У Калинівці на Київщині ворожий снаряд влучив у нафтобазу. Станом на ранок горять залишки нафтопродуктів, - ДСНС

24 березня близько 20:00 в с. Калинівка Фастівського району внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загоранням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає.

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