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Ключові бої цієї ночі точилися на Київщині. Ми переходимо до контрнаступу та рухаємося вперед, - Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київська

На Київщині українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, відповідаючи на питання щодо оптимізації блокпостів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Київщині ми стоїмо, переходимо до контрнаступу та рухаємося уперед", - сказав Денисенко.

За його словами, ключові бої цієї ночі перш за все відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

"Зараз ми отримуємо інформацію від Генерального Штабу ЗСУ. Я знаю, що нам вдалося достатньо багато відбити, в тому числі було знищено 12 танків , кілька літаків, понад 10 одиниць броньованої техніки, понад 300 людей", - сказав радник міністра.

За його словами, РФ примусово вивозить українців у Таганрог, Вороніж, в інші міста - це їхня теперішня тактика.

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"Зрозуміло, що росіяни все це роблять, бо їм потрібна телевізійна картинка. Думаю, що найближчим часом вони будуть ще щось подібне робити. Насправді в перші тижні вони повністю програвали інформаційну війну, не були готові до опору. А протягом останніх тижнів вони починають топорно, як вони вміють, переходити в інформаційні контратаки на території РФ", - сказав Денисенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Опечатка - " ... понад 300 людей " . Правильно - " ... понад 300 нелюдей .
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25.03.2022 08:50
+24
Хай вам Бог допоможе бити цих рашисьтьких покидькiв. Украiна понад усе!
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25.03.2022 08:41
+16
Ключові бої не в Киеве, с ним все понятно, его не возьмут никогда. Ключевые бои сейчас в Северодонецке и Рубежном. Это последний кусочек Луганской области остался. Если сдадут - следующий на очереди Славянск с Краматорском.
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25.03.2022 08:54
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Что и требовалось было доказать..
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25.03.2022 08:38 Відповісти
Кусок сябряндии захватите. это будет им место репараций.
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25.03.2022 08:40 Відповісти
Хай вам Бог допоможе бити цих рашисьтьких покидькiв. Украiна понад усе!
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25.03.2022 08:41 Відповісти
Опечатка - " ... понад 300 людей " . Правильно - " ... понад 300 нелюдей .
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25.03.2022 08:50 Відповісти
Все ждут когда в Украине начнут кацапы отступать под натиском украинцев 👊. Тогда добивать фашистов начнут все у кого накопились вопросы . А это ВСЕ соседи + внутренние вопросы .
Месяц - два и будет великий
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25.03.2022 08:51 Відповісти
А там вже Азейбарджан телодвіженія почав робити. Може й інші прокинуться
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25.03.2022 08:52 Відповісти
Ключові бої не в Киеве, с ним все понятно, его не возьмут никогда. Ключевые бои сейчас в Северодонецке и Рубежном. Это последний кусочек Луганской области остался. Если сдадут - следующий на очереди Славянск с Краматорском.
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25.03.2022 08:54 Відповісти
Как сдадим, так и вернем, как это сделал Азербайджан с НК.
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25.03.2022 09:08 Відповісти
Якщо знаєте, яка там ситуація? Наші тримаються?
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25.03.2022 11:07 Відповісти
Половина Рубежного и Попасной уже не наши. Без подмоги видимо не удержать. А тогда и Север с Лисиком долго не простоят. Короче тяжко там.
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25.03.2022 12:04 Відповісти
Дякую. Сподіваюсь генштаб знає що робить та зможе перекинути сили. Де поділись 100тис резервістів, інтернаціональний легіон, мають же бути резерви.
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25.03.2022 12:25 Відповісти
Гоніть хлопці жорстоко цих скотів недорозвинутих з України.
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25.03.2022 09:29 Відповісти
Заженіть їх хлопці у Чернобильську зону і там локалізуйте.
Хай там будуть допоки у них від радіації роги і хвости не повиростають.
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25.03.2022 09:36 Відповісти
У чорнобаївську
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25.03.2022 09:54 Відповісти
Чернобаевка это утилизационный ценр
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25.03.2022 09:59 Відповісти
З Богом !
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25.03.2022 09:42 Відповісти
****** москалям, Слава Богу , а то скоро рассаду зажать , а тут дохлая русня валяется по огородам
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25.03.2022 09:48 Відповісти
Я слышал, они там окопы капают в рыжем лесу хотят чтобы на Пасху ,яйца светились
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25.03.2022 09:50 Відповісти
І не лише яйці. Їм у темряві ліхтарики будуть непотрібними. Але недовгим те щастя буде.
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25.03.2022 11:22 Відповісти
Недавно Турчинов говорил о войне тойот. В лесистой местности лучше подойдет война мотоциклов и квадроциклов. Мобильность и быстрота передвижений небольших групп для удара с флангов по колонам
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25.03.2022 10:23 Відповісти
Див. мапу !
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25.03.2022 11:27 Відповісти
 
 