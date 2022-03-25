Упродовж 24 березня вдалося відновити електропостачання для 6,5 тис. родин у 12 населених пунктах Київщини, - ДТЕК
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Упродовж 24 березня ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося відновити електропостачання для 6 500 родин у 12 населених пунктах Київщини.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Знову частково зі світлом села у трьох районах: Броварському, Баришівському та Києво-Святошинському, що були знеструмлені через бойові дії.
"Ми з вами. Енергетики працюють цілодобово, щоб полагодити лінії і повернути вам зв’язок зі світом. Ми працюємо, щойно нам дозволяють ЗСУ", - зазначили у компанії.
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показати весь коментар25.03.2022 12:40 Відповісти Мені подобається 3
Larissa Kora 56c14f78
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