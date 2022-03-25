83% українців висловлюються за те, щоб українська була єдиною державною мовою в країні, - опитування "Рейтингу"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На сьогодні абсолютна більшість українців (83%) виступають за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні.
Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 19 березня.
З іншого боку, за надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а сьогодні – лише 7%. У мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали мешканці півдня та сходу. Але навіть у цих регіонах таких було лише третина, а сьогодні їхня кількість зменшилась майже вдвічі.
На сьогодні, дані свідчать, що мова є швидше регіональною особливістю, але не способом мислення. Для прикладу, у грудні 2021 року серед двомовних росію агресором вважали 65%, серед російськомовних – половина. Водночас, у сегменті україномовних кожен десятий мав проросійські погляди. Прихильність до росії визначалася не так мовою спілкування, як політичними поглядами та впливом пропаганди і коригувалася з рівнем підтримки проросійських партій (ОПЗЖ, Наші, Шарій).
Сьогодні більшість (67%) вважають, що ніяких проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує. 19% вважають, що мовна проблема існує, але вона не є настільки важливою. Лише 12% вважають, все таки, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки. Важливо, що тези про наявність проблеми у мовній сфері є популярними не серед російськомовного населення, а саме у західних регіонах, де українська домінує в усіх сферах. Важливо, що згідно з попереднім дослідженням, лише 2% українців вважають, що росія прийшла захищати російськомовних громадян України – цей міф українці не прийняли.
Також, згідно з дослідженням, відбувається зменшення російськомовного сегменту українців: у 2012 таких респондентів було близько 40%, наприкінці 2021 – 26%, а на початку війни – 18%. Натомість, "перетік" російськомовних відбувається у сегмент "двомовних" (з 15 до 32%). Кількість тих, хто постійно користується лише українською вдома, зросла незначно з 44% до 48%.
Будь ласка, зачекайте...
Що тут неправильного ?
Українська мова єднає всіх.
теперь это преступление?
многие в Киеве говорит на русском
все мои друзья/знакомые... и семья конечно
в данном случае "гавкал" точно не я
не существует гена национальности, есть только ген рассы
ты шо расист?
Таким чином, рідна мова більшості киян - українська, як і абсолютної більшості українців.
"не хочеш нею користуватися" - такого законодательства нету и небыло в истории человечества олололо. Типа как это вообще? Это просто ржачно! Ну и я уверен, что знаю укр язык получше тебя.
А использую русский, потому что я киевлянин, а не поприехавший.
Ну а про закон "не граждан", еще раз говорю тебе, в городах знают укр лучше чем в селах, "не граждане" (хотя вряд ли в Украине есть те кто не знает украинский) если кто то и будет, то это как раз будут те, кто разговаривает на украинском, только потому что статистика говорит, что они знают ХУЖЕ. Что тебе не понятно?
"Характерними особливостями географії розподілу рівня знань абітурієнтів з української мови та літератури є вищий рівень знань у місті, ніж у сільській місцевості, при чому це стосується усіх без винятку областей."
https://texty.org.ua/fragments/48075/De_najkrashhe_vchat_ukrajinsku_movu_Interaktyvna_karta-48075/
Ты готов стать "не гражданином?"
Це ********* на певні висновки...
перестал пускать старый аккаунт двухлетней давности
обычно комменты не пишу, ставлю лайки
но здесь я не согласен
всего лишь высказал своё мнение по языковому вопросу.
и не надо сомневаться в моём патриотизме только из-за того, что я говорю на русском
Спешу тебя разочаровать.
"Відмінність рівня знань у східних областях між сільськими та міськими випускниками загострюються ще сильніше. В усіх обласних центрах та переважній більшості міст обласного підпорядкування за винятком м.Запоріжжя представлені, або ж переважають райони з рівнем знань абітурієнтів з української мови та літератури понад 150 балів. Найкращий показник зі сходу нашої країни продемонстрували випускники Ворошиловського району м.Донецьк - 162.9 балів.
Також випускники у містах мають на багато кращі показники, ніж у сільській місцевості, і розташування області в даному випадку не має значення, наприклад рівень знань з української мови та літератури випускників м.Красний Луч Луганської області - 151.6 балів, вищий ніж у Тернопільському районі - 144.4 бали, а в м.Докучаєвськ Донецької області вищий ніж у Верховинському районі Івано-Франківської області, 156.6 проти 148.3 балів"
Ой, а что єто такое???
Армія боронить нашу землю!
Мова боронить наше серце!
Віра боронить нашу душу!
Решту війни адмірал Унруг провів в німецьких таборах для військовополонених. У таборі «Офлаг VII-A» (Мюрнау) він був найстаршим за званням офіцером і командував інтернованими польськими солдатами. До Унруга, як до колишнього кадрового офіцера Імператорських ВМС Німеччини, німці ставилися з великою повагою. Робилися навіть спроби схилити адмірала до нового переходу на службу німецького флоту, з цією метою його відвідували його колишні флотські товариші по службі. Однак Унруг не піддався на вмовляння, більш того, він відмовлявся розмовляти німецькою, заявляючи, що забув цю мову у вересні 1939 року. До роздратування німців, він завжди наполягав на тому, щоб при розмові з ким-небуть, хто не промовляв польською, був присутній перекладач, незважаючи на те, що адмірал говорив німецькою краще, ніж польською. Міцністю свого духу і твердими принципами він вселяв упевненість в своїх підопічних-в'язнів таборів для військовополонених.
Давно, по примеру стран Балтии, нужно было внедрить новое законодательство о гражданстве.
Не соответствуешь - лишать гражданства. Хамское поведение лица без гражданства по отношению к стране проживания - депортация.
Тестируют границы "компромисса" в так желанных для них "переговорах" с ******.
Но вот киевляне (коренные) например 100% русскоговорящие, это тоже факт.
А ты спроси откуда родители у тех кто говорит на украинском с рождения. Там по моему очевидно.
З числа областей західної України, у більшості районів рівень знань вищий ніж 150 балів, за виключенням Чернівецької та Закарпатської областей, випускники яких знають державну мову гірше ніж їхні колеги з Донецької та Луганської областей
Також випускники у містах мають на багато кращі показники, ніж у сільській місцевості, і розташування області в даному випадку не має значення, наприклад рівень знань з української мови та літератури випускників м.Красний Луч Луганської області - 151.6 балів, вищий ніж у Тернопільському районі - 144.4 бали, а в м.Докучаєвськ Донецької області вищий ніж у Верховинському районі Івано-Франківської області, 156.6 проти 148.3 балів.
"""
ой, ой, ой, а что это делается? А не надо говорить что в городах 75% русскоговорящих, в Киеве например из коренных - 100% ?
Что то как то не вяжется с твоими представлениями.
Эта фраза меня выбесила, вот и начал сразу отвечать, не прочитав до конца...
Говорил ли я на украинском (кроме официальщины или когда во Львове с друзьями) - та вообще ни одного слова. То есть вообще статистика не о чем, кроме вопроса "почему 87% а не 100%?".