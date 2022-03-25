8 788 10
У Калинівці на Київщині ворожий снаряд влучив у нафтобазу. Станом на ранок горять залишки нафтопродуктів, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
24 березня близько 20:00 в с. Калинівка Фастівського району внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загоранням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар25.03.2022 08:23
+4 Bob Fayn
показати весь коментар25.03.2022 08:27
+4 Bob Fayn
показати весь коментар25.03.2022 08:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@blacksmithVakul
·
7 год
Чернобыльская зона,Ржавый лес.Я был рядом в 1989 году. Очень недолго,сдуру. До сих пор себя ругаю за это. Но есть и хорошие новости:орки сейчас там окопались и держат оборону.Т е размножаться они точно не будут,ну те немногие кто будет жив через полгода.