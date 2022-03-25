Бійці "Азову" минулої ночі знищили більше двох десятків окупантів у Маріуполі та 5 вантажних автомобілів ворога і 2 БМД
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Протягом минулої ночі бійці полку "Азов" знищили 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Також знищено більше двох десятків окупантів.
Про це йдеться у повідомленні полку "Азов" у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
В полку наголосили, що захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь.
Топ коментарі
+42 Дорогой Я
показати весь коментар25.03.2022 12:26
+34 Ksenia VB
показати весь коментар25.03.2022 12:27
+34 vlasta
показати весь коментар25.03.2022 12:30
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Це хто там в облозі
Так тримати , хлопці !
Перемога буде ваша !
Смерть всiй рашистськiй наволочi !