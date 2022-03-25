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Тероборона Києва про контрнаступ: "Тільки вигнали москалів з села – 5 хвилин пройшло, як місцеві вже годували бійців"

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зсу

Є велика підтримка серед місцевого населення Збройних сил України.

Українські захисники продовжують відтісняти ворога від столиці. Про це в ефірі національного телемарафону заявив командир територіальної оборони Києва Петро Кузик, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Вчора в районі Баришівки був успішний наступ, наприклад Лук’янівка. Його повністю звільнили. Це був такий опорний пункт окупантів. Техніку спалено, підбиті танки, навіть взяли деяку трофейну техніку. На мій жаль, знищено поки 40 окупантів. Решті вдалося втекти до наступних опорних пунктів, частина в лісах сховалась. Їх шукають і намагаються знищити", - підтвердив Кузик.

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Він додав, що є велика підтримка серед місцевого населення.

"Ми вчора проводили спецоперацію. Тільки вигнали москалів з села – 5 хвилин пройшло, як місцеве населення вже годувало моїх бійців. Нас перемогти неможливо", - констатував Кузик.

Успішний контрнаступ ЗСУ під Києвом підтвердили у британській розвідці. Ворог продовжує стикатися з нестачею їжі і проблемами дозаправки й логістики.

24 березня у Бучанській міській раді повідомили, що українські захисники змогли взяти в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. На жаль, багато ближніх сіл ще перебувають в окупації.

Станом на четвер, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, в околицях столиці було близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше.

З цих 12 тисяч 3 - оточені, а ще 4 - відсічені й "знаходяться в неприємному місці".
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Топ коментарі
+81
А що ви думали.
Знаєте, як люди радіють коли ЗСУ приходить.
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25.03.2022 09:04
+72
Нагодувати свого рідненького визволителя-захистника це ж радість яка. Людоньки хоча б таким чином подякують . Де ж ви бачили щоб українець дорогого гостя з хати голодним відпустив
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25.03.2022 09:10
+59
Вбивайте русню, вам Бог помагає.
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25.03.2022 09:09
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А що ви думали.
Знаєте, як люди радіють коли ЗСУ приходить.
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25.03.2022 09:04 Відповісти
Люди нині віддають все аби кацапи не прийшли.
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25.03.2022 09:11 Відповісти
❤️
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25.03.2022 09:05 Відповісти
Вбивайте русню, вам Бог помагає.
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25.03.2022 09:09 Відповісти
Нагодувати свого рідненького визволителя-захистника це ж радість яка. Людоньки хоча б таким чином подякують . Де ж ви бачили щоб українець дорогого гостя з хати голодним відпустив
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25.03.2022 09:10 Відповісти
Наші люди кормлять не тільки ЗСУ. Вон, баба Надя накормила пиріжками рашистів. Мінус вісім кацапів.
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25.03.2022 09:13 Відповісти
Бабушке медаль вручить обязательно.
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25.03.2022 09:23 Відповісти
І не будемо забувати бабцю, яка дала попити водички з пургеном оркам, а коли один зайшов до туалета, підперла двері і спалила його разом з туалетом.
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25.03.2022 09:27 Відповісти
Это шутка или правда? Если правда, то я буду безмерно счастлии и благодарен находчивой бабусе!!!
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25.03.2022 11:55 Відповісти
Маскалі в одних онучах на ногах бігли по полю Відео
https://vimeo.com/692133417?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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25.03.2022 09:23 Відповісти
І впав кацап в бою зморений аж замружився!
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25.03.2022 09:34 Відповісти
Не замружився, а зажмурився
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25.03.2022 10:17 Відповісти
Всігда так було і вот опять ..
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25.03.2022 09:29 Відповісти
Вам стыдно ответить на мои вопросы?Хотя о чем я?
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25.03.2022 09:36 Відповісти
Где я спрашивала про борщ?Я спрашиваю,зачем вы убиваете наших женщин и детей?
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25.03.2022 09:49 Відповісти
Я просто хочу понять,лично вам стыдно за убитых вами детей и женщин?
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25.03.2022 10:02 Відповісти
Вот именно ,Анастасия,о чем вы...не тратьте время и нервы об отбросов )
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25.03.2022 10:30 Відповісти
Вы знаете сколько только в Буче вы убили детей?
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25.03.2022 09:39 Відповісти
До кого намагаєтесь достукатись, то ж орк. Їм вбивати дітей радість.
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25.03.2022 09:47 Відповісти
Схера ты тут забыло, срань кацапская, слейся обратно в унитаз в чебурнет, опарыш путинососный
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25.03.2022 09:46 Відповісти
Вернися в унітаз.
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25.03.2022 10:00 Відповісти
у вигрібну яму.
він саме оттудава родом.
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25.03.2022 10:05 Відповісти
"Тільки вигнали москалів з села..." - красивіше музикі моі вуха не чули.
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25.03.2022 10:02 Відповісти
Самое время наступать. Шойгу исчез. На последнем заседании картику с его физиономией вставили с предыдущих заседаний. В управлении рос армии хаос
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25.03.2022 10:17 Відповісти
Да еще в маленьком формате и с постоянными подергиваниями изображения.
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25.03.2022 12:36 Відповісти
Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас???
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25.03.2022 10:35 Відповісти
Для Москвы концентрация кадыровцев в Гомельской области - это ещё один практический шаг к оккупации Беларуси и тихой смене в ней власти на местах. Кадыровские патрули уже де-факто вытесняют белорусскую милицию на обочину, где ту ждут кадровые чистки перед переформатированием её остатков в полицию Рф. Для вояк Кадырова всех званий поездка в Беларусь - это не только способ обогатиться, но и вырваться на просторы бандитского набега из затхлой атмосферы Чечни, где на десятилетие вперёд расписано, кто кому босс и сколько надо ему платить. Поездка в Беларусь - это расширение поля деятельности кадыровской мафии и решение её собственных проблем. Поэтому большинство, особенно рядовых бойцов Кадырова, не прочь поехать в Беларусь. Перспектива пограбить в Украине во время войны и «зачисток» тоже вдохновляет их.

Так Москва похищает у Кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие «активные мероприятия», как выражаются «чекисты».

В штабе Лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Для них не очевидно, что РФ выиграет у Украины эту войну, зато очевидно, что активное вступление в неё Польши и других стран НАТО всё меняет. Ядерный бред Москвы вообще исключает любое планирование для штаба Лукашенко. В случае теоретической победы РФ во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.

В штабе Лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила Москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне РФ. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.

Источник: Сергей Климовский, кандидат исторических наук
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25.03.2022 11:04 Відповісти
В СССР після війни був виданий конспект Пушкіна про повстання Пугачева, аж 700 стор. Він готувався написати "Капітанську дочку". Там був детальний аналіз цього дійства, документальний. Основну масу його ватаги складали волжські племена, уральських козаків було небагато. І діяли вони відповідно. Пересувались зграями по 10-15 тис, заскають в місто, вішають всіх служивих без розбору, грабують і ходу до іншого міста. Організовували рейди на метзаводи. Теж саме. Потім не звявши Оренбургу (2 роки брали приступом) пішли на Казань. Місцеві татари здали місто. Перебили всіх служивих,священників, а потім п ерекинулись на татар і підпалили деревяне місто. Згоріло все. Спочатку війська були п ерекинуті на заводи, потім цілий рік по степу окремі загони до 1000-1500 військових при 10 легких гарматах знищували ватаги - Салавата, Хлопушу. Тактика була проста - ватага 5000-10000 на конях нападає, війська стають в каре, за повозками і викатують гарматки і після 2 залпів ватага розбігається. Так що військові злочини, які чинять орки, в них називається доблестю і закладено на генетичному рівні. Лишня хромосома, як проповідує сам *****.
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25.03.2022 11:48 Відповісти
 
 