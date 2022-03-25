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Єврорада вимагає від Росії негайно припинити війну, вивести війська та техніку із України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупант

Європейська рада закликає Росію гарантувати гуманітарні коридори та доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших міст, що знаходяться в облозі.

Про це йдеться у висновку Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Росія спрямовує удари по цивільному населенню та завдає ударів по цивільних об'єктах, включаючи лікарні, медичні установи, школи та притулки. Ці військові злочини мають бути негайно припинені. Винні та їхні спільники будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова у гуманітарному доступі з боку російських збройних сил є неприйнятною. Російські сили повинні негайно забезпечити безпечні шляхи до інших районів України, а також доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших міст, що знаходяться в облозі", - йдеться  у висновку.

Єврорада також закликає Росію повністю дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права, і вимагає, щоб Росія негайно припинила війну і вивела свої війська та техніку з України та поважала її територіальну цілісніст та суверенітет, і закликає всі країни приєднатися жо санкцій проти РФ.

Також читайте: Зеленський - лідерам ЄС про членство України в Євросоюзі: "Не спізніться"

Зазначається, що має бути забезпечена безпека українських АЕС, зокрема за підтримки МАГАТЕ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Это как призвать короновирус к прекращению своей деятельности...
Капец, они там в розовых очках ходят.
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25.03.2022 06:28
+13
Эти требования мне напоминают меркелевские "глубокие озабоченности"
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25.03.2022 06:33
+11
Єврорада-потрібно не більше закликів а більше саме дій...
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25.03.2022 06:27
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Правила форума Рада форумчан
Єврорада-потрібно не більше закликів а більше саме дій...
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25.03.2022 06:27 Відповісти
Лицемеры проклятые ‼️Прекрасно знают ,что это ПУСТОЕ СОТРЯСАНИЕ ВОЗДУХА Боятся РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ -ОСТАНОВИТЬ ТЕРРОРИСТА №1 и его нацистов Смотрят ФИЛЬМ УЖАСОВ И ПРОДОЛЖАЮТ ТОРГОВАТЬ ,плюя на все ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
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25.03.2022 09:38 Відповісти
Это как призвать короновирус к прекращению своей деятельности...
Капец, они там в розовых очках ходят.
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25.03.2022 06:28 Відповісти
Когда Мариуполь освободят, в подвалах будут сидеть мертвые женщины, дети ...
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25.03.2022 06:31 Відповісти
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25.03.2022 06:51 Відповісти
Эти требования мне напоминают меркелевские "глубокие озабоченности"
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25.03.2022 06:33 Відповісти
Больше дела, ребята... Террористам абсолютно пофиг ваши вопли.
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25.03.2022 06:35 Відповісти
Поменьше призывов, побольше оружия , и побыстрее ...
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25.03.2022 06:37 Відповісти
В мордорі всі глухі, там тільки п..здюліни розуміють!
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25.03.2022 06:39 Відповісти
Кацапською мовою, так нє пайдьот, техніку вони залишають, а самі уйобують пішки пєхотою. Металобрухт це їм кара за Азовсталь.
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25.03.2022 06:39 Відповісти
Напоминает меркелевскую "глубокую озабоченность!"
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25.03.2022 06:46 Відповісти
а брови нахмурили? а пальчиком посварили?
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25.03.2022 07:36 Відповісти
Надо не рашку уговаривать успокоиться а Украину что бы более решительно действовала. Ну и главное не слушать зеленого.
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25.03.2022 07:39 Відповісти
Кацапы просто срутся от президента Украины. )))
Это не ваше трусливое бункерное чмо !!!!
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25.03.2022 09:43 Відповісти
*********** зеленого. Кто за него голосовал тот не украинец вообще или дебил тупоголовый. После войны с ним разберемся.
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25.03.2022 11:37 Відповісти
С террористами не договариваются. Шулерам нельзя верить. Только полное уничтожение рашистов и освобождение всех наших оккупированных территорий.
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25.03.2022 08:20 Відповісти
Вже не залишилося ні сил, ні бажання бодай посилати ці всі євроради, обес"є, паре, барелів і підерляйнен ...з їхніми резолюціями,закликами, вимогами, занепокоєннями - *****.
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25.03.2022 08:31 Відповісти
Не понимаю, как можно волков ПРИЗЫВАТЬ не жрать овец!? Это очень ГЛУПО (или ЛИЦЕМЕРНО), их нужно ОТСТРЕЛИВАТЬ (а для этого дайте Украине достаточное количество оружия, то что просят)!
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25.03.2022 09:29 Відповісти
Євроклоуни.Навіщо ми туда пхнемось.Британія взагали мудро зробила що вийшла.
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25.03.2022 09:52 Відповісти
Противно читать безпонтовые призывы , создавая озабоченность.
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25.03.2022 09:57 Відповісти
может для начала Украине следует квалифицировать вражескую агрессию и убийство украинского народа как Войну, а не Спецоперацию и заявить об єтом на международном уровне, в ООН? почему до сих пор этого не сделано?
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25.03.2022 10:12 Відповісти
 
 