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Глава делегації РФ Мединський: Київ та Москва зблизили позиції на перемовинах із другорядних питань, із головних - тупцюємо на місці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Росія та Україна на перемовинах зближують позиції з другорядних питань, проте з головних політичних питань фактично тупцюють на місці.

Про це повідомив журналістам у п'ятницю глава російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Переговори тривали весь тиждень, з понеділка по п'ятницю в режимі відеоконференцзв'язку, триватимуть ще завтра. Ідуть вони в режимі ВКЗ між експертними групами, два-три рази на тиждень - між головами делегацій, востаннє це було вчора ввечері. Зараз із другорядних питань позиції зближуються, проте з головних політичних ми фактично тупцюємо на місці", - сказав він.

Читайте також: "Все вирішує сьогодні не Путін, а Зеленський", - Подоляк про переговорний процес між Україною та РФ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
кацапи можуть йти *****
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25.03.2022 16:09
+13
Дії росії проти нас правильніше назвати не війною, а геноцидом. Зрештою, вони цим займалися ціле 20-те століття і зараз взялися продовжувати.
Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
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25.03.2022 16:09
+12
Суки капитулянские
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25.03.2022 16:09
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Дії росії проти нас правильніше назвати не війною, а геноцидом. Зрештою, вони цим займалися ціле 20-те століття і зараз взялися продовжувати.
Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
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25.03.2022 16:09 Відповісти
кацапи можуть йти *****
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25.03.2022 16:09 Відповісти
нашо йти туди, де вже є
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25.03.2022 16:15 Відповісти
Суки капитулянские
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25.03.2022 16:09 Відповісти
Так, теперь я требую сообщения от нашей стороны.
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25.03.2022 16:09 Відповісти
у наших другая задача...закамуфлировать пройоп пид пэрэмогу...
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25.03.2022 16:26 Відповісти
этому дыбилу самонарезы в тыкву забивать только молотком..
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25.03.2022 16:09 Відповісти
За Гаагу домовляються...
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25.03.2022 16:10 Відповісти
Здохни,мединський та згори в пеклі.
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25.03.2022 16:10 Відповісти
Парашія йде нах зі своїми вимогами стосовно руського изыга Хто де якою мовою розмовляє - не її собаче діло. Потім знов почнеться про "адін язиг " та "мишебрат'я".
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25.03.2022 16:11 Відповісти
Тутцюйте, тупцюйте. Ми почекаємо на беріжку, коли "і потече в Чорне море, кров ворожа"
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25.03.2022 16:12 Відповісти
скорее всего зе и не сбежал из киева только потому, что дерьмак пообещал ему неприкосновенность в случае сдачи киева, а также пачку печенья и банку варенья, если дела пойдут не по его шефов сценарию, но он подпишет правильный "декрет о мире".
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25.03.2022 16:13 Відповісти
щось мені це все не подобається та підсмерджує кацапським лайном на зрадою..на скільки знаю закони під час війскового стану головні в країні зараз це війскові,надіюсь вони не дадуть злити Україну
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25.03.2022 16:13 Відповісти
Не подобається, вступай в ряди ЗСУ
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25.03.2022 16:22 Відповісти
Пшол курсом руССкАгА *******.
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25.03.2022 16:27 Відповісти
Тебе хто питав, Сіверянін? Хоть би нікнейм змінило.
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25.03.2022 16:37 Відповісти
Ти чурка підорашенський.Сіверяни-це один з найдревніших етносів Руси.Твої кацапи тоді жили в норах або на деревах і називали це дєрєвнямі.
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25.03.2022 16:42 Відповісти
А, ну тоді перепрошую. Хоча у кого я перепрошую. У того хто "зраду" розкручує у військовий час сидячи в інтернетах. Мій посил адекватний "посилати всіх по курсу російського" короля це просто **********.
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25.03.2022 16:49 Відповісти
корабля
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25.03.2022 16:49 Відповісти
Мединский, выдыхай
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25.03.2022 16:14 Відповісти
***** все продумал выставляя Украине ультиматум для капитуляции. Все 6 пунктов разработаны в КГБ на уничтожение Украины.
Пукт 1. Отрезать Украине язык. ( признать рузкий язык в Украине государственным)
Пункт 2. Отрезать Украине руки ( демилитаризация Украины)
Пункт 3. Отрезать Украине ноги ( Отказ от дамбаса и крыма)
Пункт 4. Отрезать Украину от НАТО и ЕС
и тд. Ниодин пункт не пойдет на пользу Украине мягко говоря. Фактически ето ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНЫ И УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. Мы что проигрываем войну что согласны на ПОЗОРНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ?
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25.03.2022 16:16 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3328555/*****************************************************************************************************


тихо ша
не делай себе нервы
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25.03.2022 16:28 Відповісти
Тем не менее, доверия к 95-му кварталу нет. Они "чудят" со времени прихода к власти...
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25.03.2022 17:25 Відповісти
найди у меня цифру 95, сделай себе нервьі)

сейчас идет война
все срачи отложеньі до победьі
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25.03.2022 17:27 Відповісти
Цифра 95 не у тебя, а в ОПе...
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25.03.2022 17:30 Відповісти
Понятно, что информационную войну никто не отменял. И всё же...
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25.03.2022 17:28 Відповісти
Чому переговори не йдуть у прямому ефірі? Що приховують від українців?
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25.03.2022 16:16 Відповісти
Янек,деякі придурки в прямому ефірі показували падіння ракет.Що з цього було? Виступали корегувальниками вогню для кацапів. Ці перемовники нічого не вирішують.Повторюсь-тільки гуманітарні коридори,і, можливо, обмін полоненими.
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25.03.2022 18:40 Відповісти
і будуть тупцювати на місці, поки ординці не залишать кордони України
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25.03.2022 16:18 Відповісти
Що ж там є другорядним - а що основним...
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25.03.2022 16:20 Відповісти
Лишнехромосомный хмырь медицинский в роли Риббентроппа..анеедот))))
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25.03.2022 16:21 Відповісти
Перемови треба припинити поки кацапи на нашій землі.
раша це не та країна яка варта домовленостей, вона завжди їх порушувала.
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25.03.2022 16:24 Відповісти
Оскільки обидві делегації складаються з брехуняр, то є шанс, що брешуть геть усі!
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25.03.2022 16:25 Відповісти
Статус України будемо вирішувати ми,а не Зелені Йолопи.
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25.03.2022 16:25 Відповісти

Та невже ми горді та вільні Українці гідні ганебної капітуляції
на милість проклятої паРаші (московії) ?
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25.03.2022 17:42 Відповісти
І нахера нам видатний генетик балалайні Владімір Мєдінскій з його 47-ю хромосомою?
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25.03.2022 16:32 Відповісти
Думаю, это такой переговорный манёвр. Если "наши" согласятся на такую х.ню, то станут ненашими. Народ не сдастся, даже, если у зеленых есть такие планы. Да и крым с донбассом ***** не отдаст, пока живой или пока не закончится кацапское мясо. Так что стоим до нашей победы!
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25.03.2022 16:43 Відповісти
47-му хромосому в соїх головах тупцюйте, смердючі кацапи.
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25.03.2022 16:46 Відповісти
 
 