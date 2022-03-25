Червоний Хрест України не має стосунку до візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до РФ та відкриття там офісів МКЧХ, - заява товариства
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Червоний Хрест України працює тільки на території України та не має жодного відношення до офіційного візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до Російської Федерації, не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону.
Про це йдеться у повідомленні Товариства Червоного Хреста України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на delo.ua .
Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ/ Червоний Хрест України) та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – це різні організації. Червоний Хрест України має виключно національний мандат - працює тільки на території України.
МКЧХ має міжнародний мандат - виступає в ролі нейтрального та неупередженого посередника між усіма сторонами збройного конфлікту для вирішення гуманітарних проблем.
"Хочемо наголосити, що Червоний Хрест України не має жодного відношення до офіційного візиту МКЧХ до Російської Федерації, не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону. Завдяки вашій допомозі та у співпраці з держаними органами України всі наші співробітники і волонтери Червоного Хреста України кожен день, наражаючи себе на небезпеку, працюють для порятунку і допомоги цивільному населенню, яке постраждало в результаті збройної агресії",- зазначив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.
Також він відзначив, що Червоний Хрест України – захищає життя людей, полегшує їх страждання під час збройних конфліктів і природних катастроф, а також сприяє органам державної влади у діяльності в гуманітарній сфері. Товариство допомагає у наданні гуманітарної допомоги, супроводжує роботу місцевих органів влади під час евакуації населення, але самостійно не може ініціювати гуманітарні коридори.
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А ще її називають протеже медвечука.
Навіщо ставити таку зашоркану особину рятувати українців ?
Та їй віри нема.
при тому вона просто тупа курка
Враховуючі, що раша завжди готуе свої кадри в руководство країн , можливо Верещук - сплячий агент раши
Куди люди посилали мільйони доларів для підтримки постраждалих українців ?
Все по сценарию фашистской Германии,русские это современные нацисты и фашисты.
Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
Об этом пишет Anadolu Agency.
Данное решение выглядит странно, так как украинцы массово отказываются выезжать в Россию и Беларусь, выбирая эвакуацию в более безопасные регионы Украины.
По данным Главного управления разведки Миниобороны, оккупанты принудительно перемещаютукраинцев с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей их отправляют в экономически депрессивные районы страны и "предлагают" там работу. Тем, кто соглашается, запрещают выезд из России в течение двух лет.
В декабре 2015 года Игорь Леонидович вышел на международную арену:
Но и это еще не все грани многогранного Игоря Леонидовича. Игорь Леонидович - глава (великий приор) российского отделения ордена тамплиеров. Вот относительно недавно он посвящает в члены ордена новобранца.