Сьогодні СБУ 30 років: Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні Службі безпеки України виповнюється 30 років. Символічно, що ця дата припала на тридцятий день війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Війни, яка розділила наше життя на "до" та "після", принесла багато горя і випробувань. Але водночас дала впевненість, що ми обов’язково їх подолаємо. Продемонструвала, як сильно ми любимо Україну та на які жертви готові йти заради неї. 30 років СБУ здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, із перших хвилин війни Служба безпеки стала на захист країни разом із військовими, колегами по силовому блоку та волонтерами. Немає такої сфери, де СБУ не була б задіяною – від безпосередніх бойових дій до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.
Інформується, що співробітники Служби, і зокрема Центру спеціальних операцій "А", нищать ворога і беруть окупантів у полон.
Контррозвідка і департамент захисту національної державності регулярно затримують російських агентів, диверсантів і колаборантів.
Слідчі СБУ фіксують злочини ворога та відкривають кримінальні провадження.
Кіберфахівці Служби безпеки відбивають хакерські та інформаційні атаки, організовують тиск на інфраструктуру агресора та допомагають збирати дані про пересування ворожої техніки та ДРГ.
Також повідомляється, що іде системна робота. Вона далеко не завжди публічна, але вкрай ефективна.
"Тому щиро дякую вам за службу! Знаю, що в сьогоднішніх умовах ви викладаєтесь не на 100, а на 1000%. Робите все, щоб на нашій землі якнайшвидше настав мир! На жаль, на війні неможливо обійтися без втрат. І список загиблих Героїв поповнився співробітниками СБУ. Ми будемо пам’ятати кожного з них! І зробимо все, щоб їхні імена були назавжди вписані золотими літерами в літопис Великої Української Перемоги! Разом ми здолаємо ворога і відбудуємо Україну! З нами Правда і Бог! Слава Україні!", - зауважив голова СБУ Іван Баканов.
Будь ласка, зачекайте...
@comrealiti
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15 год
Украинская армия начинает удары по целям российских агрессоров с помощью беспилотников-камикадзе Switchblade. Они были предоставлены администрацией Байдена. Switchblade - это управляемые самонаводящиеся ракеты, способные поражать вражеские цели на расстоянии десятков километров.
Вітання та повага справжнім офіцерам.
Контрабанди немає, а крім як її кришувати, кабінетні щурі нічого не вміють.
І шо тепер робити?!
и разве сегодня, а не 20 сентября.. ?
20 сентября 1991 года Верховной Радой Украины было принято постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины". Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности УССР.
Чи писати в неті можна і з Буковеля, і з Швейцарії?
Один вопрос: откуда в Киеве взялось столько ДРГ вначале?
Может быть вы дрoчили сидя на стуле, или ездили выбивать бабки с бизнеса, вместо работы?
Сподіваюся, це останній рік існування цієї ганебної установи, яка нанесла шкоди Україні більше, ніж усі зовнішні вороги разом узяті
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
«Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания», - написал А.Аваков на своей странице в Твиттер.
Віктор Медведчук засвідчив бізнес-партнерство своєї родини з
Ігорем Коломойським у трьох телеканалахи- «1+1», «2+2» і «ТЕТ».
А вы удивляетесь как смог "убежать" Мудачук?
Еще никто не договорился до того, что Мудачук кум Порошенка.
Мудачук кум Путенга
"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,
тому що БАГАТО РОКІВ ( багато! років! )
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"
заявив МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Тема давно исперчена
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Він отримав виняткове право літати між Києвом та Ужгородом під час пандемії COVID-19 - коли постанова Кабміну заборонила пасажирські перевезення, і небо було «закритим». У той період Медведчук здійснив щонайменше 16 перельотів.
Було встановлено, що Мудачук отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державіаслужби та Служби безпеки України
Вы все еще удивляетесь как смог "убежать " Мудачук?