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Сьогодні СБУ 30 років: Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Сьогодні Службі безпеки України виповнюється 30 років. Символічно, що ця дата припала на тридцятий день війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Війни, яка розділила наше життя на "до" та "після", принесла багато горя і випробувань. Але водночас дала впевненість, що ми обов’язково їх подолаємо. Продемонструвала, як сильно ми любимо Україну та на які жертви готові йти заради неї. 30 років СБУ здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, із перших хвилин війни Служба безпеки стала на захист країни разом із військовими, колегами по силовому блоку та волонтерами. Немає такої сфери, де СБУ не була б задіяною – від безпосередніх бойових дій до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Інформується, що співробітники Служби, і зокрема Центру спеціальних операцій "А", нищать ворога і беруть окупантів у полон.

Контррозвідка і департамент захисту національної державності регулярно затримують російських агентів, диверсантів і колаборантів.

Слідчі СБУ фіксують злочини ворога та відкривають кримінальні провадження.

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Кіберфахівці Служби безпеки відбивають хакерські та інформаційні атаки, організовують тиск на інфраструктуру агресора та допомагають збирати дані про пересування ворожої техніки та ДРГ.

Також повідомляється, що іде системна робота. Вона далеко не завжди публічна, але вкрай ефективна.

"Тому щиро дякую вам за службу! Знаю, що в сьогоднішніх умовах ви викладаєтесь не на 100, а на 1000%. Робите все, щоб на нашій землі якнайшвидше настав мир! На жаль, на війні неможливо обійтися без втрат. І список загиблих Героїв поповнився співробітниками СБУ. Ми будемо пам’ятати кожного з них! І зробимо все, щоб їхні імена були назавжди вписані золотими літерами в літопис Великої Української Перемоги! Разом ми здолаємо ворога і відбудуємо Україну! З нами Правда і Бог! Слава Україні!", - зауважив голова СБУ Іван Баканов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Коли почнуть заарештовувати єрмаків, подоляків та іншу сволоту, яка фарбуєтья під патріотів тоді і будемо їм Славу співати.
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25.03.2022 10:36
+15
"Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід" з віджиму бізнесу, кришуванні наркотрафіку, і зливу секретної інформації кремлівським кураторам. Браво! Честь і хвала тим офіцерам СБУ, які не заплямували свою честь у вищеназваних злочинах, і під час війни з рашистами працюють задля нашої перемоги.
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25.03.2022 10:39
+14
Тодор Цветанов
@comrealiti
·
15 год
Украинская армия начинает удары по целям российских агрессоров с помощью беспилотников-камикадзе Switchblade. Они были предоставлены администрацией Байдена. Switchblade - это управляемые самонаводящиеся ракеты, способные поражать вражеские цели на расстоянии десятков километров.
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25.03.2022 10:27
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Тодор Цветанов
@comrealiti
·
15 год
Украинская армия начинает удары по целям российских агрессоров с помощью беспилотников-камикадзе Switchblade. Они были предоставлены администрацией Байдена. Switchblade - это управляемые самонаводящиеся ракеты, способные поражать вражеские цели на расстоянии десятков километров.
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25.03.2022 10:27 Відповісти
Маю надію, що нарешті СБУ таки стане службою безпеки України.
Вітання та повага справжнім офіцерам.
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25.03.2022 10:29 Відповісти
Ню ню, скільки сбушників перейшли на бік московитів за цей час?
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25.03.2022 10:33 Відповісти
Коли почнуть заарештовувати єрмаків, подоляків та іншу сволоту, яка фарбуєтья під патріотів тоді і будемо їм Славу співати.
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25.03.2022 10:36 Відповісти
Та вони, бідолаги, розгубились!
Контрабанди немає, а крім як її кришувати, кабінетні щурі нічого не вміють.
І шо тепер робити?!
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25.03.2022 10:52 Відповісти
Гумдопомогу розкрадати!
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25.03.2022 10:57 Відповісти
Именно так, а до этого...
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25.03.2022 10:54 Відповісти
служба, просравшая крым и лугандон с даунбасией... одни из виновников того бардака, который творится в Украине уже 8 лет... да еще и война... зеленьськай сказал, что разведка ему ничего не давала... а служба слабоумных, возглавляемая корешем по кварталу ванькой бакановым? или ванька уже америку разрушил? «Конец Америке!» - подумал "Ванька", увидев на обменнике объявление «Долларов нет!»... а сколько навербовано украинцев в интересах свинорылокозломордых кацапов... в Западной Украине! вы говорите сбу... подбор ничтожества, которых надоразогнать... не с праздником их, а на фронт гнать защищать то, что просрали!
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25.03.2022 10:37 Відповісти
"Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід" з віджиму бізнесу, кришуванні наркотрафіку, і зливу секретної інформації кремлівським кураторам. Браво! Честь і хвала тим офіцерам СБУ, які не заплямували свою честь у вищеназваних злочинах, і під час війни з рашистами працюють задля нашої перемоги.
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25.03.2022 10:39 Відповісти
Особливо при Порошенку.
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25.03.2022 13:12 Відповісти
разве 30, а не 31 ?
и разве сегодня, а не 20 сентября.. ?

20 сентября 1991 года Верховной Радой Украины было принято постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины". Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности УССР.
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25.03.2022 10:39 Відповісти
У Бакланова жена до сих пор с расейским паспортом?
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25.03.2022 10:40 Відповісти
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25.03.2022 10:44 Відповісти
Може, младший лєйтєнант особисто покажеться?
Чи писати в неті можна і з Буковеля, і з Швейцарії?
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25.03.2022 10:47 Відповісти
С праздником, пацаны
Один вопрос: откуда в Киеве взялось столько ДРГ вначале?

Может быть вы дрoчили сидя на стуле, или ездили выбивать бабки с бизнеса, вместо работы?
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25.03.2022 10:53 Відповісти
Жирик здох
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25.03.2022 10:53 Відповісти
Опередили
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25.03.2022 10:55 Відповісти
Звісно, серед есбеушників є справжні патріоти та висококваліфіковані спеціалісти (в основному це спецпідрозділи), але загальна більшість - це тупорилі кагебешники, яки усе життя кошмарять бізнес та зливають кацапам усе що тільки можливою.
Сподіваюся, це останній рік існування цієї ганебної установи, яка нанесла шкоди Україні більше, ніж усі зовнішні вороги разом узяті
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25.03.2022 10:59 Відповісти
Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
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25.03.2022 11:01 Відповісти
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков со ссылкой на свои источники утверждает о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны Сергея Шойгу и начальника Главного управления Генштаба Вооруженных Игоря Костюкова.
«Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания», - написал А.Аваков на своей странице в Твиттер.
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25.03.2022 11:02 Відповісти
Нармальных мужиков с днюхой, а баканову привет.
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25.03.2022 11:06 Відповісти
У поданій у 2020 році декларації

Віктор Медведчук засвідчив бізнес-партнерство своєї родини з

Ігорем Коломойським у трьох телеканалахи- «1+1», «2+2» і «ТЕТ».

А вы удивляетесь как смог "убежать" Мудачук?
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25.03.2022 11:36 Відповісти
Як посмів злигатись з Бєнею кум Порошенка Медведчук?
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25.03.2022 13:14 Відповісти
Женя, у тебя в голове полный винегрет.
Еще никто не договорился до того, что Мудачук кум Порошенка.
Мудачук кум Путенга
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25.03.2022 14:10 Відповісти
Отой погано, що ви навіть цього не знаєте. А загуглить що, важко?
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25.03.2022 16:54 Відповісти
Медведчук:

"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,

тому що БАГАТО РОКІВ ( багато! років! )

ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"

заявив МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com



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25.03.2022 17:05 Відповісти
Я щирю вірю. Особливо в те, що Медведчук батько хрещений Михайлу Порошенку. А ще колись Петро разом з Віктором створили партію регіонів. А ще, що в час президенства вели разом бізнес зі скрапленого газу. І ще багато чого, чого ви не хочете усвідомлювати.
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25.03.2022 17:13 Відповісти
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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25.03.2022 17:20 Відповісти
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…


Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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25.03.2022 17:23 Відповісти
Євгений не ходите по мусоркам
Тема давно исперчена
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25.03.2022 17:26 Відповісти
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…


Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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25.03.2022 17:24 Відповісти
https://polygraf.net/2634-oce-tak-medvedchuk-takozh-kum-poroshenka
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25.03.2022 17:24 Відповісти
Щодо особливих умов для перельотів Мулачука вже не через прямі перельоти до Москви, адже такої можливості його позбавили.

Він отримав виняткове право літати між Києвом та Ужгородом під час пандемії COVID-19 - коли постанова Кабміну заборонила пасажирські перевезення, і небо було «закритим». У той період Медведчук здійснив щонайменше 16 перельотів.

Було встановлено, що Мудачук отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державіаслужби та Служби безпеки України

Вы все еще удивляетесь как смог "убежать " Мудачук?
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25.03.2022 11:44 Відповісти
Філфя ФСБ((( Зайва структура.
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25.03.2022 12:19 Відповісти
іЩо таке СБУ? За выдносно невеликим винятком-це спільнота корупціонерів,кришувальників,здирників,бездарів,нероб,ледарів,потнеційних зрадників і т.і. Особливо це стосується підрозділів по боротьбі з економічними злочинами,в якій,за словами Ю.Бутусова знаходяться аж 7 тис. офіцерів і що ці офіцери роблять під час війни? Ганебно ховаються за спинами ЗСУ.Чому Верховна Рада не розглядає закон про реформування СБУ в другому читанні? А тому що занесли Арахамію "бабки"?
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25.03.2022 14:21 Відповісти
 
 