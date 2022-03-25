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Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 135 дітей, 184 - поранені, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 25 березня 2022 року від збройної агресії з боку РФ в Україні загинуло 135 дітей, 184 дитини отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 46, Чернігівській - 34, Миколаївський - 25, Запорізькій - 26, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.

В Офісі генпрокурора інформують, що внаслілок запеклих боїв серед міста у Рубіжному Луганської області загинули двоє дітей.

"24 березня 2022 року через обстріл військовими РФ с. Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 6 та 13 років. Також 24 березня 2022 року у с. Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків - 13, 14 та 15 років підірвалися на міні. Їх госпіталізували до Мелітопольської лікарні. Один з них перебуває у реанімації у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Пошкоджень та руйнувань зазнали більше 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

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"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - додають в Офісі генпрокурора.

Автор: Ірина Дашківська
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Всі кацапські вбивці які прийшли бивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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25.03.2022 08:10 Відповісти
скиньте плиз линк на новость на цензоре где вчера горело 4 крокодила вертолетов кацапов!!!
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25.03.2022 08:18 Відповісти
Имеется в виду это
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25.03.2022 08:20 Відповісти
це підробка. виготовлено в Arma 3.
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25.03.2022 09:17 Відповісти
перестаньте вигороджувати ворога перед всім світом тіпа порахувати не можете! чи вам ерефія замовляє показники ? Знайдіть в ютубі як оцінював кількість загиблих Тарута по Маріуполю!Якщо загиблі лічаться на десятки тисяч, то це без дітей? Скільки містечок знищено в Київській, Чернігівський, Сумській, в зоні ОРДЛО, скільки багатоповерхівок знищено з одного удара! То ж вчора дані були, що з Маріуполя людей тисячами вивозять - на Сахалін!
Якщо не можете порахувати,то пояснюйте, ЩО не можете порахувати (наприклад бомбу на театр та хоча б кажіть, скільки там людей ховалось).Зрозуміло, що військові не повинні все говорити, а от чому по цивільних скривати від світу біду?Паніки серед українців нема!
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25.03.2022 08:53 Відповісти
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25.03.2022 09:32 Відповісти
Це нацисти так "денацифікацією" займаються?
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25.03.2022 23:28 Відповісти
 
 