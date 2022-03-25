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Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

небо,росія

Міністерство інфраструктури звернулось до ЄС з вимогою повністю заблокувати транспортне сполучення з російською федерацією та Республікою Білорусь.

Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети.

За словами Найєма, у зв’язку з цим, Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:
▪️ повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з росією та Білоруссю;
▪️ заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;
▪️ заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь.

"Зокрема, вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб. Відповідне звернення було підписано вчора увечері та офіційно направлене до Європейської комісії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території України не можуть виїхати майже 300 білоруських фур, - МЗС Білорусі

Раніше представники Міністерства закvликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
очень правильное предложение...
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25.03.2022 11:52
+8
Это дело! Это существенный удар по созданию дефицита и очередей в кацапии. В очередях будет концентрироваться недовольство, а это предаст решительность тем кто будет делать переворот ☝.
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25.03.2022 11:59
+7
Може бути. Бо колони, блоковані поляками спільно з українцями вже понад сотню км.
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25.03.2022 12:07
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очень правильное предложение...
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25.03.2022 11:52 Відповісти
Их нужно остановить полностью -- это важно ... Твари должны жрать ягель и шишки
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25.03.2022 13:42 Відповісти
только пешком.
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25.03.2022 11:58 Відповісти
За кораблем!
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25.03.2022 12:41 Відповісти
Это дело! Это существенный удар по созданию дефицита и очередей в кацапии. В очередях будет концентрироваться недовольство, а это предаст решительность тем кто будет делать переворот ☝.
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25.03.2022 11:59 Відповісти
А я пропоную денафикацию в Беларуси провести.. и помочь нашим братьям от алкашенка избавиться... как по-касапски.. а КАК правильно вроде и справедливо...
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25.03.2022 12:03 Відповісти
А шо, бацьке не достанется черенок лопаты? Как Каддафи и вскоре *****?
Непорядок, картофельный дуче его заслужил.
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25.03.2022 12:15 Відповісти
Може бути. Бо колони, блоковані поляками спільно з українцями вже понад сотню км.
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25.03.2022 12:07 Відповісти
Не надо полностью. Из Польши в Белоруссию закрыть и все. Пускай через Украину едут.....
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25.03.2022 12:09 Відповісти
Нахера вы с этими убогими связываетесь, достаточно - Польша, Латвия и все, никто никуда не едет, эти примут решение сразу, а то Европа будет ще 3 года думать, а мадьяры все блокировать.
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25.03.2022 12:09 Відповісти
Литва*
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25.03.2022 12:10 Відповісти
Ох как не хочется бесчеловечным концернам отказываться от прибыли полученной на крови!!!
Я предлагаю специалистам создать динамический сайт на котором будут публиковаться компании продолжающие торговать с парашей, торговать на крови украинского народа!!! Разорвал отношения с парашей, удалили из списка сайта.
Сделать его так, чтоб читали не только наши, но и за рубежом!!!!
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25.03.2022 12:32 Відповісти
ну так корпорації це ж фактично монополії, трішечки інакше виглядають.
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25.03.2022 13:01 Відповісти
Крок вірний, але будуть обходити. В моєму місті є завод, виготовляє продукцію в тому числі і для росії. Так вони її типа в Казахстан везуть по документам, а насправді- в росію. Але хоч це ускладнить логістику и збільшить витрати, хоч щось потрібно робити.
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25.03.2022 12:51 Відповісти
то залежить що за продукція, якщо може використовуватися для війни, то треба повідомляти і влаштовувати бойкот як мінімум.
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25.03.2022 13:02 Відповісти
не пойдут они на это..ссыкливые дюже!
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25.03.2022 14:20 Відповісти
Зачем блокировать!
Достаточно ограничить выезд из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии для > 3.5 т. Можно еще на юге.
Пусть едут через Украину. В связи с военной ситуацией - только по указанным маршрутам. Например, через Харьков или Мариуполь. И, конечно, только после таможенного контроля.
Нехай щастить
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25.03.2022 14:43 Відповісти
 
 