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армія РФ (13497) війна (56544) фінансування (995)

У військових РФ почалися проблеми з фінансуванням: немає грошей на обіцяні виплати, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

У військових РФ почались проблеми з фінансуванням.

Про це 25 березня повідомили в ГУР Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин

Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.

Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських "ПВК". Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій", - розповіла розвідка.
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Топ коментарі
+34
А чего же не напечатают фублей? Печатный станок импортный? Обслужить некому и нечем? Пусть кацапы переходят на нарезанные кругляшы березы, как пра-пра-дилды.
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25.03.2022 11:26
+34
яке сознаніє в Шойгу??
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25.03.2022 11:30
+31
*********.
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25.03.2022 11:26
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25.03.2022 11:26 Відповісти
Кацапо мясо чемпионы среди ЛОХОВ . Одних на убой, а если выжил кожаную сигарету за щеку🙃
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25.03.2022 11:36 Відповісти
яка гидота, тьфу! не треба поганитися об цю погань. ще раз тьфу!
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25.03.2022 13:05 Відповісти
Полное. Как всегда.
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25.03.2022 12:13 Відповісти
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25.03.2022 12:20 Відповісти
Хм...тим мародерам ще й платять?
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25.03.2022 11:26 Відповісти
А чего же не напечатают фублей? Печатный станок импортный? Обслужить некому и нечем? Пусть кацапы переходят на нарезанные кругляшы березы, как пра-пра-дилды.
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25.03.2022 11:26 Відповісти
Печатают. Но кто мешает при этом *********?
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25.03.2022 11:27 Відповісти
Фарба і папір також імпортні. Хіба на бересті надрукують.
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25.03.2022 11:28 Відповісти
У кацапов есть замечательный якутский скульптор, который работает исключительно со скрепным материалом. Он им наштампует кругляшков. И тогда будет действительно фубль.
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25.03.2022 11:30 Відповісти
зараз навіть друкувати не потрібно..

рублі будуть роздаватись народу в електронному вигляді у системі "МИР" ))))))

там ЛЬОГКО добавити нуль-два...... )
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25.03.2022 11:45 Відповісти
Краска заграничная закончилась. А если печатать русской краской - получается туалетная бумага.
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25.03.2022 12:15 Відповісти
А в чем отличие рубля от туалетной бумаги?
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25.03.2022 12:22 Відповісти
Poprobui rubljom, poimjosh, skolskie oni...
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25.03.2022 12:42 Відповісти
Туалетная бумага дороже стоит.
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25.03.2022 14:43 Відповісти
Патамушта бумага на которой их можно напечатать стоит дороже, чем номинальная стоимость самих купюр. Если понятней : производство купюры в 1000 фуфлей стоит 1400 фуфлей сейчас. Вот такая загогулина.
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25.03.2022 12:53 Відповісти
"Попандопало" відмовився друкувати і злиняв в Ізраель
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25.03.2022 13:26 Відповісти
Проблемы будут нарастать и нарастать. Вашу мать!
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25.03.2022 11:27 Відповісти
Нехай тримаються, ну і гарного настрою.
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25.03.2022 11:27 Відповісти
Зачем этим рабам вообще платить? Они воюют за дворцы путина
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25.03.2022 11:28 Відповісти
всьо, нема більше в рф золотого запасу - в перспективі тільки дерев'яний (фубль) і пластивовий (трупомішок)
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25.03.2022 11:28 Відповісти
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25.03.2022 11:29 Відповісти
яке сознаніє в Шойгу??
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25.03.2022 11:30 Відповісти
Потеря жевательного рефлекса.
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25.03.2022 12:16 Відповісти
парнокопытных так просто не возьмешь отбросит рога и будет как новый
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25.03.2022 12:39 Відповісти
Да у них там у всех это сознание потерянно
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25.03.2022 11:32 Відповісти
А как дишал, как дишал... ))
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25.03.2022 12:28 Відповісти
Очень похоже на предсмертные конвульсии адмирала звездолета Империи, после недовольства Дарта Вейдера.
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25.03.2022 13:11 Відповісти
шо, гєльзєміум прокіс?
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25.03.2022 16:15 Відповісти
Какие-то неправильные а рф патриоты - за русский мир и путина воевать не хотят, денег требуют. В штрафные роты всех, а то совсем страх потеряли.
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25.03.2022 11:29 Відповісти
вже незабаром будуть в
юанях виплачувать..па просьбє трудящіхся
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25.03.2022 11:29 Відповісти
Roxanne/Оксана


@RoxanneTwi



Іракці підтримували подібну «спецоперацію» із захоплення Кувейту в 1990 і любили Хусейна.
2 дні «спецоперації» та тридцять років санкцій.
«Любов» до Хусейна з кожним днем ​​зростала.
9.02. 2022 року Ірак завершив виплату збитків Кувейту за два дні «спецоперації»
у розмірі: 50 000 000 000$.
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25.03.2022 11:42 Відповісти
Ну а чо, давайте как диди, без денег. Повторяйте.
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25.03.2022 11:29 Відповісти
Ну как без денег. Денежное довольствие было, уходило большей частью на приобретение военных облигаций. Я еще помню у отца пачки этих бумажек.
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25.03.2022 11:53 Відповісти
То что выродкам не будут платить стало понятно после того как у детских садов и школ стали отбирать продовольствие на нужды армии. Мамки и жены рассчитывали что получат компенсацию за жаренных сыновей и мужей, а получат дырку от бублика еще и на похороны придется кредиты брать.
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25.03.2022 11:30 Відповісти
Нано болт вам **** а не деньги.Вы там держитесь .всем хорошего настроения и терпите красавицы.
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25.03.2022 11:30 Відповісти
Беднягі, і не пожілі то совсем і хороніть не на что ..
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25.03.2022 11:31 Відповісти
Кто там сказал..,что можно и напечатать…
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25.03.2022 11:31 Відповісти
Тепер кацапське м'ясо безкоштовне.
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25.03.2022 11:31 Відповісти
Им теперь скажут перейти на самофинансирование.А это уже немарадерство будет,а разбой.
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25.03.2022 11:38 Відповісти
Та Україна може зарадити в цьому питанні... В нас же анонсували відкриття пунктів по прийому літачків-танчиків рашистьських..
Виплати гарантуються)
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25.03.2022 11:32 Відповісти
Пропозиція про оплату при здачі в полон разом з технікою покищо актуальна. Хай поспішають, бо потім будемо приймати тільки за їжу.
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25.03.2022 11:34 Відповісти
Перед тем, как вопеть "Можем пАвтАрить!" им надо было узнать, как награждали диовоевателей. А награждали их так: Маньке за пи*ду - Красную Звезду, а Ваньке за атаку - х*й в сраку!
Так что, готовьте сраки, пАвтАряльщики!
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25.03.2022 11:36 Відповісти
дидовоевателей
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25.03.2022 11:38 Відповісти
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25.03.2022 11:36 Відповісти
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25.03.2022 11:37 Відповісти
То вони ще насправді з проблемами не зіткнулись - лише проходять підготовку. Тисячі бещруких, безногих, сліпих без соціальних виплат, десятки тисяч сімей без "кормільцев" і мільярди рублів іплюотеки, яку вже ніхто ніколи не закриє. Відповідно і крах банків, які видавали іплюотеки і кредити. Відповідно і не можливість рефінансування економіки. Відповідно і крах підприємств і мільйони безробітних. Відповідно і ще більше невиплат іпотеки і кредитів. І це все - накочується і накочується.
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25.03.2022 11:37 Відповісти
Безруких та безногих виловлять та вишлють помирати на о. Валаам. Як дідов. Можем пАвтАрить!
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25.03.2022 11:40 Відповісти
Будет колесническая армия, как в древнем риме
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25.03.2022 12:06 Відповісти
іпотеку расєя закриє.
Рублями.
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25.03.2022 11:43 Відповісти
😊 Паперу нема. Доведеться закривати лопухами.
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25.03.2022 11:46 Відповісти
Сезон охоты на орков открыт
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25.03.2022 11:40 Відповісти
Пакетные войска РФ)))
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25.03.2022 11:40 Відповісти
Та то такое, перетопчутся. А вот то что сахара нет, брагу гнать, это бяда.
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25.03.2022 11:46 Відповісти
Телеграма.

ЗС РФ з ЦБ росії.

виплата денежного довольствия на територии другого государства НЕВОЗМОЖНА.

\**********. )
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25.03.2022 11:48 Відповісти
без проблем. мертві грошей не просять. жодної компенсації, бо вони офіційно не померли.
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25.03.2022 11:52 Відповісти
для оккупантов это не проблема - они плату здесь берут видеокартами и шубами. Главно дело - провезти это добро хотя бы километров 50 в сторону росийской границы.
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25.03.2022 12:04 Відповісти
Можете начинать деньгами с монополии рассчитыватся и то выходит дороже бумажка. Или так сказать продукцией выдать - 20 л дт и мешок отсыревших патронов
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25.03.2022 12:05 Відповісти
Ну так нічого дивного.
московитська армія признана терористом і військовими злочинцями.
І відповідно менеджери-економісти, відповідальні за гроші не хочуть сидіти рядом за їх фінансування.
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25.03.2022 12:05 Відповісти
Это шо получается, кацапам теперь приходится умирать за идею Осталось только саму идею сформулировать. А то за сечина, за вротенберга - как то не очень впечатляюще звучит.
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25.03.2022 12:07 Відповісти
..а сцарь-то - голый
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25.03.2022 12:09 Відповісти
найголовніше їм бракує клепки в голові, якщо на українську землю припхалися воювати
а решта - просто наслідки.

грошей у них нема...

згадала старий ще совковий анєкдот

заходить один в магазин і каже:
-м"яса нема... масла нема... сиру нема... ковбаси нема...
з заду до нього підходить один і каже:
не заткнеш пельку- отримаєш пістолетом по голові! зрозумів?
-зрозумів. патронів теж нема.
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25.03.2022 12:12 Відповісти
Нахрена платить, если можно применить штрафбаты и заградотряды....
Путин - прежде всего сталинист
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25.03.2022 12:20 Відповісти
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25.03.2022 12:36 Відповісти
Это только цветочки…ягодки будете есть на «том свете
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25.03.2022 12:43 Відповісти
Почитайте что было с выплатами украинским военным полгода назад .
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25.03.2022 13:01 Відповісти
Лахта не спить.
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25.03.2022 13:03 Відповісти
Я скажу що буде - ПОСИЛИТЬСЯ МАРОДЕРСТВО КАЦАПІВ, більщість кацапів залишиться в Україні бо кончені і свого кацапського начальства бояться більше ніж суда в Гаазі, думаю так.
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25.03.2022 13:04 Відповісти
дидызапайкуваивале
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25.03.2022 14:28 Відповісти
 
 