Глава делегації РФ Мединський: Київ та Москва зблизили позиції на перемовинах із другорядних питань, із головних - тупцюємо на місці

Росія та Україна на перемовинах зближують позиції з другорядних питань, проте з головних політичних питань фактично тупцюють на місці.

Про це повідомив журналістам у п'ятницю глава російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Переговори тривали весь тиждень, з понеділка по п'ятницю в режимі відеоконференцзв'язку, триватимуть ще завтра. Ідуть вони в режимі ВКЗ між експертними групами, два-три рази на тиждень - між головами делегацій, востаннє це було вчора ввечері. Зараз із другорядних питань позиції зближуються, проте з головних політичних ми фактично тупцюємо на місці", - сказав він.

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