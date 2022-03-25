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За словами очевидців, у драмтеатрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинуло 300 людей, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від очевидців з'явилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
Про це повідомляє Маріупольска міськрада, передає Цензор.НЕТ.
"До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне.
Ми зможемо відновити будинки, але нам ніколи не повернути друзів, сусідів, рідних та близьких людей. Світла пам'ять усім безневинним жертвам шаленої війни, яку веде проти України країна-агресор, країна-терорист росія", - розповіли в міськраді.
Топ коментарі
+40 Агамемнон
показати весь коментар25.03.2022 11:57
+35 Joshua Merlin
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Hanka Panyanka
я хочу, чтобы все понимали - люди были не только в подвале, который вроде бы выстоял, люди были в том крыле на верхних этажах, куда попала бомба и это были беременные женщины, дети и мед персонал, они погибли, а многие оказались искалечены, что в тех условиях равносильно смерти..., единственное к чему надо стремиться, это не наказать виновного, а уничтожить его и весь его род.. и да, мы не звери, но это гуманно...
25.03.2022 12:10 Відповісти Керування спамом
Не смерди тут. Перекласти тобі?
Дарма стараєшся; тут нема тих, хто дивиться РашаТВ, тому втюрювати кремлівську брехню нікому.
Заткни фонтан, надто вже смердить.
Ламбада зі шваброю в дупі - це так круто! Бо скрєпно.
Давай, тєло, давай! Головно, не збавляй обертів!
Ану, ще шось хрю-гавкни! (Але зі швабри не злазь - ще рано!).
А перепочинеш - знову гайда на пляшку, потім - на швабру і т.д..
...І так, можеш не відписуватися. Дозволяю.
Я вірю в тебе - зі скріпними розвагами ти справишся і без моїх підказок.
Smert' rashistam !
Ukraina ponad use !
Svitla Pam'yat' zagiblim vid bomb putina...
Зробімо ВСЕ, що більше історична память нас не підводила.
НІКОЛИ не забувайте про їхні злочини.
Ну то поправ пляшку в дупі і продовжуй процедуру.
А теперь прочти это :
https://censor.net/ua/news/3328555/*****************************************************************************************************
ПОКИ МИ В УКРАЇНІ ЦЕ НЕ ПОЙМЕМО, ПЕРЕМОГИ НАД МОСКОВІЄЙ У НАС
НЕ БУДЕ.
ЯК ЗРОБИТИ ЩОБ ШИЗІКИ ЗДАВАЛИСЬ У ПОЛОН ? - ПОПИТАЙТЕ ПСИХІАТРІВ,
ВОНИ РОЗКАЖУТЬ І ЦЕ БУДЕ ЦІННА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГЕНШТАБУ,
Весь мир осознаёт что фашизация российского общества завершена кроме населения россии с полностью промытыми мозгами. Для них всё фейк кроме того что путлер сказал.
Час расплаты настанет.