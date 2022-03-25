Лукашенко: Білорусь вступить у війну, лише якщо проти неї почнеться агресія

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що його країна не вступить у війну за власною ініціативою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне агентство "БЕЛТА".

"Нас у війну можна втягнути лише одним способом: якщо проти нас розпочнеться агресія, якщо проти нас почнуть воювати", - сказав Лукашенко.

Він додав, що коли читає про можливу війну Білорусі з Україною, то викликає військових.

"Доповідайте, що відбувається на північному заході, що на заході? Чи ми все бачимо? Чи мобілізували ми все? Розвідка як працює?", - переказав він свої розмови з військовиками.

Лукашенко додав, що він "тисячу двадцять разів говорив про те, що не має планів воювати в Україні".

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За його словами, білоруси "генетично не приймають війну", але зараз іде "інформаційна війна", і на неї треба "гарно відповідати", "реагувати спокійно, але не виправдовуватися".

Лукашенко також твердить, що білоруська опозиція зараз формує добровольчі загони для війни в Україні.