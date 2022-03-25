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Захисники Києва стійко утримують визначені рубежі та відбивають наступ противника, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 25 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 25.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника. Так, протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

"Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що на Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти на Броварському напрямку перейшли до оборони, - Генштаб

На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.

Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, завдавання йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.

Генштаб інформує, що на Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

"Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни. Вірте у Збройні Сили України! Зберігайте спокій! Слава Україні!", - резюмують у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Слобожанському напрямку окремі підрозділи росіян втратили до 50% особового складу, - Генштаб ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Всім героям які боронять Україну-вдячність,всебічна підтримка,шана та повага...
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25.03.2022 06:50
+12
казан під Києвом ще не зварили? ГШ треба прикласти максимум зусиль для розбиття тієї групи на нуль. Без будь-яких полонів. Тільки 200-ті.
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25.03.2022 06:50
+12
Дякуємо вам, дорогі наші.

Тримайтеся.
Несамовито бийте ворога і повертайтеся живими !
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25.03.2022 07:07
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казан під Києвом ще не зварили? ГШ треба прикласти максимум зусиль для розбиття тієї групи на нуль. Без будь-яких полонів. Тільки 200-ті.
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25.03.2022 06:50 Відповісти
От незграби в тому ГШ, забули Генералісімуса диванних військ, Володю Волошина, спитати, як їм війну вести... Ти, Володя, гучніше волайз свого дивану, може щось почують в ГШ.






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25.03.2022 07:24 Відповісти
для диваного Ореста, що зареєструвався недавно і окрім свого дивану більше нічого не бачив краще помовчати. І пояснюю: це стане ще більшим демотиватором орків, це покаже повну деградацію мокшанскього генералітету і нарешті це ще більше вдарить по престижу армії орків. Є і ще багато пунктів але сподіваюсь цього достатньо для диваного Ореста.
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25.03.2022 07:42 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-вдячність,всебічна підтримка,шана та повага...
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25.03.2022 06:50 Відповісти
Надо гнать это стадо на пастбища дуповЯликой и дремучей раССеи..
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25.03.2022 06:53 Відповісти
Дякуємо вам, дорогі наші.

Тримайтеся.
Несамовито бийте ворога і повертайтеся живими !
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25.03.2022 07:07 Відповісти
Під час війни російський генерал чує, як хтось кричить з-за хребта: «Один український солдат краще, ніж ДЕСЯТЬ російських солдатів». Розгніваний генерал посилає десять чоловік, щоб розправитися з ним. Після короткого періоду пострілів і криків лунає ще один крик - «Один український солдат краще, ніж СТО російських солдатів». Потім генерал посилає сотню солдатів, і знову ніхто з них не повертається. Генерал чує третій крик: «Один український солдат краще, ніж ТИСЯЧУ росіян». Розлючений генерал посилає тисячу людей, щоб розправитися з ним. Цього разу одному з його солдатів вдається вижити і доповідає генералу - «Товарищ генерал, пожалуйста, не посылайте больше наших войск, это ловушка, их ДВА»
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25.03.2022 07:28 Відповісти
Не понимаю мотивации рских орков продолжать умирать . Может у них и вправду память как у рыбки .

Больше сил украинцам пережить этот кошмар ! Вы сильные и у вас всё получится
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25.03.2022 07:57 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.03.2022 08:22 Відповісти
Героям слава !!!
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25.03.2022 09:33 Відповісти
Ріднесенькі наші, бережи вас Господь і Матінка Божа
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25.03.2022 09:34 Відповісти
 
 