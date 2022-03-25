Бійці "Азову" минулої ночі знищили більше двох десятків окупантів у Маріуполі та 5 вантажних автомобілів ворога і 2 БМД

Протягом минулої ночі бійці полку "Азов" знищили 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Також знищено більше двох десятків окупантів.

Про це йдеться у повідомленні полку "Азов" у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.



В полку наголосили, що захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь.

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