Україна продовжує боротьбу за відключення всіх російських банків від SWIFT, - Кулеба

Є країни, які всіляко намагаються уникнути застосування санкції проти Росії, але Україна тисне.

Про це у відеозверненні заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Є ще великі гучні санкції, за які ми боремося: це відключення всіх російських банків від SWIFT, і відмова від енергоносіїв, і закриття портів, і блокування додаткових фінансових можливостей для участі Росії в міжнародному фінансовому ринку.

Це великі історії, над якими ми б'ємося, поки що результату немає, скажу відверто. Більше того, є країни, які всіляко намагаються уникнути застосування санкцій, але ми тиснемо, і я переконаний дотиснемо, тому що це відповідає не лише нашим інтересам, а й інтересам європейської безпеки загалом", - сказав міністр.

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