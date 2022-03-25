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На Запоріжжі українські військові за добу захопили 5 одиниць ворожої техніки та знищили ще десяток, ліквідували 15 російських окупантів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Захисники Запорізької області 24 березня захопили 5 одиниць ворожої техніки та знищили ще десяток.

Про це повідомляється у Телеграмі Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Наші військові захопили 4 бронетранспортери, 1 танк, а також пошкодили 1 літак СУ-25, знищили 5 одиниць автомобільної техніки, 2 бойові машини МТ-ЛБ, 1 танк та 1 бронетранспортер", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Село Малинівка на Запоріжжі звільнено від російських загарбників

За інформацією з вищого штабу Сил оборони України, захисники Запорізької області 24 березня завдяки чітким діям та військовій майстерності знищили 15 окупантів Російської Федерації, ще 11 - поранили.

Що стосується наших військ, то бойові зіткнення відбуваються щодня. Запеклі бої точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе.

Особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району. На цей час триває "зачистка" населеного пункту від диверсантів та залишків російських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Енергодару спалили червоний прапор, який повісили окупанти. ВІДЕО+ФОТО

З радіоперехоплення стало відомо, що окупанти несуть втрати, але поповнюють свої польові медичні установи, а населений пункт Гуляйполе називають "Злым городом".

Зазначається, що повністю окупованими залишаються населені пункти Любимівка та Новозлатопіль.
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Продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь
Отдел информации 11:15

Российские войска бессильны в выполнении боевой задачи по захвату города Мариуполь. На протяжении двух недель крупнейший украинский город, расположенный на юге Донбасса, находится в осаде, однако продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Россиянам не удается установить контроль над городом.
Как сообщают источники haqqin.az в Украине, в настоящее время в городе находится свыше 10 тысяч личного состава Вооруженных сил Украины, в частности бойцы легендарного «Азова». Беспрерывные бои идут в так называемой промзоне города.
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25.03.2022 10:10 Відповісти
По українським джерелам, там три тисячі українських бійців, проти 12-14 тисяч фашистів.
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25.03.2022 10:33 Відповісти
Всё же лучше если 10 000 против 12-14 тысяч фашистов. Мариуполь это город славы ВСУ!!! Всем всё уже доказали, надо город удержать.
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25.03.2022 10:39 Відповісти
Красунчики!
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25.03.2022 10:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OPneYGj6MvM
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25.03.2022 10:25 Відповісти
Щось мало. Бердянськ це Запоріжська область, а там вчора було весело. Так що жмурів має бути більше.
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25.03.2022 10:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rx6dB6L03ss
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25.03.2022 10:33 Відповісти
Повеселив мем на 7.23 ))))))))))))))))
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25.03.2022 12:21 Відповісти
"Злой город" - батьківщина Нестора Махно!
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25.03.2022 11:42 Відповісти
 
 