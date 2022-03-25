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Літак президента Польщі Дуди, який летів на перемовини із Байденом, здійснив аварійну посадку. Програма зустрічі буде дещо змінена
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Літак президента Польщі Анджея Дуди здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави. Він летів, щоб зустрітися з головою Білого дому Джо Байденом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Fakt.
Інформацію щодо аварійної посадки президентського літака підтвердив й завідувач відділу міжнародної політики апарату президента Якуб Кумох.
"Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави, зараз ми перебуваємо перед вильотом резервного літака в Жешув", - заявив Кумох.
Також він додав, що програма зустрічі президентів буде дещо змінена.
Топ коментарі
+37 Тетяна Тать
показати весь коментар25.03.2022 16:26
+27 Чайка Київ
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+18 Василь Карпатський
показати весь коментар25.03.2022 16:27
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самолет и польское высшее руководство уже как то было
поляки, братья, а проверьте ка свою обслугу самолетов
раша как плесень, пролезает везде где может
Як немає сумніву, що аварія літака в Китаї - теж помста раші.