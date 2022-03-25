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У 200-й мотострілковій бригаді РФ із 648 осіб живими залишилося тільки троє, двоє з них - поранені, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

У 200-ій окремій мотострілковій бригаді РФ із 648 військовослужбовців особового складу, які воювали проти України, живими лишилося лише троє окупантів, двох з них поранено.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Батальйонно-тактична група 200-ї, невдала назва, окремої мотострілкової бригади, яка брала участь у "спеціальній воєнній операції" на території України, понесла значні втрати у живій силі: з 648 військовослужбовців, яких було відправлено для ведення бойових дій, загинуло 645. Залишилося ( живими – ред.) лише троє, двоє з них поранені", - зазначив Арестович.

Крім того, він проінформував, що попри залякування особового складу 7-ї десантно-штурмової гірської дивізії з Новоросійська позбавленням волі до двох років за відмову брати участь у війні проти України, близько 50% особового складу одного з полків дивізії написали рапорти про відмову від участі в бойових діях.

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Радник керівника ОП зазначив, що передовий командний пункт цієї дивізії розміщений на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині.

"Тепер ми розуміємо стан душі військовослужбовців, які категорично відмовляються їхати воювати в Україну", - сказав Арестович.

Він також підтвердив інформацію про ліквідацію українськими військовослужбовцями російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Якова Резанцева.

Також читайте: Російського генерал-лейтенанта Резанцева ліквідовано в Україні. ФОТО

Арестович додав, що відомо про відмову особового складу з підрозділів росгвардії і поліції Росії їхати в Україну. Так, за його словами, у Ростові-на-Дону 12 таких осіб зараз піддаються переслідуванню з боку російської влади.
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Топ коментарі
+19
Номер бригады должен натолкнуть их на определенные мысли))
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25.03.2022 15:54
+14
Яка бригада? Двохсота? Ну, тут все логічно.
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25.03.2022 15:56
+10
я дама, но в Арестовича не влюблённая ни разу
но как успокоительное на ночь - поверьте, он просто прекрасен, если не хошь подсесть на снотворное
не мешайте пианисту, он играет как умеет)
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25.03.2022 16:03
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Арестовіч базікате вміє...
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25.03.2022 15:53 Відповісти
Які в тебе дані по кацапській бригаді200? А резанцев що,живий?
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25.03.2022 16:04 Відповісти
Ага... Ще й жирік, ****, нахабно воскрес...
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25.03.2022 16:11 Відповісти
во первых он актер режиссер во вторых маойр разведки....как успел я хз....это как гришин семенченко сам маойр нгу- сам срочку не служил но его туда взяли-магия..а лохотронщик с крыма домбасса -просто уникум...))
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25.03.2022 16:56 Відповісти
Ага посмотрите его биографию - очень непростая в течение нескольких лет и в разведке служил и курсы вел, и в кино снимался и лохов разводил. Уникум шепелявый....
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25.03.2022 18:05 Відповісти
Номер бригады должен натолкнуть их на определенные мысли))
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25.03.2022 15:54 Відповісти
"Батальйонно-тактична група 200-ї, невдала назва, окремої мотострілкової бригади" Название не неудачное, а говорящее само за себя
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25.03.2022 16:46 Відповісти
Яка бригада? Двохсота? Ну, тут все логічно.
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25.03.2022 15:56 Відповісти
недопрацювали
чого у бригаді 200 не всі двохсоті??
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25.03.2022 15:58 Відповісти
Та ну чого ? Тричі по 200, та ще й з "хвостиком" ...
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25.03.2022 16:07 Відповісти
Если бы я был экзальтированной дамой то может бы верил Арестовичу на слово. Но я не влюбленная дама. По Арестовичу у кацапов осталось три -четыре процента войск и амуниции. То почему мы уже не в Кремле?
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25.03.2022 15:58 Відповісти
Арестович выполняет важную функцию прихотерапевта, а также приносителя позитивных новостей, что тоже неплохо для людей, которые находятся в шоке от происходящего. А цифры на войне всегда гуляют, иногда в разы. Хотя да, пруфов о потерях побольше не помешает
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25.03.2022 16:02 Відповісти
Він озвучив те, що вже кілька днів відомо. 200-та стала 200-ю. Оце вже він не придумав.
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25.03.2022 16:03 Відповісти
я дама, но в Арестовича не влюблённая ни разу
но как успокоительное на ночь - поверьте, он просто прекрасен, если не хошь подсесть на снотворное
не мешайте пианисту, он играет как умеет)
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25.03.2022 16:03 Відповісти
Лучше снотворное, чем сказочки арестовича. С его слов мы уже почти у стен кремля стоим. Слишком сильное враньё, которое явно бросается в глаза, имеет обратный эффект. Вы читали новость, в которой Эрдоган говорит о том, на какие пункты уже согласилась зешобла? Поверьте, придёт время и арестович будет красиво ездить по ушам, рассказывая о том, что это хорошо.
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25.03.2022 16:10 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3328555/*****************************************************************************************************

травитесь чем хотите
я к примеру не сомневаюсь, что после войны когда я перестану смотреть арестовича у меня ломки не будет

идет информационная война

и ОТТАКОЙ БОЛТ я дам этим лядям ездить мне по нервам
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25.03.2022 16:23 Відповісти
Успокоить нервы можно и другими способами, а не только слушанием розово-сопливого вранья слащавого типочка.
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25.03.2022 16:30 Відповісти
так продажа алкоголя под запретом
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25.03.2022 16:48 Відповісти
Новорожденный - плохо шо ты не дама. А так к кадырке на бутылку и чечня - круто
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25.03.2022 16:14 Відповісти
Это ты мне, товарисч?
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25.03.2022 16:52 Відповісти
Кац мне не товарисч
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25.03.2022 17:55 Відповісти
Кац мне не товарисч
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25.03.2022 17:57 Відповісти
В кремль тебя не пустят,но ты явно неподалеку.
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25.03.2022 16:22 Відповісти
ий, Я тебя давно заприметил. Ты на этом сайте исключительно ...уйню проросийскую несешь. ***** ты лахтинский.
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25.03.2022 16:50 Відповісти
Не порядок! У двохсотій бригаді всі повинні бути двохсотими, інакше виходить тавтологія.
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25.03.2022 16:00 Відповісти
Справа часу .
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25.03.2022 16:05 Відповісти
640 Арестович особисто вбив)) відправте його в Херсон нарешті
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25.03.2022 16:00 Відповісти
6х4/8=3 шо не так?
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25.03.2022 16:01 Відповісти
Так даже в сказках не бывает... но работу свою Делает..
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25.03.2022 16:01 Відповісти
200-та знищена. Це не від Арестовича. Він тепер лише озвучив.
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25.03.2022 16:04 Відповісти
Очень "авторитетное" мнение. До побачення.
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25.03.2022 16:07 Відповісти
От не може вискочка Арєстовіч втриматися, щоб не хайпонути і найпершим повідомити про військові успіхи наших ЗСУ. З усіх сил пнеться. Бридка поведінка.
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25.03.2022 16:03 Відповісти
Жаль подмога нє прішла, подкрепленьє нє пріслалі, должно остаться только два. Третій лішній.
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25.03.2022 16:03 Відповісти
Чим не привід виконати **********-кацапські вимоги: кацапський говор, відмова від територій, відмова від НАТО, правда, Люська брехлива?
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25.03.2022 16:03 Відповісти
Нормальная боеспособность у 200 бригады. Все по плану.
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25.03.2022 16:03 Відповісти
Якось невдобно з тою 200-ю бригадою получилось, *****...
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25.03.2022 16:03 Відповісти
Арестович, з яких пір ти став пресс-центром ЗСУ та мін оборони? закрий писка, піар штука ху№ова!!! тебе ж першого притягнуть до віповідальності за твій язик
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25.03.2022 16:05 Відповісти
Самолёт президента Польши, следовавшего на встречу с Байденом в Жешуве, совершил аварийную посадку в Варшаве, сообщили в канцелярии польского президента.
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25.03.2022 16:06 Відповісти
А откуда же он летел?
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25.03.2022 16:09 Відповісти
З Варшави. Я впевнений, що російські спецслужби приклалися до цього, як із літаком, коли підірвали весь полський уряд.
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25.03.2022 16:53 Відповісти
200-ухсотая ,мародёро-кармическая,им.св.кырыла...
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25.03.2022 16:07 Відповісти
арестовича слушать и валерьянки не надо. Жаль, не все так, как он свистит
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25.03.2022 16:08 Відповісти
Как вы лодку назовете...
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25.03.2022 16:09 Відповісти
Одеська область...
Ох, зараз шось п*здануло два рази...
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25.03.2022 16:11 Відповісти
Это МЯСОРУБКА.рашистских захватчиков и если «пу»и его свита это.. ещё не поняла и не в состоянии эту войну прекратить ,то возможно на поле боя останется одно существо-сам «пу».
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25.03.2022 16:15 Відповісти
Двоє з них поранені, а третій - Арестович
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25.03.2022 16:16 Відповісти
Название бригады само за себя говорит 200-ая
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25.03.2022 16:17 Відповісти
Блогер Рамзан Кадыров опроверг слухи о смерти командира батальона "Север" Магомеда Тушаева.В качестве доказательства он показал... свой телефон и заявил что сейчас с ним разговаривал
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25.03.2022 16:20 Відповісти
Аллах велик. И с мёртвыми разрешает говорить
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25.03.2022 16:25 Відповісти
параллельно на телефоне идет онлайн-конференция-дискуссия с И. Кобзоном и С. Бандерой. В чат прорывается Жириновский, но пока помехи, связь нестабильная
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25.03.2022 16:44 Відповісти
В нас стаття за брехню є?
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25.03.2022 16:28 Відповісти
Воно би добре, але це чмо дискредитує навіть правду.
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25.03.2022 16:29 Відповісти
Арестович говорит правду. Судя по тем темпам, с которыми идут дела, осталась неделя, ну две до полной победы Украины. Мы их крошим как хотим. Их погибло 17000, а наших только 1700. Развеян миф о непобедимости российской армии. Так что сидите тихо и ждите скорой победы.
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25.03.2022 16:34 Відповісти
200-ю бригаду в Чернобаевку уже можно не отправлять. Сами справились, досрочно перевыполнили план
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25.03.2022 16:41 Відповісти
Сколько его в голубой глаз тыкают. Будущий през. !
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25.03.2022 16:50 Відповісти
С какой целью Цензор цетирует Арестовича?
Это балабол 80-ой категории.
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25.03.2022 16:55 Відповісти
Ну три недели назад Бутусов тоже показывал вспаханое поле с двумя мотолыгами неизвестного происхождения, называя это местом уничтожения этой самой бригады.
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26.03.2022 01:24 Відповісти
כל הכבוד! Au kangelastele! Это, кажется, первый уничтоженный генерал-лейтенант. То все генерал-майоры были.
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25.03.2022 18:43 Відповісти
Це другий. Першим був Мордвичов.
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25.03.2022 21:21 Відповісти
Сколько живых еще осталось в полку "Азов"?
А сколько по итогам останется
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26.03.2022 01:22 Відповісти
 
 