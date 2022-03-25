Тероборона Києва про контрнаступ: "Тільки вигнали москалів з села – 5 хвилин пройшло, як місцеві вже годували бійців"
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Є велика підтримка серед місцевого населення Збройних сил України.
Українські захисники продовжують відтісняти ворога від столиці. Про це в ефірі національного телемарафону заявив командир територіальної оборони Києва Петро Кузик, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Вчора в районі Баришівки був успішний наступ, наприклад Лук’янівка. Його повністю звільнили. Це був такий опорний пункт окупантів. Техніку спалено, підбиті танки, навіть взяли деяку трофейну техніку. На мій жаль, знищено поки 40 окупантів. Решті вдалося втекти до наступних опорних пунктів, частина в лісах сховалась. Їх шукають і намагаються знищити", - підтвердив Кузик.
Він додав, що є велика підтримка серед місцевого населення.
"Ми вчора проводили спецоперацію. Тільки вигнали москалів з села – 5 хвилин пройшло, як місцеве населення вже годувало моїх бійців. Нас перемогти неможливо", - констатував Кузик.
Успішний контрнаступ ЗСУ під Києвом підтвердили у британській розвідці. Ворог продовжує стикатися з нестачею їжі і проблемами дозаправки й логістики.
24 березня у Бучанській міській раді повідомили, що українські захисники змогли взяти в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. На жаль, багато ближніх сіл ще перебувають в окупації.
Станом на четвер, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, в околицях столиці було близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше.
З цих 12 тисяч 3 - оточені, а ще 4 - відсічені й "знаходяться в неприємному місці".
Будь ласка, зачекайте...
Знаєте, як люди радіють коли ЗСУ приходить.
https://vimeo.com/692133417?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
він саме оттудава родом.
Так Москва похищает у Кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие «активные мероприятия», как выражаются «чекисты».
В штабе Лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Для них не очевидно, что РФ выиграет у Украины эту войну, зато очевидно, что активное вступление в неё Польши и других стран НАТО всё меняет. Ядерный бред Москвы вообще исключает любое планирование для штаба Лукашенко. В случае теоретической победы РФ во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.
В штабе Лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила Москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне РФ. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.
Источник: Сергей Климовский, кандидат исторических наук