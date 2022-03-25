Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 100 осіб особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 16100 осіб,

танків ‒ 561 од,

бойових броньованих машин ‒ 1625 од,

артилерійських систем – 291 од,

РСЗВ - 90 од,

засоби ППО - 49 од,

літаків – 115 од,

гелікоптерів – 125 од,

автомобільної техніки - 1089 од,

кораблі /катери - 5 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53.

Спеціальна техніка - 18.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.