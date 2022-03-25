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Окупанти знову обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 4 людини загинуло, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Знову російські окупанти вчинили воєнний злочин. Сьогодні зранку в Основ’янському районі Харкова обстріляли із артилерії та "Градів" міську поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу. Постраждали 7 осіб, з яких 4 - померли.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що ворог хоче посіяти паніку та перешкоджає отриманню гуманітарної допомоги. Вчора вдень російські війська так само обстріляли пункт видачі "Нової пошти", 6 осіб загинули, 17 - постраждалих", - нагадує він.

Синєгубов висловив впевненість, що окупанти заплатять за ці ганебні злочини проти мирного населення!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 6 мирних жителів загинули, 15 - поранені (оновлено). ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
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25.03.2022 11:57
+4
Я розумію бідних людей, але ж волонтери що роздають допомогу - включить мізки, як можно гуртувати людей в такий час? То у нас по казармах солдати сплять, які кожний школяр може на Гугл мапі знайти, то люди в чергах під час обстрілів. Люди будь ласка бережіть себе, роздавайте їжу по підвалах, у метро не давайте шансу фашистькой мразоті вас вбити
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25.03.2022 11:55
+4
Мало того, що кацапи знають куди шмаляти, вони ще й знають коли саме. Без координатора з міста тут не обійшлося. Та ж ситуація і з обстрілом черги у Чернігові.
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25.03.2022 12:01
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чому не можно роздавати гумдопомогу в метро?
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25.03.2022 11:41 Відповісти
Тому що місто мільйонник.

Таке не можливе(.
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25.03.2022 11:50 Відповісти
Звичайно, що можна. але ж метро не всім доступне, туди ще добратись треба, от і видають, щоб людям доступно було. А кацапи ж то не люди, то орки - слуги сатани, створіння, що не мають права існувати на цій землі. Допоки не буде винищено останнього орка, доти на землі таке буде творитись.
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25.03.2022 11:51 Відповісти
Этих станций всего три десятка, в-основном на главных магистралях. Попробуй дойди.
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25.03.2022 15:20 Відповісти
и вот вопрос,то ли оккупант сволочь,то ли очередь из идиотов...
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25.03.2022 11:45 Відповісти
Кацапы делают все, чтобы люди не забывали, что кацап это опухоль планеты Земля, которую надо вырезать подчистую.
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25.03.2022 11:47 Відповісти
надо обезопасить людей, потому что это не первый раз и очевидно кто-то сдает эти места, сбу надо шевелиться, пусть это происходит в защищенных местах, в укрытиях, сколько еще нужно угробить людей, блин, что это такое...
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25.03.2022 11:55 Відповісти
Я розумію бідних людей, але ж волонтери що роздають допомогу - включить мізки, як можно гуртувати людей в такий час? То у нас по казармах солдати сплять, які кожний школяр може на Гугл мапі знайти, то люди в чергах під час обстрілів. Люди будь ласка бережіть себе, роздавайте їжу по підвалах, у метро не давайте шансу фашистькой мразоті вас вбити
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25.03.2022 11:55 Відповісти
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25.03.2022 11:57 Відповісти
Мало того, що кацапи знають куди шмаляти, вони ще й знають коли саме. Без координатора з міста тут не обійшлося. Та ж ситуація і з обстрілом черги у Чернігові.
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25.03.2022 12:01 Відповісти


Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:42 Відповісти
Уже писали не один раз. В гумпомощи находят маячки, которие через блютуз корректировщика, подошедшего в очередь, передают точние координати. Поєтому такие печальние результати. Тем, кто раздает помощь даже некогда гуглить.
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25.03.2022 12:58 Відповісти
Їх туди закладають ващі кацапські агенти десь у Європі чи як.
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25.03.2022 13:33 Відповісти
Наводила гніда яку треба живою розпиляти на пілорамі.
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25.03.2022 13:32 Відповісти
кто то сообщает место раздачи гуманитарки
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25.03.2022 14:42 Відповісти
 
 