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У Калинівці на Київщині ворожий снаряд влучив у нафтобазу. Станом на ранок горять залишки нафтопродуктів, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

24 березня близько 20:00 в с. Калинівка Фастівського району внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загоранням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає.

Читайте також: Внаслідок обстрілу військ РФ загорілися склади у Калинівці на Київщині, - МВС. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Кузнец Вакула
@blacksmithVakul
·
7 год
Чернобыльская зона,Ржавый лес.Я был рядом в 1989 году. Очень недолго,сдуру. До сих пор себя ругаю за это. Но есть и хорошие новости:орки сейчас там окопались и держат оборону.Т е размножаться они точно не будут,ну те немногие кто будет жив через полгода.
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25.03.2022 08:23
+4
вони там шо грунт копали? світитись будуть від радіації
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25.03.2022 08:27
+4
десь на переправі...буль буль
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25.03.2022 08:32
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Кузнец Вакула
@blacksmithVakul
·
7 год
Чернобыльская зона,Ржавый лес.Я был рядом в 1989 году. Очень недолго,сдуру. До сих пор себя ругаю за это. Но есть и хорошие новости:орки сейчас там окопались и держат оборону.Т е размножаться они точно не будут,ну те немногие кто будет жив через полгода.
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25.03.2022 08:23 Відповісти
вони там шо грунт копали? світитись будуть від радіації
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25.03.2022 08:27 Відповісти
десь на переправі...буль буль
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25.03.2022 08:32 Відповісти
А плаваючих танків (танків-амфібій) зараз вже не виготовляють?
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25.03.2022 08:48 Відповісти
У них є літаючі танки.
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25.03.2022 09:03 Відповісти
Это редкость. А вот летающие башни для росийских танков - обыденное явление
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25.03.2022 11:18 Відповісти
Оцінка діяльності еліти за тридцять років - навіть стратегічні об'єкти не мають надійного прикриття. Зате всі при палацах і в європах включно. Навалу зупинить народ своїм героїзмом і жертвами, при підтримці Європи
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25.03.2022 09:09 Відповісти
Це погано. Найбільша нафтобаза в центрі України
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25.03.2022 16:02 Відповісти
 
 