!
за всю Україну!
за горе та смерть, яку ви принесли нам!
будете вбиті та прокляті на віки !
Малявки у дворі грають в войнушку: "Вали орків! Ура - наш байрактар!" Псдць...
А вони ж виростуть. І запам'ятають хто ті орки.
Це тепер на покоління. З самих малих.
хоча, де б вони не опинились, але ворогами кацапам стануть до смерті !
Обьективно, мозг одного Бутусова сработал лучше чем армия этих дармоедов. И дело не только в мотивации и свободе, за которую борется Украина, дело еще в мощном генетически заложенном военом интеллекте и кмiтливостi, которые на протяжении веков були притамані українцям. Козаки, нагадаю, вважались кращою піхотою в Європі на протязі 150 років