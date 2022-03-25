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армія РФ (13497) війна (56544) Генштаб ЗС (4520) втрати (3824)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ссо

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 100 осіб особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:

особового складу  - близько 16100 осіб,

танків  ‒ 561 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1625 од,

артилерійських систем  – 291 од,

РСЗВ  - 90 од,

засоби ППО  - 49 од,

літаків – 115 од,

гелікоптерів  – 125 од,

автомобільної техніки - 1089 од,

кораблі /катери  - 5 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53.

Спеціальна техніка  - 18.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Наші вояки увійшли у кураж. 3,14здять кацапів аж гай шумить. З літаками взагалі краса.
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25.03.2022 11:01
+14
Сегодня в 10 ⁴⁵ жириновский пополнил дивизию кобзона!
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25.03.2022 10:57
+11
Стисло про перший місяць війни.
Росія встала з колін, Україна застебнула ширинку.
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25.03.2022 11:04
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Жириновський в "друзях" Кобзона?)
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25.03.2022 10:57 Відповісти
Сегодня в 10 ⁴⁵ жириновский пополнил дивизию кобзона!
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25.03.2022 10:57 Відповісти
Жириновский живой, только он в больнице скорее всего в коме, вики его даты смерти нету.
А то кто написал это у себя в соц сетях, пися ему ответил чтобы снял себя все полномочия за фейк.
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25.03.2022 13:42 Відповісти
Наші вояки увійшли у кураж. 3,14здять кацапів аж гай шумить. З літаками взагалі краса.
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25.03.2022 11:01 Відповісти
Самолёты почти отыгрались! Ждём развязки
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25.03.2022 11:07 Відповісти
я ставлю на вертолёты - там более безумные кацолётчики, у них катапульты только на 52-х, так что остальные однозначно пополнят эскадрилью кобзона. Особенно после поставки мобильных "плюшек" с радиусом 20 км.
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25.03.2022 11:24 Відповісти
десь на початку вторгнення кацапів я зустрічав число літаків зібраних для нападу було 330, а загальна кількість 1200. я розумію що не всі вони літають і не всі будуть приймати участь в нападі, але ще досить багато .
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25.03.2022 15:24 Відповісти
Шо , опять? Йому вже не раз квитки на кобздона пропонували .
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25.03.2022 11:04 Відповісти
Зараз на квитки знижки.
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25.03.2022 11:25 Відповісти
Стисло про перший місяць війни.
Росія встала з колін, Україна застебнула ширинку.
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25.03.2022 11:04 Відповісти
уверенно идем к 200 самолетам, так держать, верим в наши Збройні Сили, вони найкращі!
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25.03.2022 11:04 Відповісти
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25.03.2022 13:35 Відповісти
Який коефіцієнт на літаки контори дають?
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25.03.2022 11:13 Відповісти
Літачки так просто не здаються. Я вірю в них і в наші ЗСУ.
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25.03.2022 11:17 Відповісти
Красівоє
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25.03.2022 11:19 Відповісти
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25.03.2022 11:20 Відповісти
Не всі кацапа погані. Є між ними багато і хроших мертвих.
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25.03.2022 11:22 Відповісти
засекречені. але статистика каже, що в три рази менше повинно бути.

попадалось, проте, що ми втратили 74 танки, начебто.
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25.03.2022 12:44 Відповісти
ты кто такое чмо - чтобы перед тобой отчитывались...?
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25.03.2022 13:01 Відповісти
не осіб, а істот.....
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25.03.2022 11:41 Відповісти
Когда роZZия встаёт с колен, Украина застёгивает ширинку...
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25.03.2022 12:26 Відповісти
В орків нашою доблесною ППО знищено 50% гелікоптерів і вже більше, ніж 25% літаків від тої кількості, що було накопичено на 24 лютого. Велика дяка!
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25.03.2022 14:08 Відповісти
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25.03.2022 14:46 Відповісти
 
 