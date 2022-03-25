УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13642 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 012 0
діти (4407) Миколаївська область (1828) поранення (2658) госпіталізація (176)

Внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині за добу поранено 46 осіб, серед них 5 дітей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,миколаївщина
Фото: ДСНС

На Миколаївщині за минулу добу, 24 березня, внаслідок ворожих обстрілів поранено і госпіталізовано 46 осіб, з них 5 дітей.

Про це голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу від дій путінської орди на Миколаївщині постраждало 5 дітей. Усі вони знаходяться у лікарнях і отримують кваліфіковану допомогу. ️Загалом за минулу добу до лікарень Миколаївщини було госпіталізовано 46 осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу села на Миколаївщині загинули 3 осіб, 13 зазнали поранень

Загалом, за словами Замазєєвої, станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходиться 281 людина, що постраждала від атак окупантів на Миколаївщину. Усі поранені і постраждалі отримують необхідну допомогу.

Голова облради нагадала, що російські загарбники продовжують атакувати населені пункти Миколаївщини ракетами та артилерією. Під ударом опиняються окремі райони Миколаєва, села і міста Баштанського району, та населені пункти на кордоні Миколаївської і Херсонської областей. Зруйнована школа в Снігурівці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дід 78 років, взяв "коктейль молотова" і підпалив "Град", - міський голова Баштанки Береговий. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 