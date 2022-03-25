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Червоний Хрест України не має стосунку до візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до РФ та відкриття там офісів МКЧХ, - заява товариства

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хрест,червоний

Червоний Хрест України працює тільки на території України та не має жодного відношення до офіційного візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до Російської Федерації, не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону.

Про це йдеться у повідомленні Товариства Червоного Хреста України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на delo.ua .

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ/ Червоний Хрест України) та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – це різні організації. Червоний Хрест України має виключно національний мандат - працює тільки на території України.

МКЧХ має міжнародний мандат - виступає в ролі нейтрального та неупередженого посередника між усіма сторонами збройного конфлікту для вирішення гуманітарних проблем.

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"Хочемо наголосити, що Червоний Хрест України не має жодного відношення до офіційного візиту МКЧХ до Російської Федерації, не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону. Завдяки вашій допомозі та у співпраці з держаними органами України всі наші співробітники і волонтери Червоного Хреста України кожен день, наражаючи себе на небезпеку, працюють для порятунку і допомоги цивільному населенню, яке постраждало в результаті збройної агресії",- зазначив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Також він відзначив, що Червоний Хрест України – захищає життя людей, полегшує їх страждання під час збройних конфліктів і природних катастроф, а також сприяє органам державної влади у діяльності в гуманітарній сфері. Товариство допомагає у наданні гуманітарної допомоги, супроводжує роботу місцевих органів влади під час евакуації населення, але самостійно не може ініціювати гуманітарні коридори.
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Топ коментарі
+18
Верещук, балотуючись у мери Києва, казала, що ***** хороший президент і вона сама би за нього голосувала.
А ще її називають протеже медвечука.
Навіщо ставити таку зашоркану особину рятувати українців ?
Та їй віри нема.
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25.03.2022 09:29
+17
Заманивают людей пот игидой красного креста,потом пропагандонв привозят для пропаганды,после отберают документы,потом фильтрация,и на границу с китаем.
Все по сценарию фашистской Германии,русские это современные нацисты и фашисты.
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25.03.2022 09:29
+13
Червоний Хрест України...а всесвітній ЧХ ?
Куди люди посилали мільйони доларів для підтримки постраждалих українців ?
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25.03.2022 09:28
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Мені на верещук якось....але це її провина,що Червоний Хрест так і не запрацював. Замість розказувати,що там діти з автоматами, спілкувалась би з донорами міжнародного Червоного,а то те що люди передали піде на потреби орків.
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25.03.2022 09:15 Відповісти
Верещук, балотуючись у мери Києва, казала, що ***** хороший президент і вона сама би за нього голосувала.
А ще її називають протеже медвечука.
Навіщо ставити таку зашоркану особину рятувати українців ?
Та їй віри нема.
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25.03.2022 09:29 Відповісти
І її так вперто просували до Кабміну - то віце премьера , то міністра.

при тому вона просто тупа курка

Враховуючі, що раша завжди готуе свої кадри в руководство країн , можливо Верещук - сплячий агент раши
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25.03.2022 10:38 Відповісти
Пані Софія Дуглас, спочатку треба починати примірку "просто тупа курка" на себе. Маючи три стаціонарні освіти,в т.ч. війскову,Верещук ну ніяк на тупу не тягне. І саме Верещук перша,на всю Україну і на ввесь світ заявила,що Міжнародний Червоний Хрест нічого не зробив і не робить для створення гуманітарних коридорів з міст України. Просто візьміть зеркало і приміряйте ту обновку,яку пропонуєте Верещук.
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25.03.2022 12:44 Відповісти
Вот за образование, давайте не будем. У нас и Зе - йурыст, и Кива - кандидат жомовой ямы...
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25.03.2022 13:07 Відповісти
підерасти ..з червоного хреста !!!- геть все як у москалів -нас там нет ))
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25.03.2022 09:23 Відповісти
Червоний Хрест України...а всесвітній ЧХ ?
Куди люди посилали мільйони доларів для підтримки постраждалих українців ?
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25.03.2022 09:28 Відповісти
Заманивают людей пот игидой красного креста,потом пропагандонв привозят для пропаганды,после отберают документы,потом фильтрация,и на границу с китаем.
Все по сценарию фашистской Германии,русские это современные нацисты и фашисты.
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25.03.2022 09:29 Відповісти
Дії росії проти нас правильніше назвати не війною, а геноцидом. Зрештою, вони цим займалися ціле 20-те століття і зараз взялися продовжувати.
Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
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25.03.2022 10:51 Відповісти
Международный комитет Красного Креста хочет открыть свое представительство в Ростове-на-Дону.

Об этом пишет Anadolu Agency.

Данное решение выглядит странно, так как украинцы массово отказываются выезжать в Россию и Беларусь, выбирая эвакуацию в более безопасные регионы Украины.

По данным Главного управления разведки Миниобороны, оккупанты принудительно перемещаютукраинцев с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей их отправляют в экономически депрессивные районы страны и "предлагают" там работу. Тем, кто соглашается, запрещают выезд из России в течение двух лет.
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25.03.2022 09:42 Відповісти
Але є купа відосиків з наши навеличнийшим, типа Дєвки Грети...
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25.03.2022 09:43 Відповісти
Борис Джонсон о заявке РФ на проведение ЧЕ-2028 и ЧЕ-2032: одна лишь мысль о том, что РФ хочет провести у себя какое-либо спортивное или культурное мероприятие, выходит за рамки сатиры. Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их заявку. Лучше было бы передать право проведения чемпионата Европы Украине.
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25.03.2022 09:46 Відповісти
"Червоный хрест" с 14 року допомогаэ россійским терористам на донбасє.Накой нам взагалі в краіні така организація."Червоний хрест" спонсор терористів.
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25.03.2022 09:47 Відповісти
Международный Красный Крест отказался поддержать российские власти в этом начинании. Ведь оно предполагало незаконное пересечение государственной границы Украины. И тут неожиданно возник Игорь Леонидович Трунов в качестве главы Московского отделения Российского Красного Креста. Он заявил, что отправка будет происходить под эгидой его отделения, а значит на белых грузовиках можно теперь с полным правом рисовать красные кресты. Заявлено это было в августе 2014 года, в период довольно острой фазы конфликта, и огромные колонны "помощи" стали отправляться чаще. По странному совпадению, после прибытия каждой из них снабжение "сепаратистов" боеприпасами и вооружением сразу улучшалось.

В декабре 2015 года Игорь Леонидович вышел на международную арену:
Но и это еще не все грани многогранного Игоря Леонидовича. Игорь Леонидович - глава (великий приор) российского отделения ордена тамплиеров. Вот относительно недавно он посвящает в члены ордена новобранца.
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25.03.2022 09:51 Відповісти
Але зараз не 2014 рік й червоні хрести на вантажівках навряд чи допоможуть... Сумніваюся, що навіть ЛГБТ-веселка допомогла би...)
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25.03.2022 09:58 Відповісти
Вас ничего не смущает в этой организации?
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25.03.2022 10:09 Відповісти
Простов Європі не розуміють,що кацапи не дотримуються свого слова, вони живутьу мильній бульбашці, що закони прцють і кацапи цим жвово користуються, в них просто часу і сил є на то більше, бо поки наші реально допомагають пересиленцям і травмовані, організовують гумконвої, то ті кидають свої сили на запудрювання мізок. Так працює ФСБ в кожному органі мати по 20% відсотків від штату агентів. Тому, потрібно включатися людям,які за кордоном і пояснювати червоному хресту хто такі кацапи, показувати відео,як вони використовують гумконвою. Прошу всіх хто за кордоном і є відомим і має доступ до верхівки Червоного хреста та пересічні громадяни підключаємось! Разом до перемоги!
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25.03.2022 10:03 Відповісти
Все вонизнають і все вони розуміють.Війна в Україні показала всю прогнилість і безпорадність міжнародних організацій. Всі організації куди пролізли рашиські покидьки виявились розїденими корупцією.Брудні гроші паРаши позаліплювали очі і вуха "гуманістам" Тому і такий скажений супротив виключенню представників паРаши .
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25.03.2022 10:25 Відповісти
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25.03.2022 10:50 Відповісти
Все просто. У ***** еще хватает бабла Все знают этих "любителей" Расеи
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25.03.2022 10:10 Відповісти
ТО МОЖЕ ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ УКРАЇНИ НА ЩОСЬ ІНШЕ? БО З ЦИМ МІЖНАРОДНИМ ЧЕРВОНИМ ХРЕСТОМ ПОСТІЙНО ЯКІСЬ СКАНДАЛИ!
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25.03.2022 10:16 Відповісти
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25.03.2022 10:41 Відповісти
Міжнародні червоні суки! Інакше і не скажеш. Вони що, зарплату у рашистів отримують?
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25.03.2022 11:14 Відповісти
Петера Маурера,голову МКЧХ,внесено в базу Миротворця.
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25.03.2022 11:15 Відповісти
 
 