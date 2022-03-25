За словами очевидців, у драмтеатрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинуло 300 людей, - міськрада

Від очевидців з'явилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Про це повідомляє Маріупольска міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне.

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Ми зможемо відновити будинки, але нам ніколи не повернути друзів, сусідів, рідних та близьких людей. Світла пам'ять усім безневинним жертвам шаленої війни, яку веде проти України країна-агресор, країна-терорист росія", - розповіли в міськраді.