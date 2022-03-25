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Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 25 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабель

Триває тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противнику не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 25.03.2022 щодо російського вторгнення.

Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї омсбр (Єкатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил російської федерації.

На Волинському напрямку противник активних дій не проводив. Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.

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На Поліссі противник наступальних дій не проводив. Зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗС України в районах н.п. Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ Східного військового округу.

На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальних апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противником здійснено поширення листівок.

Просування у напрямку Броварів успіху не дало, окупанти одразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст.

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В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.

На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку, на тимчасово зайнятих територіях продовжуються заходи з підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.

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Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" та двох десантних катерів.

Угруповання Сил оборони продовжує оборонну операцію, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника, боронить державний кордон України, знищує ворога на землі, у повітрі та у морі.

Сильні разом! Зберігаємо спокій! Слава Україні!
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Топ коментарі
+39
У нас є чудові протикорабельні ракети!
"Велике крадівництво" і "Асфальт"
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25.03.2022 13:42
+23
Готовят новое мясо старое уже испортилось в степях Украины.
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25.03.2022 13:39
+23
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25.03.2022 13:42
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Готовят новое мясо старое уже испортилось в степях Украины.
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25.03.2022 13:39 Відповісти
16к гниющих трупов в Украине - экологическое оружие по русски)
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25.03.2022 13:57 Відповісти
спалювати треба
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25.03.2022 14:02 Відповісти
Змінили тактику, забили на одесу, все що є кинуть на Маріуполь.
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25.03.2022 13:40 Відповісти
Вперед , на дно за "Саратов"
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25.03.2022 13:41 Відповісти
Пусть наращивают, чем больше зайдёт в Азов тем лучше. Крымский мост не вечный, может невзачай завалиться и перекрыть Керченский пролив
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25.03.2022 15:23 Відповісти
Под эту дудочку и мост к чертям собачьим разхерячить надо !!!….
Ещё 24 февраля
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25.03.2022 16:12 Відповісти
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25.03.2022 13:42 Відповісти
Красівоє
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25.03.2022 13:50 Відповісти
Таку картину можно повісити на всю стіну у вітальні чи у спальні
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25.03.2022 13:54 Відповісти
Как прекрасен этот мир дым !
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25.03.2022 13:56 Відповісти
неймовірний пейзаж
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25.03.2022 14:06 Відповісти
У нас є чудові протикорабельні ракети!
"Велике крадівництво" і "Асфальт"
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25.03.2022 13:42 Відповісти
Вони летять по асфальтованим і освітленим дорогам.
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25.03.2022 13:58 Відповісти
їм явно не доходить після вчорашнього)
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25.03.2022 13:45 Відповісти
Байден какбэ обешал противокорабельные причиндалы. Очень надеюсь, что доехали.
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25.03.2022 13:50 Відповісти
таки дроны камикадзе отработают на ржавых лоханках
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25.03.2022 13:51 Відповісти
► Як і з аеродромом в Чорнобаївці, від порту в Бердянську вони не можуть відмовитись від слова абсолютно - і там, і там це чи не єдині на даний момент спокусливо-вигідні точки для перевалочних баз для посилення подальшої окупації. І якщо з Чорнобаївкою вже все зрозуміло, там і надалі буде творитись Твін Пікс, то за порт Бердянська - молюся, щоб у наших хлопців таки не закінчувалися оті самі "смаколики" для щирої української гостини, яким нагодували "Засратов".
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25.03.2022 13:52 Відповісти
все время вспоминаю старый совковый анекдот реакция кацапа на предупреждение с моста не прыгать
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25.03.2022 13:52 Відповісти
"оркскь" - "саратов"- затоплянцi, you are not wellcome.
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25.03.2022 13:54 Відповісти
В Бердянську знищили не Орськ, а БДК Саратов. БДК Цезарь Куніков і Новочеркаськ отримали пошкодження.
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25.03.2022 13:55 Відповісти
Пливли-пливли, а у Бердянську всралися .
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25.03.2022 13:59 Відповісти
Быда инфа ,что один корабль уничтожен вследствие детонации боекомплекта ,а второй орки сами притопили ,чтобы от пожара не произошла детонация
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25.03.2022 14:46 Відповісти
каци нарощують корабельний склад в Азовському морі? щож, ласкаво просимо в Бердянськ))
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25.03.2022 13:59 Відповісти
Думаю, вони на Маріуполь йдуть
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25.03.2022 14:16 Відповісти
"Moonfish", "Juice" go on with what you are doing - stay safe!
God bless you!
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25.03.2022 14:04 Відповісти
Я б казав нехай в Бердянськ заїдуть на розгрузку
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25.03.2022 14:09 Відповісти
А что это за село такое под Изюмом Тихоцкое первый раз слышу .На карте такого нету есть только Топольское
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25.03.2022 14:26 Відповісти
Вчера в Бердянске "наростили" на -1.
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25.03.2022 14:46 Відповісти
Зеля сейчас возьмёт - и ****..т по ним "великим крадівництвом" вместо "нептунов" - мало не покажется!
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25.03.2022 14:51 Відповісти
Подводная лодка в степях Украины, погибла в не равном воздушном бою)
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25.03.2022 16:21 Відповісти
До 2019 года мы развивали ракетостроение. В частности были разработаны ракеты Гром Нептун. В 2019 дальнейшее развитие остановилось. Если бы мы сейчас имели ракету Гром, то могли бы поразить керченский мост, а если бы были Нептуны - корабли россии не ходили бы спокойно у наших берегов.
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25.03.2022 17:11 Відповісти
 
 