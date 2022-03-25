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П'ять працівників поліції Луганщини підозрюються у колабораційній діяльності, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом працівникам поліції Луганщини у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року співробітники поліції пройшли співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта. У ході "працевлаштування" підозрювані надали згоду на добровільний вступ до лав новостворених незаконних структур та присягли на вірність самопроголошеній "Луганській народній республіці". Таким чином вони добровільно стали "працівниками міліції" так званих Старобільського, Щастинського та Станично-Луганського РОВД МВД "ЛНР".

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Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваних з метою приводу у порядку ст. 615 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєверодонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

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"Зампредседателя совета нацбезопасности росси дмитрий медведев публично зафиксировал , что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент россии" - побігли відрещуватись від божка бункерного. Наступний!
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25.03.2022 14:07 Відповісти
суки продажні
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25.03.2022 14:10 Відповісти
Это ещё ерунда,в 2014 они целыми райотделами присягали бандитам и российским фашистам.
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25.03.2022 14:14 Відповісти
Это вовсе не "ерунда". Из этой "ерунды" напрашиваются несколько очень неприятных вопросов.
1. Сколько полицаев оказались предателями начиная с 2014 г. И это не только Донбасс, но и Крым в т.ч.
2. Каков процессуальный статус по этим личностям
3. Какие действия проводила прокуратура по этим личностям в течении 8-и лет?
4. Может хватит уже *******? Какие, нах, "пять"? А где все остальные? Ушли в месте с семьями в Украину вместе с ВСУ?
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25.03.2022 15:01 Відповісти
луганские и донецкие как были так и остались коллаборантами, среди "беженцев" их полно.
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25.03.2022 14:30 Відповісти
как и харьковские,одесские и. д. таких везде мразей хватает в каждой области, где то больше где то меньше. Донсейкой,Луганской повезло меньше...они пошли первыми.Чего то тишина, про Херсонскую,Запорожскую...а там перешло таких манкуртов сейчас не меньше.
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25.03.2022 15:28 Відповісти
сепарами были, сепарами и остались, гниды
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25.03.2022 15:14 Відповісти
Офис проснулся ? НУ_НУ
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25.03.2022 15:32 Відповісти
 
 