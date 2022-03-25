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війна (56544) Польща (5176) Словенія (122) Чехія (1002) Моравецький Матеуш (358)

Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Київ та покласти край війні: "Ми маємо захищати народ України власними щитами"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моравецький

Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Україну та покласти край війні, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я знаю, що президент України Володимир Зеленський був вдячний за наш візит із прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та Ярославом Качинським, лідером моєї партії "Право і справедливість". Але він і решта України праві, очікуючи від нас набагато більше. Крім якнайшвидшого припинення платежів за нафту, газ і вугілля, Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Україну та покласти край війні", - написав Моравецький у статті для Politico у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що, по-перше, необхідно відключити усі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів", - пояснив Моравецький.

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За його словами, по-друге, необхідно запровадити єдину політику прихистку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму в Москві.

По-третє, ми маємо повністю зупинити російську пропаганду в Європі. Свобода слова не означає право брехати. По-четверте, ми повинні блокувати російські кораблі в наших портах. "По-шосте, ми повинні запровадити санкції не лише щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища", - зазначив Моравецький.

Прем'єр вважає, що, по-сьоме, необхідно призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС.

"Російський народ повинен зрозуміти, що він зазнає наслідків цієї війни. І ми сподіваємося, що вони відвернуться від Путіна", - наголосив він.

Моравецький зазначив, що, по-восьме, треба запровадити санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія", оскільки вони чудово знають, що відбувається в Україні, і їхня співучасть незаперечна.

"По-дев'яте, ми повинні запровадити повну заборону на експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях. І, по-десяте, ми повинні виключити Росію зі всіх міжнародних організацій. Ми не можемо сидіти за одним столом зі злочинцями", - заявив польський прем’єр.

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Водночас Моравецький наголосив, що якщо це не зупинить війну, то треба йти далі та захищати народ України власними щитами.

"У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами. Якщо ми хочемо відновити мир, Путін має знати, де проходить червона лінія — лінія, яку він не може перейти. Той факт, що Росія має ядерний арсенал, не може бути виправданням пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримувати. Інакше Путін піде тільки далі", - зазначив він.

Моравецький повідомив, що запропонований план не лише можливий, а й необхідний.

"Що ми робитимемо, якщо Путін наступного разу потягнеться за Кишиневом, столицею Молдови? Або якщо він нападе на Вільнюс і Варшаву? Що, якщо він захоче окупувати Гельсінкі? Чи почнемо ми ставитися до цієї загрози серйозно лише тоді, коли він пошле танки на Берлін? Лінію має бути проведено, і її має бути проведено зараз", - заявив глава уряду.
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Топ коментарі
+54
Дякуємо.
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25.03.2022 15:04
+28
Этот тон уже как бы ближе к тому, что есть реальные намерения дать в рыло👊😁. А не проявлять озабоченность.
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25.03.2022 15:20
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Дякуємо.
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25.03.2022 15:04 Відповісти
Этот тон уже как бы ближе к тому, что есть реальные намерения дать в рыло👊😁. А не проявлять озабоченность.
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25.03.2022 15:20 Відповісти
А де по-п"яте? Вимагаю додрукувати!
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25.03.2022 16:52 Відповісти
Чому ми постійно чуємо про допомогу Словенії, яка маленька і яка далеко від нас.

І майже нічого не чуємо про допомогу Словаччини...
Це було б значно логічніше
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25.03.2022 15:07 Відповісти
ну тут мабудь не від розміру теріторії йдеться а про розмір моску керуючих )))
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25.03.2022 15:13 Відповісти
Та про розмір кохонесів керівництва країни.
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25.03.2022 15:40 Відповісти
тому що там сцикуни, як і в угорщині
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25.03.2022 16:28 Відповісти
Думаю, що коли підійде до діла, то Словакія приєднається. Це не Угорщина.
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25.03.2022 17:15 Відповісти
дякуемо..
гуртом і ***** бити легше !
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25.03.2022 15:08 Відповісти
Сам Бог наказав слов'янам триматися разом від орди.
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25.03.2022 18:38 Відповісти
мабудь шо так... але без "фальшивих" слов"ян з московитів, яки чомусь забажали називатися слов"янами...та ще й руцькими (*****... дикуни))))
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25.03.2022 18:49 Відповісти
Оце справжні брати!
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25.03.2022 15:10 Відповісти
Зброї... !!!!
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25.03.2022 15:11 Відповісти
Не дадуть, а якщо й дадуть то нашій "зраді", яка боїться власного народу більше ніж загарбників

Тож-бо все що світить: брати вила й пертися з голою дупою на танки, та й то ... потім все що відтрофеїв - здай, звісно якщо вижевеш ...
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25.03.2022 15:28 Відповісти
Оце друзі!!
Добре що вадьяр серед них немає..
Недарма бравий вояка Швейк бив морди тім мадьярам..
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25.03.2022 15:13 Відповісти
Хлопці,ви не забули про Німеччину,які разом с союзом розпочали другу світову війну,і досі за расею,і Францію,цю проститутку проросійську.Дай Боже,закінчиться війна,ніколи в житті не поїду у німецію і Францію,і всім украінцям не раджу,хай дружать з совєтами
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25.03.2022 17:58 Відповісти
Країни, які показали сталеві яйця! Дякуємо!
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25.03.2022 15:14 Відповісти
Я тут заміряю рівень неадекватності рускіх, читаючи "нову газету", яка розмірковує про те, як піднімати економіку росії в умовах санкцій, і жодного матеріалу не випустила про оцінку суми, яку росія має заплатити за нищення української економіки. Ну ось, виїжджають рускіє в Туреччину, тікають від режима. Тікають члени кпрф-бізнесмени, айтішники і так далі. Айтішники хочуть тікати далі в США, щоб доказати що "рускіє нє такіє как путін". Йомайо, докажіть це в росії, а якщо приїжджаєте в США, то й виду не подавайте що ви рускіє. Ваша рускість залишилась в росії і вона гівном тхне.
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25.03.2022 15:17 Відповісти
Польша, Литва, Чехия, Словения - самые адекватные страны ЕС (возможно какие-то не упомянул). Хорошо, что Великобритания вышла из ЕС. Теперь им не нужно согласовывать свои санкции с европейской бюрократической машиной во главе с пассивными немцами и французами.
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25.03.2022 15:31 Відповісти
Скорее с пассивными заднеприводниками. Не только шольцами и макронами дело стопорится, а и гнидой орбаном которой дали 2 ярда и пообещали закарпатие
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25.03.2022 15:43 Відповісти
В западной Европе у многих в личном уровне до сих пор смутное представление о том, что хочет достичь имперские шовинисты России (они же российские нацисты). И что себе представляет жизнь под ордой вместе с российским глубинным люмпеном и постоянной угрозой в виде гебни. Особенно у южных европейцев - французов, греков, итальянцев, испанцев итд. - об этом вообще ни каково понятия. Они русских знает только как людей, которые им приносит деньги - иногда очень большие. И да - много кремлёвских прикормишей и полезных идиотов. Это сейчас видно. Внутренние союзы в ЕС в виде описанной в пользу и потому что у несведущих наконец то появится вопросы - а зачем это. Тут их надо бетонировать до тех пор пока доходит. А с второй стороны готовится к защите себя и Украины. И постоянно показывать тем кто в западе - мы готовы сражаться и умирать за наше же будущее. А что будете делать вы, если нас не станет и бомбы и снаряды прилетит уже к вам? В данном случае политика Джонсона тоже правильная. Только надеюсь что английские военные уже согласились с американскими о том, кто из них будет превратить в стекло Москву, кто Петербург и кто - Воронеж.
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25.03.2022 16:15 Відповісти
Дякуємо, всі пункти актуальні і дієві. Дійте лише
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25.03.2022 15:34 Відповісти
Нарешті в Європі і в світі з'явилося декілька справжніх чоловіків в керівництві держав. Маю надію що на наступних виборах в Європі такі чоловіки і жінки замінять старих і молодих перду ів і хабарників і Європа знову стане двигуном прогресу людства
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25.03.2022 15:37 Відповісти
Мы должны создать своё нато с блекджеком...
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25.03.2022 15:44 Відповісти
Устав НАТО не запрещает отдельным странам НАТО помочь в защите третьих стран.
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25.03.2022 16:17 Відповісти
Smotrel včera dobryj rolik Ivana Jakoviny. Tam ozvučena takaja myslj, - esli fuckin po prosjbe pastuxov Siriji pošel im pomogatj, na slučaj esli ********** sunetsia v Ukrainu, po prosjbe ukrainskix šaxterov možet podkliučitsia Poljša absoliutno ot svoego imeni i gromko zajaviv "ce ne NATA".
Libo poljskie ixtamnety v Zapadnoj Ukraine mogut ubivatj orkov voobšče vtixaria. Kakaja Poljša, - nas tam net.
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25.03.2022 18:47 Відповісти
Також бачив, я не розумію чому захід не може також грати як пу в 14
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25.03.2022 19:19 Відповісти
Поляки сприймають ситуацію як вона є рашистський чобіт прямує до кордонів Польші, Чехії, Словатчини і всього ЄС зараз є можливість спинити рашистів в Україні. Без направлення контингенту в Україну або закриття неба рашистські апетити будуть тільки зростати
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25.03.2022 15:51 Відповісти
Черговий раз переконався, навіщо нам вступ в ЄС і НАТО, де є країни - зрадники Угорщина, Сербія, Франція, Німеччина, які підігрують *****, краще створити економічний і воєнний союз, з країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Великою Британією і разом мочити русню на різних фронтах!
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25.03.2022 16:13 Відповісти
Сербії немає ні в НАТО ні в ЄС.
Але там і Угорщини з Німеччиною вистачає. Франція скоріше буде за нас. Бо вони не такі залежні від російських енергоресурсів і в них немає попередніх зв'язків з росіянами. Таких як у Гітлера і Сталіна.
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25.03.2022 18:58 Відповісти
Німеччина уже змінила курс в напрямку України, тепер потрібно очікувати конкретних суттєвих дій для допомоги та підтримки України
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25.03.2022 20:00 Відповісти
Молодцы! Респект! 👍💪
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25.03.2022 16:15 Відповісти
Следует создать в Европе новьІй оборонительньІй союз, которьІй будет дружественньІм с блоком НАТО.
Потому что гнильІе жабоедьі с колбасниками плюс зауральские гуньІ, будут всегда паскудить.
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25.03.2022 16:22 Відповісти
Не буде такого союзу з державами-членами НАТО або він буде не дієвим лише на папері. Краще колективної оборони на кшталт НАТО у Європі не існує
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25.03.2022 20:03 Відповісти
От хто справжні друзі!
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25.03.2022 16:28 Відповісти
Тот случай когда США и Западная Европа жидко срут при имени Путина аВосточная Европа имеет яйца и смелость признать элементарные вещи:с террористами переговоров не ведут и угроза ядерной войны не значит что террорист путин может делать все что хочет. а Если завтра Путин на Аляску нападет-США тоже будут сцатся ответить из-за ЯО Рашки? А почему США не сцались Рашку на Кубе и во Вьетнаме? В США за это время выросло поколение жирдяев--геев-пацефистов? Для таких для этого поколения США Буковский написал хороший расказ.
Чарльз Буковски Кое-что о вьетконговском флаге-почитайте
Если США так и останется страной терпил(целование ног афроамериканцам чего только стоят)-то рано или поздно Китай будт трахать Америку во все дыры
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25.03.2022 16:37 Відповісти
fuckin ssytsia tojko tex, kto ego ne boitsia

https://www.youtube.com/watch?v=lULuOiEUl9g

Ілларіонов: путін приховав справжній план щодо України / путін, план окупації / Україна 24
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25.03.2022 18:50 Відповісти
Справжні друзі!
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25.03.2022 16:46 Відповісти
славянам спасибо! а роССийским(руZZким) хана!
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25.03.2022 17:15 Відповісти
Поляки - это серьёзная нация. Западноевропейские питушки ни в счёт.
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25.03.2022 17:52 Відповісти
А Словаччина де?

Вони ж теж слов'яни.
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25.03.2022 17:53 Відповісти
Есть ещё и хорваты с болгарами. Но болгары тряпки, а хорваты воины
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25.03.2022 18:45 Відповісти
то южные словяне. они совсем другие.
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25.03.2022 19:07 Відповісти
В НАТО должны понимать, что сейчас мордор не такой уж силен для противостояния с НАТО.
Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора.
Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.
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25.03.2022 18:04 Відповісти
И если, не дай Бог, мордор захватит Украину, дальше на Запад он пойдет, включая в свою армию и украинцев. Запад такого хочет?
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25.03.2022 18:12 Відповісти
Удар в спину: гигант китайской нефтехимии замораживает инвестиции в России
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25.03.2022 20:39 Відповісти
3 адекватні країни
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25.03.2022 20:51 Відповісти
п 1 !!!!- попросту дайте потрібну ЗБРОЮ....- потім все інше....
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25.03.2022 21:10 Відповісти
 
 