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армія РФ (13497) війна (56544) ракети (2815) США (14482)

Через технесправності рівень відмов під час запуску російських ракет сягає до 60%, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,франція,ядерна

За оцінками США, кількість відмов під час запуску російських ракет середньої та великої дальності досягає 60%.

Про це заявили Reuters три американські чиновники, близькі до розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційні особи США, посилаючись на розвіддані умовах анонімності, не повідомляють, що саме є причиною високого відсотка відмов російських ракет. Один з чиновників сказав, що відсоток відмови російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%.

На цьому тижні представники Міністерства оборони США повідомили, що, за оцінками Пентагону, з початку війни Росія запустила понад 1100 ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До України долетіли 39% ракет, випущених російськими окупантами, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
якби вони ще й падали їм на голови
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25.03.2022 06:38
+39
Так десь же так і було. Здається запуск з Буку в Чорнобаївці (може помиляюсь) їм же на голову впав і ******* так, шо тіко ванькіни сраки порозлітались.
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25.03.2022 06:41
+33
Горела, падая, ракета
И от нее бежал расчет
Кто хоть однажды видел это
Тот хрен к ракете подойдет.
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25.03.2022 06:43
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якби вони ще й падали їм на голови
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25.03.2022 06:38 Відповісти
Так десь же так і було. Здається запуск з Буку в Чорнобаївці (може помиляюсь) їм же на голову впав і ******* так, шо тіко ванькіни сраки порозлітались.
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25.03.2022 06:41 Відповісти
Саме так. Велика хмара смердючіх потних лаптєй ще довго літала у повітрі...
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25.03.2022 06:44 Відповісти
Жигули , ракеты ,один и тот же надовбень делает ...
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25.03.2022 06:42 Відповісти
Та ні, там креслення те саме, тільки різним інструментом фінішується іздєліє, напилки бувають різні, одним тернув - Жигулі вийшли, другим тернув - ракєта.
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25.03.2022 07:05 Відповісти
А як шо тим шо для Жигуля намагатись випиляти ракету - то шо вилізе?
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25.03.2022 07:51 Відповісти
Може вилізти все що завгодно, навіть Армата їхня, яка глохне на Кривавій площі. Це орки, розум там відсутній.
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25.03.2022 12:25 Відповісти
респект
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25.03.2022 09:22 Відповісти
Для рукожопых и это феноменальный успех.
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25.03.2022 06:43 Відповісти
Горела, падая, ракета
И от нее бежал расчет
Кто хоть однажды видел это
Тот хрен к ракете подойдет.
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25.03.2022 06:43 Відповісти
Старе вже пісня... Але ж АКТУАЛЬНА !
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25.03.2022 07:07 Відповісти
мля
при технічній несправності ракет 60% я вже не впевнена, кому більше треба боятися ядерної зброї рашкортостану - нам чи самим рашанам?

вони запустять ракету а воно шваркне по якомусь усть-запулінську...
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25.03.2022 06:45 Відповісти
Ви мали на увазі усть-********** може?
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25.03.2022 07:00 Відповісти
Воронєж ніхто не відміняв.
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25.03.2022 07:07 Відповісти
я мала на увазі всю рашню)
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25.03.2022 07:12 Відповісти
Від мацкви до самих до окраїн, як вони співали то хай і збудеться!
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25.03.2022 08:44 Відповісти
Вона ще може на старті *******, або тупо не злітіти.
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25.03.2022 09:43 Відповісти
Ось і я про це. Друга армія світу всіх в пух і прах. Дякувати Богові потихенько перемелюється в Україні. Арсенал ядерний-ми всіх в попіл-а якщо не вилетить, або вилетить і зразу впаде? Тому нехай москалики не розслабляються, в них зрештою і родина і сім"я, а ми з Божою допомогою- потихенько.
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25.03.2022 10:15 Відповісти
А це й не дивно, бо вони мікросхеми молотком забивають
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25.03.2022 11:06 Відповісти
підказую рашистам, там не вистачає палива з гімна. Зверніться до свого відомого скульптора.... І все буде гаразд
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25.03.2022 06:46 Відповісти
Свій час прийде й на кацапські голови, чи то каміння, чи то інше щось буде, бо деяких законів ніхто не відміняв.
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25.03.2022 06:59 Відповісти
Один з чиновників сказав, що відсоток відмови російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%.
_____________________________________________________________________________________
Забыли добавить еще одну важную деталь.
Если при тестовых испытаниях уровень отказов новых "изделий" превышает 20%, то "изделие считается недоработанным и в серию не идет. Или на конструкторско-технологическую доработку или в отказ.
Одно из двух - или Россия воюет недоработанными и непроверенными ракетами или это все же серийные изделия, просто "серия" у них такая, через *опу сделанная
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25.03.2022 07:00 Відповісти
Та там і перше, і друге.
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25.03.2022 07:11 Відповісти
Очень давно один советский академик на пальцах объяснил почему все русские товары(от микрокалькуляторов до ракет) сделаны через *опу.
- Блестящие научные открытия из лабораторий попадают в НИИ, где из них выходят посредственные конструкторские проекты. Проекты попадают в заводские технологические бюро, где из них лепят техпроцессы по принципу - "Что имеем, из того и делаем". Техпроцессы попадают в цех, где "Ваня-слесарь" забивает шурупы молотками, чтобы поскорее закончить с работой и пойти в пивную отдыхать.
Поэтому, да, в России ни трусов не пошить, ни ракет не построить.
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25.03.2022 07:32 Відповісти
іншими словами - роблять з гівна та палок а в процессі на палках починають економити?
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25.03.2022 07:54 Відповісти
Колись на такому працював
Ще забули, шановний, добавити про "обеденный перерыв", коли обов'язково роботяги повинні були хильнути і налити економісту, щоб порахував "перевиконання плану на 101,5%"
Ця система була нежиттєздатною, бо не розвивалась.
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25.03.2022 08:34 Відповісти
А в лаборатории эти блестящие научные открытия попадают из ГРУ и КГБ, а туда от шпионов в странах Запада.
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25.03.2022 09:57 Відповісти
Где-то в начале 70-х ГРУ добыло в в Америке наисекретнейший прибор ночного видения. Добыли и диппочтой переслали в СССР.
Там передали в ведомственный институт с наказом - разобрать, изучить, понять принцип действия, скопировать и повторить в серию. На все - полгода. Работайте товарищи.
Через некоторое время поинтересовались - как дела? В срок уложитесь?
- Да зачем нам полгода, уложимся в два месяца. Прибор то сделан по типичной американской схеме - чем проще, тем лучше. Простенькая электросхема, блок питания, оптика, преобразующий диод, корпус... Плевое дело, короче.
Прошло два месяца, потом три, четыре, полгода - начальство нервничает.
Где НАШ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ прибор?
Ответ пришел грустный. Тут проблема нарисовалась. Мы все успешно скопировали, за исключением диода. Чтобы такой маленький диод сделать надо полностью перестроить все заводы Минрадиоэлектроники. На многие миллиарды рублей. Проще и дешевле и дальше воровать готовые диоды у Америки.
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25.03.2022 10:28 Відповісти
Або 2 в 1. )))
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25.03.2022 09:48 Відповісти
То же будет і с іх ідрьонимі болванкамі. Нужно ****** на опереженіе. І яке щастя буде для всього світу.
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25.03.2022 07:15 Відповісти
Не, ну а кто сказал, что будет очень легко спасать украинцев...
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25.03.2022 07:20 Відповісти
Цією "новиною" наші західні партнери якби натякають: не так вже й потрібні Україні системи ППО.
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25.03.2022 07:28 Відповісти
цією новиною наші захіні партнери , якби натякають всім, що росія не зовсім ядерна держава, тобто вони зсвічно ядерні, але використання ядерної зброї може бути небезпечним для них. частина може вибухнути невідомо де, може й при запуску.
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25.03.2022 09:43 Відповісти
нормальные батуты. а чё ?
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25.03.2022 07:31 Відповісти
жаль, что не все 100% неисправны... но, дай Бог, скоро на мокшанщине проведут и денуклеаризацию, и денаукизацию, и нерашизацию... расколят недострану на 30-40 территориальных единиц... а для расии оставят только территорию *******, отрезав его ото всех коммуникаций... так что чем быстрее произойдет развал кацапии - тем лучше...
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25.03.2022 07:40 Відповісти
Добре б було якщо ті ракети після старту міняли курс на роддом де їх робили
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25.03.2022 07:59 Відповісти
Як би і то радує, але б краще ті ракети падали на Московію.
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25.03.2022 08:03 Відповісти
через санкції анало-говнетність рашистських вундервафель буде тільки збільшуватись
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25.03.2022 08:21 Відповісти
Ці ракети просто старі - ще Кучма віддав кацапам, як оплату за поставку природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ. Їх випускали на ХАПО. Чому не поновили випуск після 2014 року невідомо. Ті ж "Томагавки" є і наземного і морського базування. Цією ракетою можна було б і до мацкви і до кримського мосту і до Севастополя. І боєголовку термобаричну. Невже 8 років для цього замало? А тепер наші хлопці вимушені життя класти за свободу України.
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25.03.2022 09:07 Відповісти
Так Х-55 - старі, але їх і пускали мало (взагалі то пускали Х-65/555, юо 55 - це з ядерною БЧ). В основному пускали досить нові Калібри та Іскандери.
Томахавки у рази більш технологічні ніж Калібри, не кажучи вже про допотопну Х-55.
Х-55/65/555 - це ракета суто повітряного базування, а отже потрібні носії типу Ту-95/160.
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25.03.2022 10:40 Відповісти
Ви неуважні. Я писав, що за 8 років можна було розробити різні варіанти запуску, а не тільки суто повітряного.
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25.03.2022 11:51 Відповісти
Щоб був варіант наземного запуску потрібен лише додатковий прискорювач. Але справа не в цьому, а в системі наведення ракети заточену під повітряний старт. Розробник знаходиться у кацапії, отже будь-які модифікації малоефективні. Легше розробити з нуля на ******** елементній базі.
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25.03.2022 12:11 Відповісти
Ще на стадії створення комплексів озброєнь з КР розгорнулася гостра дискусія про те, де має бути носій польотного завдання: на ракеті або на літаку; як (централізовано чи децентралізовано) має готуватися польотне завдання. Перемогла концепція суворої централізації, що на сьогодні не дає можливості несанкціоновано застосувати ракету, незалежно від того, в чиїх руках вона не була б.
Тобто до чого тут повітряний старт? Польотне завдання вводиться в ракету, а не вводиться з літака.
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25.03.2022 12:54 Відповісти
Нахера ти мені сюди вікіпєдію для ламерів приплів? Яке у сраку польотне завдання?
Повітряний старт до того, що усі конектори (у т.ч. електрична система) пристосовані для з'єднування з ПС, підвісна система ракети призначена для ПС, інерціальна система наведення розрахована на старт з ПС, аеродинаміка ракети та ТТХ розраховані для пуску з ПС.
Пройди якійсь лікбез з ракетного обладнання, і усі дурні питання відпадуть самі собою.
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25.03.2022 14:07 Відповісти
Почему вы убиваете наших женщин и детей?
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25.03.2022 09:25 Відповісти
Видел фото убитых украинских детей?Зачем вы это делаете?
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25.03.2022 09:27 Відповісти
Диверсии тоже не стоит отметать. В России не все спятили. А вообще - спешка и традиционное российское "качество".
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25.03.2022 09:27 Відповісти
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25.03.2022 09:32 Відповісти
100% було б ще краще.
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25.03.2022 09:38 Відповісти
З цими ракетами була темна історія. Після відправки літаків, ракети вивозились двома Ілами на базу у Волгоград. По дорозі через Каспійське море, один з літаків повернув в сторону Ірана. бабки за ракети йшли через греків, притягнули якогось майора з СБУ і дали умовно. Потім частина ракет була направлена Инам і вони з тих пір почали мудрувати із своїми. А потім орки продали їм двигун 180 виробництва рузге, корейці зробили анало говнет, однак скільки не старались, але так нічого не вийшло -вистріляли все в сторону моря. А орки доводили що то вина України. Правда посадили гендиректора за брак (двигуни прогорали) і через це все хозяйство Рагозіна накрилось мідним тазом.
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25.03.2022 09:39 Відповісти
на defense-ua ще два тижні тому був такий аналіз - порівнювали кількість запусків ракет (американські супутники рахують їх вже 50 років) з кількістю ракетних ударів зафіксованих ЗСУ. І результат був точнісінько такий самий - 60% кацапських ракет діваються невідомо куди - або зовсім не вибухають, або вибухають в таких глухих ******, що їх там ніхто не помічає
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25.03.2022 10:06 Відповісти
Офіційні особи США, посилаючись на розвіддані умовах анонімності, не повідомляють, що саме є причиною високого відсотка відмов російських ракет

Причини відомі всім - це сувковий тупорилізм та криворукість.
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25.03.2022 10:35 Відповісти
Американцы просто не в курсе, это новая секретная разработка военной промышленности России - ракеты минимальной дальности

По замыслу создателей противники должны умирать от смеха.
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25.03.2022 10:55 Відповісти
Згідно :
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25.03.2022 11:09 Відповісти
Тут ставки приймають ?
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25.03.2022 11:13 Відповісти
хвалёная высокоточная техника рашки на поверку оказалась обычным говном!
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25.03.2022 14:51 Відповісти
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25.03.2022 23:00 Відповісти
 
 