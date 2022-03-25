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Глава делегації РФ Мединський: Київ та Москва зблизили позиції на перемовинах із другорядних питань, із головних - тупцюємо на місці
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія та Україна на перемовинах зближують позиції з другорядних питань, проте з головних політичних питань фактично тупцюють на місці.
Про це повідомив журналістам у п'ятницю глава російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Переговори тривали весь тиждень, з понеділка по п'ятницю в режимі відеоконференцзв'язку, триватимуть ще завтра. Ідуть вони в режимі ВКЗ між експертними групами, два-три рази на тиждень - між головами делегацій, востаннє це було вчора ввечері. Зараз із другорядних питань позиції зближуються, проте з головних політичних ми фактично тупцюємо на місці", - сказав він.
Топ коментарі
+20 Alex Bylim
показати весь коментар25.03.2022 16:09
+13 olele
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показати весь коментар25.03.2022 16:09
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Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
Пукт 1. Отрезать Украине язык. ( признать рузкий язык в Украине государственным)
Пункт 2. Отрезать Украине руки ( демилитаризация Украины)
Пункт 3. Отрезать Украине ноги ( Отказ от дамбаса и крыма)
Пункт 4. Отрезать Украину от НАТО и ЕС
и тд. Ниодин пункт не пойдет на пользу Украине мягко говоря. Фактически ето ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНЫ И УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. Мы что проигрываем войну что согласны на ПОЗОРНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ?
тихо ша
не делай себе нервы
сейчас идет война
все срачи отложеньі до победьі
раша це не та країна яка варта домовленостей, вона завжди їх порушувала.
Та невже ми горді та вільні Українці гідні ганебної капітуляції
на милість проклятої паРаші (московії) ?