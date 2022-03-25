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війна (56544) металургія (318) Мінекономрозвитку (371) Метінвест (245) Свириденко (141) ArcelorMittal (3)

Зараз металургійні компанії є стратегічно важливими для нашої країни. Чекаємо від них позитивних новин в найближчий час, - Свириденко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

свириденко,юлія

Держава готова докласти максимум зусиль для забезпечення безперебійної роботи стратегічних металургійних підприємств.

 Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко після зустрічі у Дніпропетровській області з менеджментом компаній ArcelorMittal та Метінвест, передає Цензор.НЕТ.

"Чекаємо від них позитивних новин в найближчий час - як в Кривому Розі, так і в Запоріжжі. Зараз металургійні компанії є стратегічно важливими для нашої країни. Тому держава зробить максимум для їх стабільної та ефективної роботи", - написала Свириденко у Facebook.

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В умовах війни перед підприємствами постали нові виклики, зазначила міністерка. Суттєво ускладнилась і здорожчала логістика, усі традиційні механізми існування виробництв зазнали кардинальних змін. На перший план вийшли відповідальність за майбутнє країни і підтримка армії.

"Зараз власники підприємств мають переосмислити свою функцію, адже від стабільної економіки залежить наближення нашої спільної перемоги. Нам усім важливо, щоб економіка міст працювала, щоб виплачувалися зарплати і сплачувалися податки", - додала Свириденко.

В умовах війни, за її словами, уряд приділяє особливу увагу максимальному спрощенню умов роботи діючого бізнесу і заохочення поновлення роботи тими, хто її вимушено призупинив.

Для цього уряд запустив ряд важливих рішень, серед яких: дерегуляція, зниження інспекційного та фіскального навантаження, безвідсоткове державне кредитування для всіх сфер бізнесу і багато іншого.

"Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка.
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Топ коментарі
+9
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25.03.2022 08:42
+4
Это хлам такой же как и надувные танки и ракеты. Рашофашист все пропил и разворовал.
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25.03.2022 08:49
+3
Саша Пончик - особливо з урахуванням гостро специфічних *********** для танків Т-62. Калібр - 115 мм. Всі вони застарілі,та окрім цієї серії танків ні до якої іншої зброї не підходять.
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25.03.2022 09:09
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25.03.2022 08:42 Відповісти
Это хлам такой же как и надувные танки и ракеты. Рашофашист все пропил и разворовал.
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25.03.2022 08:49 Відповісти
І слава Богу, що пропив і розікрав.
Вони путлу інше розповідають, а з бункера то не дуже видно- вірить їм.
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25.03.2022 09:08 Відповісти
Саша Пончик - особливо з урахуванням гостро специфічних *********** для танків Т-62. Калібр - 115 мм. Всі вони застарілі,та окрім цієї серії танків ні до якої іншої зброї не підходять.
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25.03.2022 09:09 Відповісти
все пока бункерний не сдохне ..даже трактора будут броней обшивати
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25.03.2022 08:55 Відповісти
треба розвивати в другий раз на Заході України ..купа порожніх заводів с совка залишилось
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25.03.2022 08:56 Відповісти
але меткомбінат це не носочна фабрика...
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25.03.2022 09:08 Відповісти
на майбутне
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25.03.2022 09:25 Відповісти
а логистику через карпаты организовывать? Не смешите меня. На Востоке этот процесс был налажен, так как там много ГОКов рядом плюс обслуживающие метпредприятия организации
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25.03.2022 17:27 Відповісти
вы наверно не были никогда в этом регионе много путей которые не надо горы обьезжать...просто все предприятия были были связаны с Мордором ..теперь их нет ..разрушены
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25.03.2022 18:42 Відповісти
Непогано було б здешевшати металоконструкту...Відбудовувати за довоєнними цінами буде дорого..
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25.03.2022 08:58 Відповісти
Удешевить не получится - это мировой рынок и цены нами не регулируются. Разве только субсидировать со стороны правительства, за счет государства. Пусть правители думают. Одно только ясно - металлолома будет у нас предостаточно.
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25.03.2022 19:51 Відповісти
Сейчас и всегда главное - ВПК, ОПК. Металлургические барыги на втором месте.
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25.03.2022 09:14 Відповісти
Кстати, когда Мариуполь освободим?? там же металлургии навалом.
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25.03.2022 09:19 Відповісти
Зараз стратегічно важливими для нашої країни є ракетобудівні заводи, а не ахметки з індусами. Клоуни зелені.
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25.03.2022 09:14 Відповісти
Great to see the pragmatic approach of a modern and democratic country
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25.03.2022 09:22 Відповісти
Це він так натякає про цілі , що саме треба оркам дорозбомбити ?
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25.03.2022 09:33 Відповісти
Орка цели указывать не нужно - они рушат все на своем пути. Их цель в том и заключается, чтоб отбросить нас экономически как можно дальше, сделать нас зависимыми на долгие годы. Но, думаю, у них хрен что получится. Сами себе орки яму и выкопают.
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25.03.2022 19:53 Відповісти
Що у металургії стратегічного і як її робота вплине на хід війни?
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25.03.2022 10:43 Відповісти
это валютная выручка для страны, которая закономерно влияет на торговый баланс. на курс доллара, на экономику и тд
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25.03.2022 17:21 Відповісти
У країни немає проблеми з валютними надходженнями (допомога заходу), тим більш тими, що осідають здебільше в офшорах
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25.03.2022 17:42 Відповісти
А куда все це дівати ?
Колонна металлолома: мэр Бучи показал, где ВСУ остановили врага
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25.03.2022 11:37 Відповісти
Сейчас нужно налаживать логистика через европейскую границу.Украина граничит с 4 странами ЕС.Через эти страны можно вывозить зерно,металл и т.д.ЖД транспортом в еврпойские и польские порты,а затем по всему миру.Так же импорт через ЕС.Сейчас русские фашисты блокируют одесские и азовские порты.Украине нужно подавать в суд на РФ за нанесённые убытки из-за блокады чёрного и азовского морей.А это десятки,если не сотни миллиардов долларов штрафов и пени !!!Слава Украине и победам будет за нами!!!
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25.03.2022 12:14 Відповісти
Главное чтобы наши ВСУ постоянно поток металлолома давали, а металлурги плавки давать точно умеют и будут. Хотя лично для меня очень большой вопрос в плане логистики. С портами проблемы, остается только железка
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25.03.2022 17:04 Відповісти
Війна стала тим горем, яке згуртувало всіх, змусило забути про протиріччя і об'єднатись ради спільної мети - перемоги, права жити в мирній і незалежній державі
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25.03.2022 19:02 Відповісти
Стало начинать доходить и до министров значение производства для экономики страны. А что-же в прошлом году голова не думала? Неужели министры не только едят в голову, но и используют иногда по назначению?)))
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25.03.2022 19:56 Відповісти
 
 