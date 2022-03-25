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Посилену комендантську годину від вечора суботи до ранку понеділка запроваджують у Запоріжжі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Запоріжжі запроваджують посилену комендантську годину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"З 20:00 суботи 26 березня буде введена комендантська година, яка закінчиться о 05:00 у понеділок 28 березня. Просимо керівників підприємств, що відносяться до критичної інфраструкту, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток", - зауважив Старух.
Топ коментарі
+9 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
Блєсні смєкалкой .
В ЗП козаччина була україномовна.
Аж бридко на вас дивитись. Окацапєли...
Тоді для чого комендатський час ?
Аж бридко на вас дивитись. Окацапєли...
Ну и чему этот пост, нагнать смуту?
Тоді навіщо комендантська година
Не паплюж мову.
Користуйся. Чи тобі рідніша цапська говірка ?
- комендантский час нужен не только для того, чтобы ловить ДРГ, но и чтобы безопасно могли перемещаться большие массы украинских войск. В прошлый КЧ в ЗП так и было.
- некоторые ДРГ насчитывали более 100 вооружённых боевиков. Что они могут натворить против войск в походных колоннах объяснять не надо.
- перестаньте задавать дурацкие вопросы типа зачем и какая необходимость. Украина уже месяц выдерживает натиск превосходящих сил орды а некоторые личности всё зраду ищут и думают что они умнее всех. Если зрадофилы-интеллектуалы диванные до сих пор считают генштаб ВСУ недоумками то вам к врачу.
Но тут суть в том, что когда человеку ограничивают свободу, то у большинства возникает в полне логичный вопрос т.к в городе относительно спокойно по сравнению с, сами знаете названия.
И кстати стандартная ДРГ это человек 6 в среднем, 100 чел это уже как-то палевно)))