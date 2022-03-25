На Запоріжжі українські військові за добу захопили 5 одиниць ворожої техніки та знищили ще десяток, ліквідували 15 російських окупантів, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники Запорізької області 24 березня захопили 5 одиниць ворожої техніки та знищили ще десяток.
Про це повідомляється у Телеграмі Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Наші військові захопили 4 бронетранспортери, 1 танк, а також пошкодили 1 літак СУ-25, знищили 5 одиниць автомобільної техніки, 2 бойові машини МТ-ЛБ, 1 танк та 1 бронетранспортер", - йдеться у дописі.
За інформацією з вищого штабу Сил оборони України, захисники Запорізької області 24 березня завдяки чітким діям та військовій майстерності знищили 15 окупантів Російської Федерації, ще 11 - поранили.
Що стосується наших військ, то бойові зіткнення відбуваються щодня. Запеклі бої точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе.
Особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району. На цей час триває "зачистка" населеного пункту від диверсантів та залишків російських військових.
З радіоперехоплення стало відомо, що окупанти несуть втрати, але поповнюють свої польові медичні установи, а населений пункт Гуляйполе називають "Злым городом".
Зазначається, що повністю окупованими залишаються населені пункти Любимівка та Новозлатопіль.
Будь ласка, зачекайте...
Отдел информации 11:15
Российские войска бессильны в выполнении боевой задачи по захвату города Мариуполь. На протяжении двух недель крупнейший украинский город, расположенный на юге Донбасса, находится в осаде, однако продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Россиянам не удается установить контроль над городом.
Как сообщают источники haqqin.az в Украине, в настоящее время в городе находится свыше 10 тысяч личного состава Вооруженных сил Украины, в частности бойцы легендарного «Азова». Беспрерывные бои идут в так называемой промзоне города.