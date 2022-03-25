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Україна продовжує боротьбу за відключення всіх російських банків від SWIFT, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

swift

Є країни, які всіляко намагаються уникнути застосування санкції проти Росії, але Україна тисне.

Про це у відеозверненні заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Є ще великі гучні санкції, за які ми боремося: це відключення всіх російських банків від SWIFT, і відмова від енергоносіїв, і закриття портів, і блокування додаткових фінансових можливостей для участі Росії в міжнародному фінансовому ринку.

Це великі історії, над якими ми б'ємося, поки що результату немає, скажу відверто. Більше того, є країни, які всіляко намагаються уникнути застосування санкцій, але ми тиснемо, і я переконаний дотиснемо, тому що це відповідає не лише нашим інтересам, а й інтересам європейської безпеки загалом", - сказав міністр.

Також читайте: Закликаємо торговельні судна всіх країн не заходити в російські порти, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Смерть империи!
Рашка без ЯО!!!
Всё будет Украина))
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25.03.2022 03:14 Відповісти
Новини з сайту Севастополя:

Самые известные представители дикорастущих съедобных растений Крыма - подорожник, крапива и одуванчик. Однако далеко не все сегодня могут даже вспомнить, как и в каком виде их можно употреблять в пищу.

Между тем листья подорожника можно добавить в суп, котлетный фарш, запеканки, салат и даже квасить, как капусту. В качестве салатной зелени в Европе давно культивируют подорожник оленерогий, который даёт до двух килограммов продукта за сезон. Используют в пищу и семена растения: из них готовят каши.
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25.03.2022 06:42 Відповісти
Потрібні не санкції, а БЛОКАДА, у тому числі проти тих, хто її порушить!
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25.03.2022 08:51 Відповісти
Нуу. давит это вторичное .настаивает на необходимости такого шага .
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25.03.2022 09:20 Відповісти
 
 