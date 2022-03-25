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Угорщина (1331) зброя (5763) поставки (71) Сійярто (241)

Угорщина вчергове відмовила Україні в постачанні зброї через свою територію: "Ми повинні триматися подалі від цієї війни!"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сийярто

У Міністерстві закордонних справ Угорщини відкинули заклик України щодо постачання зброї через свою територію та відмови від російських нафти та газу. Безпека угорського народу є першочерговою, заявив глави МЗС країни Петер Сійярто.

Про це йдеться у його заяві, опублікованій на фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на саміті прем’єр-міністрів ЄС президент України Володимир Зеленський повторив дві відомі вимоги: дозволити постачання зброї через нашу країну і водночас припинити закупівлю природного газу та нафти в Росії. Ми розуміємо, що для президента України український народ є найважливішими, але для нас безпека Угорщини та угорського народу є першочерговою", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Час уже вирішувати, - Зеленський звернувся до Орбана із питанням визначитися на чиєму боці Угорщина

Міністр наголосив, що Угорщина робитиме все, щоб не потрапити у війну.

"Тому ми не дозволимо постачання зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою метою, яку потрібно знищити, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу. У той же час ми також перешкоджатимемо угорському народу заплатити ціну війни. Припинення постачання природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання Угорщини енергоносіїв, і водночас призведе до різкого зростання накладних витрат. Тому ми досі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання. Ми повинні триматися подалі від цієї війни!", - додав Сійярто.

Також читайте: МЗС України - Сійярто: Спроби задобрити агресора не матимуть успіху. Це доводить історія, зокрема й Угорщини. Наступною метою РФ стануть наші сусіди

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом вирішити, на чиєму він і його країна боці, і кому вони мають намір допомагати в майбутньому.
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Топ коментарі
+67
****** сранные
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25.03.2022 10:53
+62
Просто гнусность, и больше ничего. Люди без чести и без принципов.
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25.03.2022 10:54
+35
жодної угорської мови в Україні, всi вчать українську мову в школах
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25.03.2022 10:56
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Петер Сійярто - давній недруг України. Не здивуюсь, що там з карману стирчать російські нафтодоляри.
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25.03.2022 13:37 Відповісти
Fuuu, Hungary
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25.03.2022 14:35 Відповісти
Yes, Hungary must be keep from human morality. So safer ...
Да-да, Венгрии надо держаться по дальше от человеческой морали. Так безопасней... но до поры до времени.
Вообще не понятно что эта страна делает в NATO. Какая-то Anti-NATO страна. Какой вообще она сделала вклад в NATO и EU?
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25.03.2022 16:21 Відповісти
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