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Київська область (3133) електроенергія (1910) ДТЕК (547)

Упродовж 24 березня вдалося відновити електропостачання для 6,5 тис. родин у 12 населених пунктах Київщини, - ДТЕК

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електроенергія

Упродовж 24 березня ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося відновити електропостачання для 6 500 родин у 12 населених пунктах Київщини.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Знову частково зі світлом села у трьох районах: Броварському, Баришівському та Києво-Святошинському, що були знеструмлені через бойові дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК переконує європейські компанії відмовитися від російської нафти і газу

"Ми з вами. Енергетики працюють цілодобово, щоб полагодити лінії і повернути вам зв’язок зі світом. Ми працюємо, щойно нам дозволяють ЗСУ", - зазначили у компанії.
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25.03.2022 12:40 Відповісти
Дякуємо Вам! Всіх нас закликаю, по можливості хто скільки в змозі, сплачуймо рахунки за газ, світло, воду.
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25.03.2022 12:44 Відповісти
Тільки за світло! Бо Київводоканал з Київгазом, судячи з відсутності новин, б'ють байдики. Фонду держмайна давно час знайти й для них такого ж міцного господарника, як знайшли для Київеннрго
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25.03.2022 12:54 Відповісти
 
 