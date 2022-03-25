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Харківщина тримає оборону. На деяких напрямках ЗСУ йдуть у контрнаступ, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Харків та Харківщина тримають оборону! По деяких напрямках ЗСУ йдуть в контрнаступ. За минулу добу від російських окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність "Градів", "Урагану" - біля 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв із РСЗВ термінал аеропорту Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від окупантів постраждали Дергачі: цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі.

"Наші захисники дають гідну відсіч: знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова. Українці збили 2 ворожі літаки біля Ізюму. Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, якi стоять в обороні міста-героя Харкова, збили ракету", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також зауважив, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко досі у полоні російських окупантів. Його викрали з власного будинку 21 березня. Із Офісом Президента, Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук продовжуємо робити все, щоб звільнити голову громади з полону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито ворожий винищувач Су-34 та безпілотник на харківському напрямку, - Повітряне командування "Схід"

Автор: Ірина Дашківська
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25.03.2022 10:19 Відповісти
они просто здохли!
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25.03.2022 10:50 Відповісти
Обменный фонд конечно очень нужен, но так надёжнее.
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25.03.2022 10:28 Відповісти
с гуманитаркой нужно навести порядок, во время войны на новой почте растаскивают "свои" продукты, а старикам ничего не достается, они стоят в очереди. Такими мразями нужно заняться или к столбу их привязать или подстрелить что бы не мучались.
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25.03.2022 10:31 Відповісти
 
 