Україна продовжує боротьбу за відключення всіх російських банків від SWIFT, - Кулеба
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Є країни, які всіляко намагаються уникнути застосування санкції проти Росії, але Україна тисне.
Про це у відеозверненні заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Є ще великі гучні санкції, за які ми боремося: це відключення всіх російських банків від SWIFT, і відмова від енергоносіїв, і закриття портів, і блокування додаткових фінансових можливостей для участі Росії в міжнародному фінансовому ринку.
Це великі історії, над якими ми б'ємося, поки що результату немає, скажу відверто. Більше того, є країни, які всіляко намагаються уникнути застосування санкцій, але ми тиснемо, і я переконаний дотиснемо, тому що це відповідає не лише нашим інтересам, а й інтересам європейської безпеки загалом", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Рашка без ЯО!!!
Всё будет Украина))
Самые известные представители дикорастущих съедобных растений Крыма - подорожник, крапива и одуванчик. Однако далеко не все сегодня могут даже вспомнить, как и в каком виде их можно употреблять в пищу.
Между тем листья подорожника можно добавить в суп, котлетный фарш, запеканки, салат и даже квасить, как капусту. В качестве салатной зелени в Европе давно культивируют подорожник оленерогий, который даёт до двух килограммов продукта за сезон. Используют в пищу и семена растения: из них готовят каши.