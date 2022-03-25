Окупанти знову обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 4 людини загинуло, - Синєгубов

Знову російські окупанти вчинили воєнний злочин. Сьогодні зранку в Основ’янському районі Харкова обстріляли із артилерії та "Градів" міську поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу. Постраждали 7 осіб, з яких 4 - померли.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що ворог хоче посіяти паніку та перешкоджає отриманню гуманітарної допомоги. Вчора вдень російські війська так само обстріляли пункт видачі "Нової пошти", 6 осіб загинули, 17 - постраждалих", - нагадує він.

Синєгубов висловив впевненість, що окупанти заплатять за ці ганебні злочини проти мирного населення!

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