Резніченко про ракетний обстріл військової частини в Дніпрі: Рятувальники розбирають завали і шукають людей

Внаслідок двох ракетних ударів з боку військ РФ напередодні вночі по військовій частині на околиці Дніпра є серйозні руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей",- написав він.

Станом на ранок 25 березня більше ніякої офіційної інформації стосовно ракетного удару по Дніпру не відомо.

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