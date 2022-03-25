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армія РФ (13497) Маріуполь (2820) Азов (678)

Бійці "Азову" минулої ночі знищили більше двох десятків окупантів у Маріуполі та 5 вантажних автомобілів ворога і 2 БМД

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов

Протягом минулої ночі бійці полку "Азов" знищили 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Також знищено більше двох десятків окупантів.

Про це йдеться у повідомленні полку "Азов" у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

В полку наголосили, що захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перші хвилини після удару російських окупантів по драматичному театру в Маріуполі. ВIДЕО
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Топ коментарі
+42
Героям слава!
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25.03.2022 12:26
+34
Нічого собі
Це хто там в облозі
Так тримати , хлопці !
Перемога буде ваша !
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25.03.2022 12:27
+34
Захисники Маріуполя ввійдуть до історії, як непереможні герої.
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25.03.2022 12:30
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Героям слава!
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25.03.2022 12:26 Відповісти
Нічого собі
Це хто там в облозі
Так тримати , хлопці !
Перемога буде ваша !
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25.03.2022 12:27 Відповісти
Але вони не контролюють все місто. Але,якщо тримаються, значить ми не все знаємо.
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25.03.2022 13:02 Відповісти
оно тебе надо Украина...?
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25.03.2022 13:05 Відповісти
Касапы будут теперь срать поносом от слова Азов. Чеченцы и даги отдыхают.
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25.03.2022 12:29 Відповісти
Захисники Маріуполя ввійдуть до історії, як непереможні герої.
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25.03.2022 12:30 Відповісти
Наши 300 спартанцев.
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25.03.2022 12:33 Відповісти
Про бійців Азова будуть легенди ходить, а хоча чому будуть - вже ходять!
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25.03.2022 12:37 Відповісти


Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:40 Відповісти
Им помогает в работе родная земля и Бог с ними!СЛАВА ГЕРОЯМ!Они ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ!
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25.03.2022 12:40 Відповісти
От тепер все стало на свої місця, тепер зрозуміло що означає емблема Азову, кацапська Z на боку та ще й перекреслена, положили і ліквідували цю нечисть...
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25.03.2022 12:43 Відповісти
По предварительным данным ВСУ уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева во время десятой по счету огневой атаки на стратегический аэродром пгт Чернобаевка Седьмой хорошо пошел.
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25.03.2022 12:56 Відповісти
он как настоящая свиноцабака - после шестого не закусывал...
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25.03.2022 13:07 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!СЛАВА НАЦИИ!
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25.03.2022 14:08 Відповісти
 
 