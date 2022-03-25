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Канада допомагатиме Україні, як зможе. Ми готові закуповувати необхідне обладнання безпосередньо для українців, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трюдо

Канада не припинятиме постачання до України озброєння та військового оснащення.

Про це на пресконференції у Брюсселі заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо намагатися допомогти Україні, як зможемо. Оскільки президент Зеленський просить про різноманітне оснащення, ми вивчаємо, що саме можемо надіслати", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що Канада готова "закуповувати необхідне обладнання безпосередньо для українців".

При цьому Трюдо жодним чином не уточнив, що саме Канада може передати Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями Канада поставить до України додаткову летальну зброю, - Трюдо

Автор: Ірина Дашківська
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Справжні друзі виявляють себе у справжній біді.Канадійцям-черговий респект...
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25.03.2022 06:18 Відповісти
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25.03.2022 06:27 Відповісти
Вместо 1000 бесполезных призывов и обеспокоенности.
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25.03.2022 06:31 Відповісти
Это куда эффективная помощь, чем призывы ЕС о прекращении войны от параши. Спасибо Канада!
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25.03.2022 06:35 Відповісти
Наразі це просто слова.
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25.03.2022 06:57 Відповісти
Нажаль, ви прав
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25.03.2022 10:41 Відповісти
Спасибо нашим друзьям ! Всегда будем помнить !
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25.03.2022 06:45 Відповісти
Канада тоже УКРАИНА..
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25.03.2022 06:49 Відповісти
 
 