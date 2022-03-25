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біженці (1023) робота (347) Франція (1970)

Від сьогодні українські лікарі, стоматологи, медсестри та парамедики зможуть тимчасово працювати за фахом у Франції

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лікарі

Від сьогодні українські лікарі, стоматологи, медсестри та парамедики можуть тимчасово працювати за фахом у Франції.

Відповідне розпорядження міністр охорони здоров’я Олів’є Веран надіслав учора до керівників усіх медичних закладів, повідомила директорка компанії WHITE Dental Group Олена Поликарчик у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що кінця 2022 року діє спеціальна процедура прийняття українського диплому замість стандартної акредитації, згідно з якою нашим медикам потрібні було б підтверджувати кваліфікацію протягом мінімум 3 років навчання у Франції та скласти складний іспит французькою мовою.

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"Космічно швидке, як для Франції. Величезна кількість моїх друзів та клієнтів-стоматологів з дітками на руках вимушено залишили свої домівки у Харкові, Києві та інших містах. Першим нашим завданням було допомогти їм житлом, але що далі? Тимчасово працювати за фахом у Франції виглядало як нездійсненна мрія. Сьогодні це - реальність.

Було б круто, якби мої колеги чи всі небайдужі українці у ЄС могли б апелювати до прикладу Франції та долучитись до лобіювання подібного рішення в Німеччині, Балтійських країнах, Угорщині, Румунії ( Польща мала спрощену процедуру ще до війни). Коли є прецедент - завжди легше.

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Для послідовників теорії "все пропало" - не йдеться про стимулювання переїзду чи зміни країни проживання, адже можливість обмежена у часі - лише до кінця 2022 року", - зазначила Поликарчук.

За її словами, йдеться скоріше про виживання спеціалістів медичних професій, які не можуть працювати віддалено, кваліфікація потребує постійної практики, і виконання тимчасово іншої фізичної роботи може знизити професійний рівень. Працюючи ж у Європі тимчасово, наші спеціалісти повернуться до своєї країни з новим досвідом.
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Топ коментарі
+8
А украинцев, как военных так и гражданских уже лечить не нужно? Наоборот , как и мужчинам до 60, всем медикам, независимо от пола ( за исключением матерей с несовершеннолетними детьми) нужно запретить выезд за кордон.
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25.03.2022 11:49
+5
а у нас, что им применения нет,как вариант военные госпиталя....**** не госпраление, а какое то недоразумение.
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25.03.2022 11:46
+2
Ой, дякую пане Макроне!
Який же ви хитренький, благодєтєль ви наш ))))
Справа в тому, що у Франції хронічна нестача медичного персоналу. Хронічна! До офтальмолога можна чекати візиту пів-року. До кардіолога - рік.
Ось тому він і дозволив.
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25.03.2022 11:52
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25.03.2022 11:36 Відповісти
а у нас, что им применения нет,как вариант военные госпиталя....**** не госпраление, а какое то недоразумение.
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25.03.2022 11:46 Відповісти
Щас и тётки из регистратур повалят
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25.03.2022 11:48 Відповісти
А украинцев, как военных так и гражданских уже лечить не нужно? Наоборот , как и мужчинам до 60, всем медикам, независимо от пола ( за исключением матерей с несовершеннолетними детьми) нужно запретить выезд за кордон.
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25.03.2022 11:49 Відповісти
французам на руку - там у них зубы полечить сильно дорого, а так цены упадут на эти услуги. Вся медицинская вата уже собирает чумаданы. А кто ездил на вахты в "Тризуб_дентал", тот и будет дальше ездить.
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25.03.2022 11:54 Відповісти
Ой, дякую пане Макроне!
Який же ви хитренький, благодєтєль ви наш ))))
Справа в тому, що у Франції хронічна нестача медичного персоналу. Хронічна! До офтальмолога можна чекати візиту пів-року. До кардіолога - рік.
Ось тому він і дозволив.
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25.03.2022 11:52 Відповісти
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25.03.2022 12:00 Відповісти
А у нас, а ми як ? У хранцию їхати зуби лікувати ???
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25.03.2022 12:01 Відповісти
Медсестри, лікарі і, особливо, парамедики зараз в Україні не потрібні? До нас приїздять ізраільські лікарі, канадійцы, а наші у Франціі ховаються і ще працюватимуть там. Повна дурня. Всі медичні працівники є військово забов"язані! Як вони потрапили за кордон? В перші 2 дні втекли, коли не було заборони перетинати кордон чоловікакм з 18 до 60 років.
Я думаю, що вони падлюки. Втекти , коли саме вони так потрібні!
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25.03.2022 13:29 Відповісти
Тошнит от Франции.
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25.03.2022 13:35 Відповісти
Цікава допомога од франції)))
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25.03.2022 13:55 Відповісти
Французики нашару решают вопрос со своим проблемным медобслуживанием. Наглядный пример отъёма(увода) специалистов с детьми(!) навсегда
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25.03.2022 16:23 Відповісти
 
 