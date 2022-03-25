Від сьогодні українські лікарі, стоматологи, медсестри та парамедики зможуть тимчасово працювати за фахом у Франції

Від сьогодні українські лікарі, стоматологи, медсестри та парамедики можуть тимчасово працювати за фахом у Франції.

Відповідне розпорядження міністр охорони здоров’я Олів’є Веран надіслав учора до керівників усіх медичних закладів, повідомила директорка компанії WHITE Dental Group Олена Поликарчик у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що кінця 2022 року діє спеціальна процедура прийняття українського диплому замість стандартної акредитації, згідно з якою нашим медикам потрібні було б підтверджувати кваліфікацію протягом мінімум 3 років навчання у Франції та скласти складний іспит французькою мовою.

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"Космічно швидке, як для Франції. Величезна кількість моїх друзів та клієнтів-стоматологів з дітками на руках вимушено залишили свої домівки у Харкові, Києві та інших містах. Першим нашим завданням було допомогти їм житлом, але що далі? Тимчасово працювати за фахом у Франції виглядало як нездійсненна мрія. Сьогодні це - реальність.

Було б круто, якби мої колеги чи всі небайдужі українці у ЄС могли б апелювати до прикладу Франції та долучитись до лобіювання подібного рішення в Німеччині, Балтійських країнах, Угорщині, Румунії ( Польща мала спрощену процедуру ще до війни). Коли є прецедент - завжди легше.

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Для послідовників теорії "все пропало" - не йдеться про стимулювання переїзду чи зміни країни проживання, адже можливість обмежена у часі - лише до кінця 2022 року", - зазначила Поликарчук.

За її словами, йдеться скоріше про виживання спеціалістів медичних професій, які не можуть працювати віддалено, кваліфікація потребує постійної практики, і виконання тимчасово іншої фізичної роботи може знизити професійний рівень. Працюючи ж у Європі тимчасово, наші спеціалісти повернуться до своєї країни з новим досвідом.