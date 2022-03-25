Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом 4 пунктів. Україна від своїх вимог не відмовляється, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Переговорний процес з Росією йде надзвичайно важко. Українська делегація наполягає, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.
Про це заявив в коментарі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
"Деякі ЗМІ цитують коментарі Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про перебіг переговорного процесу з РФ.
Наша держава щиро вдячна турецькій стороні і окремо Президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни Росії проти України.
Водночас важливо об’єктивно оцінювати ситуацію.
Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська.
Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.
Переговорний процес йде надзвичайно важко. Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Ми наполягаємо, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.
Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках.
Користуючись цією нагодою, також нагадую, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах.
Така тристороння стратегія - санкції, військова підтримка, переговори - не повинна ніким ставитися під сумнів", - заявив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
"Хо*ли з лісу виходять, вмикають гучномовці з жіночим плачем. І ось, двоє вже психологічно відкинулися - з'їхали з глузду. То чоловічий голос там - крик або жіночий плач. Неподалік від нас, вночі в патрулі ходиш, вони в ліс колонку виносять і ці голоси вмикають", - розповів окупант.
"9-х бабуся одна отруїла, коротше: шестеро померло, трьох відкачали", - розповів рашист.
З владою "величного" треба бути обережними, все контролювати. Довіри нема.
шоб ты знал
Путляра сюда не просто пришел с со своей ордой убивать
он пришел - типа "СПАСАТЬ ГОВОРЯЩИХ ПО КАСАПСКИ"
. .. если таких не будет - то некого будет спасать
У орды родной язык матерный, русский мы им сделали под их
анало говнетную челюсть.
А рідненьку нашу мову це бидло не розуміє зовсім і це перевірено на практиці і впродовж не одного десятеліття. Мій син володіє трьома мовами, алє як то кажуть дитина асфальту. Слово пуп'янок почув нещодавно і був дуже здивований від того, що я знаю що це таке.
Коли ж я сказа що ще є пуцвіринок, в нього був ступір.
Фото корреспондентов с президентом в английском сообщении про нато.
Кацапы с трёх сторон на территории Украины?
. .. народ имеет право знать наши вымоги
ну,,, бажане за дійсне сприйняв...
Він що, низькокласний дипломат, щоб не розуміти різницю?
. . . например, по этой причине
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гугл . . ВСУ взяли в котел российскую армию под Киевом: оккупанты отрезаны возле Бучи, Ирпени и Гостомеля
. . .. и на этом зрада закончится
А НАСКІЛЬКИ МОЖНА ПОСУНУТИ НАС НАЗАД У БІК РОСІЇ?!
МОЖЕ ДОСИТЬ ЦЬОГО "ТЕСТУВАННЯ"?!!!
Спав, срав, шаурму жрав, ...
Сегодня маховик национального сопротивления раскручен настолько сильно, что Зеленский даже не рискнет предлагать какие-то уступки по территориальной целостности и суверенитету страны. Этот маховик может переехать и его.
И потом , ЧТО ??? - дружно жмут руки и расходятся ?
Нет .
ВСЕГДА террориста и убийцу либо уничтожают , либо обезвреживают .
С убийцами и военными преступниками никто и НИКОГДА НЕ подписывает мирных договоров , это не нормально, это жекакой-то сюр …
Ну и Ермака всегда под присмотром держать, чтобы не успел добежать до белорусской границы.
Зачем это Эрдогану, подмочить себе репутацию?
Ну звісно, не Байдену ж Макроном треба бути вдячним, вони ж лише правакациі створюють
Зробили інформаційний вкид, проаналізували реакцію, ввімкнули задню. З якого б такого дива Ерджеб Таїб просував тут мацкальські наративи?
То ж будьмо пильні , українці.
За таких умов не було б ніяких фейків про ті чи інші якісь проміжні домовленості. І головним принципом перемовин з москалями повинна бути воля народу України, а зараз народ налаштований тільки на перемогу. І ми обов'язково переможемо! Слава Україні
* подоляк каже "Все вирішує сьогодні не пан Путін, а пан Зеленський" - так якого бісу з холуями х**ла домовлятися?
* кулебі "Переговорний процес йде надзвичайно важко" - так зе ж все вирішує! чи він відосіками дуже зайнятий?
* тільки Ердоган правду каже "Зеленський почав говорити про можливість відмови від НАТО", так це зе і українцям казав.