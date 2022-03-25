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G-7 (707) війна (56544) НАТО (5144) саміт (606) санкції (6853) Євросоюз (7042) Кулеба Дмитро (3175)

Був вдалий день. Отримали важливі обіцянки. Санкції закручують гайки російській економіці, - Кулеба підсумував результати вчорашніх самітів НАТО і G7. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про результати самітів НАТО та G7, які відбулися вчора, 24 березня.

Дмитро Кулеба пояснив, що 24 березня було насиченим, адже Володимир Зеленський потужно виступив на саміті НАТО, саміті G7, а також перед парламентом Швеції, передає Цензор.НЕТ.

Міністр пояснив, що він чекає на те, якими будуть санкції ЄС. Також глава МЗС поспілкувався зі своїми колегами з Канади, Кувейту, Єгипту.

Політик пояснив, що сьогодні вдалось отримати від партнерів.

"Чергові обіцянки. Як то кажуть – обіцянки-цяцянки. І ми будемо контролювати, щоб вони були виконані", – запевнив Кулеба.

Додав, що це були чергові обіцянки щодо підтримки України, і зброєю, і фінансами, і гуманітарною допомогою, і санкціями.

Ба більше, США та Велика Британія застосували нові персональні санкції та санкції проти російських фінустанов. Дмитро Кулеба пояснив: "Якщо у перші дні війни санкціями, ніби величезним молотом, вдарили по російській економіці, то тепер кожним новим раундом – закручують гайки". Це робить життя Росії нестерпним.

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Україна наполягає на кардинальних кроках щодо економічних взаємин Європи з Росією. Наші дипломати працюють над тим, щоб ЄС не купував російського газу та нафти.

"Єдине системне рішення, на якому ми наполягаємо – відмова від російських енергоносіїв, щоб не фінансувати російську економіку", – заявив Кулеба.

Кулеба розповів, що у питанні виходу з російського ринку міжнародних компаній трапляються "гойдалки", як з Renault. 

"Я – людина справедлива. Тому, коли погано себе поводять, я не соромлюся, називаю на ім'я і ми "б'ємо" їх. Так само роблять президент і прем'єр-міністр України. В нас тут позиція чітка – якщо роблять щось гарне, то ми хвалимо. Тому Renault сьогодні хвалимо за їхнє мудре та остаточне рішення", – зауважив міністр.

За словами Кулеби, 24 березня дуже важливе рішення оголосила компанія Philip Morris. Міністр зауважив, що не хвалить виробників тютюнової продукції, однак хоче похвалити бізнес, адже Philip Morris оголосив дуже серйозне скорочення своєї роботи в Росії та згортання інвестицій.

"Ми вдячні за це рішення, але ми продовжуватимемо наполягати на тому, щоб повністю вони вийшли з російського ринку. Виробники тютюнової продукції є одними з найбільших платників податків в Російській Федерації. Коротко кажучи, залишаться росіяни без IQOS, без крутих IQOS компанії Philip Morris. Це для початку, а потім залишаться і без всього іншого", – зазначив міністр.

Також Кулеба подякував компанії Shell, яка усвідомила свої минулі помилки та згортає діяльність в Росії.

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"Окрім того, вони ще й виділили суттєву гуманітарну допомогу Україні. Тому не зупиняємося, продовжуємо тиснути на Росію, продовжуємо тиснути на те, щоб західний бізнес виходив з Росії", – додав міністр.

Кулеба підсумував, що також продовжується боротьба з усіма бізнесами в Європі, які прикривають країну-терористку або співчувають її агресії проти України.
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Топ коментарі
+20
Давить гадину санкциями !
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25.03.2022 14:11
+11
молодці, нехай курять беломор-канал! бек ін СССР 🤣
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25.03.2022 14:13
+7
Неплохой формат, информируйте и дальше. А то сейчас болтунов развелось, кто только не кукарекает на военные и международные темы
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25.03.2022 14:13
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Давить гадину санкциями !
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25.03.2022 14:11 Відповісти
А что там с предложением поляков создать миротворческую миссию НАТО? Кто-то вообще эту тему замяли...
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25.03.2022 14:12 Відповісти
НАТО за природою своєю не може бути миротворцем, це не ООН. Тут важлива рішучість поляків не зважати на формальні заборони НАТО щодо участі Польщі у бойових діях. Думаю, мине ще трохи часу, і все з'ясується. Історія спресувалася до днів і тижнів.
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25.03.2022 14:19 Відповісти
молодці, нехай курять беломор-канал! бек ін СССР 🤣
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25.03.2022 14:13 Відповісти
"беломор-канал! " ??? Кізяк та солому !
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25.03.2022 14:25 Відповісти
Неплохой формат, информируйте и дальше. А то сейчас болтунов развелось, кто только не кукарекает на военные и международные темы
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25.03.2022 14:13 Відповісти
Обіцянки-цяцянки.
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25.03.2022 14:13 Відповісти
Чому досі не відключена російська пропаганда на супутниках?! Поки вбивають українців, погрожують публічно всьому світу "ядерним раєм" - санкцій проти Росії мало не буває.
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25.03.2022 14:15 Відповісти
Коли вже дадуть ті ППО та протитанкову зброю і все що обіцяли? Багато слів та мало діла. А у нас кожен день люди гинуть. А ці США та НАТО бздять *****. Британія теж щось якесь ППО обіцяла та Швеція. Вони до літа чекатимуть?
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25.03.2022 14:22 Відповісти
Судя по отчетам генштаба о птичкопаде,передают,просто Вас не известили
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25.03.2022 14:38 Відповісти
А чому немає жодного відео палуючаго літака, дохлого чи полоненого пілота? Яка в цьому таємниця? Чи Зеля вилизує дупу ***** і не хоче його засмучувати?
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25.03.2022 19:06 Відповісти
Бачиш москаля - їб@ш!

І це повинно стати нормою не лише в Україні, а й в цілому світі!

Слава Україні!

Смерть ворогам!
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25.03.2022 14:24 Відповісти
FoxNews пише що Ердоган повідомив про консенсус на переговорах між Україною та росією в білорусі. Ердоган каже що Україна погодилась на російські умови про НАТО, часткове роззброєння, колективну безпеку та використання руского язика. Як пан Кулеба прокоментує це ?
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25.03.2022 14:43 Відповісти
Я прокоментую це так - а не забрехалися ви там?

"As is known, there is almost a consensus regarding such issues as NATO, disarmament, collective security and using Russian as official language in the technical infrastructure works during the ongoing process in Belarus," the Turkish president added. "However, there is the issue of Crimea and Donbass, which is impossible for Ukraine to consent to."
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25.03.2022 14:53 Відповісти
Ви що, Кулеба ? Я допускаю що москалі дезінформують Ердогана чи FoxNews, але хочеться щоб коментарі стосовно цього були і від наших.
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25.03.2022 15:02 Відповісти
Fox News не только полностью трампанутые, но и рашкованскую пропаганду не стесняются пускать в эфир. Ссылаться на Fox News - это примерно как на RT ссылаться.
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25.03.2022 15:57 Відповісти
Та цих обіцянок уже зо три мішки набралося...
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25.03.2022 14:58 Відповісти
Кулеба , просьба разрешить посольствам делать апостили на документы - в частности на дипломы выпускников украинских вузов
Тогда украинцы после апостиля делают переводы у сертифицированных переводчиков и сдают документы на НОСТРИФИКАЦИЮ
С нострифицированными дипломами можно уже получить работу по своей специальности в ЕС.
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25.03.2022 14:59 Відповісти
Ракети швидші за санкції, але ефект практично такий самий, руйнування і смерть.
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25.03.2022 16:16 Відповісти
 
 