П'ять працівників поліції Луганщини підозрюються у колабораційній діяльності, - Офіс Генпрокурора
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За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом працівникам поліції Луганщини у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, у березні 2022 року співробітники поліції пройшли співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта. У ході "працевлаштування" підозрювані надали згоду на добровільний вступ до лав новостворених незаконних структур та присягли на вірність самопроголошеній "Луганській народній республіці". Таким чином вони добровільно стали "працівниками міліції" так званих Старобільського, Щастинського та Станично-Луганського РОВД МВД "ЛНР".
Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваних з метою приводу у порядку ст. 615 КПК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєверодонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Будь ласка, зачекайте...
1. Сколько полицаев оказались предателями начиная с 2014 г. И это не только Донбасс, но и Крым в т.ч.
2. Каков процессуальный статус по этим личностям
3. Какие действия проводила прокуратура по этим личностям в течении 8-и лет?
4. Может хватит уже *******? Какие, нах, "пять"? А где все остальные? Ушли в месте с семьями в Украину вместе с ВСУ?