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Резніченко про ракетний обстріл військової частини в Дніпрі: Рятувальники розбирають завали і шукають людей
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок двох ракетних ударів з боку військ РФ напередодні вночі по військовій частині на околиці Дніпра є серйозні руйнування.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей",- написав він.
Станом на ранок 25 березня більше ніякої офіційної інформації стосовно ракетного удару по Дніпру не відомо.
Топ коментарі
+59 Ksenia VB
показати весь коментар25.03.2022 09:09
+50 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар25.03.2022 09:11
+32 V 2af7597c
показати весь коментар25.03.2022 09:10
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І там знову були люди ?
Ви охрініли чи що ????
«Распространяемые армянской стороной сообщения провокационного характера о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА и в результате погибли наши военнослужащие, являются ложью.
Констатируем, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс определения расположения позиций и точек дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку», - заявили @minval_az в военном ведомстве.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/60_raket_rashistiv_ne_dosjagjut_tsilej_pentagon_pidtverdiv_analiz_defense_express-6618.html
Убийство украинских военных оккупантами это убийство украинского народа.