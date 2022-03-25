У військових РФ почалися проблеми з фінансуванням: немає грошей на обіцяні виплати, - ГУР Міноборони
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У військових РФ почались проблеми з фінансуванням.
Про це 25 березня повідомили в ГУР Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо.
Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.
Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських "ПВК". Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій", - розповіла розвідка.
Будь ласка, зачекайте...
рублі будуть роздаватись народу в електронному вигляді у системі "МИР" ))))))
там ЛЬОГКО добавити нуль-два...... )
юанях виплачувать..па просьбє трудящіхся
@RoxanneTwi
Іракці підтримували подібну «спецоперацію» із захоплення Кувейту в 1990 і любили Хусейна.
2 дні «спецоперації» та тридцять років санкцій.
«Любов» до Хусейна з кожним днем зростала.
9.02. 2022 року Ірак завершив виплату збитків Кувейту за два дні «спецоперації»
у розмірі: 50 000 000 000$.
Виплати гарантуються)
Так что, готовьте сраки, пАвтАряльщики!
Рублями.
ЗС РФ з ЦБ росії.
виплата денежного довольствия на територии другого государства НЕВОЗМОЖНА.
\**********. )
московитська армія признана терористом і військовими злочинцями.
І відповідно менеджери-економісти, відповідальні за гроші не хочуть сидіти рядом за їх фінансування.
а решта - просто наслідки.
грошей у них нема...
згадала старий ще совковий анєкдот
заходить один в магазин і каже:
-м"яса нема... масла нема... сиру нема... ковбаси нема...
з заду до нього підходить один і каже:
не заткнеш пельку- отримаєш пістолетом по голові! зрозумів?
-зрозумів. патронів теж нема.
Путин - прежде всего сталинист