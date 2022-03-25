УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12236 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
20 056 16
Байден (2326) Польща (5176) літак (2003) США (14482) Дуда (627)

Літак президента Польщі Дуди, який летів на перемовини із Байденом, здійснив аварійну посадку. Програма зустрічі буде дещо змінена

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда

Літак президента Польщі Анджея Дуди здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави. Він летів, щоб зустрітися з головою Білого дому Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Fakt.

Інформацію щодо аварійної посадки президентського літака підтвердив й завідувач відділу міжнародної політики апарату президента Якуб Кумох.

"Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави, зараз ми перебуваємо перед вильотом резервного літака в Жешув", - заявив Кумох.

Також він додав, що програма зустрічі президентів буде дещо змінена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден прибув до Польщі з дводенним візитом

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
так
самолет и польское высшее руководство уже как то было

поляки, братья, а проверьте ка свою обслугу самолетов

раша как плесень, пролезает везде где может
показати весь коментар
25.03.2022 16:26
+27
Бережіть себе, пане Президент.
показати весь коментар
25.03.2022 16:25
+18
контра яка вбила качинського і генералітет ваш НЕ ПОКАРАНА!!!
показати весь коментар
25.03.2022 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якыйсь дыбиловован затэлэфонував...робить шось..
показати весь коментар
25.03.2022 16:23 Відповісти
Чого якись? Лукашенко.
показати весь коментар
25.03.2022 16:26 Відповісти
ніфігассе ти поінформований..
показати весь коментар
25.03.2022 16:36 Відповісти
Бережіть себе, пане Президент.
показати весь коментар
25.03.2022 16:25 Відповісти
так
самолет и польское высшее руководство уже как то было

поляки, братья, а проверьте ка свою обслугу самолетов

раша как плесень, пролезает везде где может
показати весь коментар
25.03.2022 16:26 Відповісти
контра яка вбила качинського і генералітет ваш НЕ ПОКАРАНА!!!
показати весь коментар
25.03.2022 16:27 Відповісти
тьфу -3 раза...
показати весь коментар
25.03.2022 16:31 Відповісти
Немає сумніву, що раша.
Як немає сумніву, що аварія літака в Китаї - теж помста раші.
показати весь коментар
25.03.2022 16:33 Відповісти
сранорашка...чи то об'єдані губернії сранорашки?
показати весь коментар
25.03.2022 16:43 Відповісти
https://t.me/dvish_alive/10965
показати весь коментар
25.03.2022 16:46 Відповісти
многоходовочка))))
показати весь коментар
25.03.2022 16:36 Відповісти
Вирішили повторити Смолєнск. Кацапські потвори
показати весь коментар
25.03.2022 16:47 Відповісти
это ему предупреждение с Выше , зажал истребители Украине
показати весь коментар
25.03.2022 17:01 Відповісти
кацапа,у тебя какие то обрывочные сведения
показати весь коментар
25.03.2022 17:25 Відповісти
Больной?
показати весь коментар
25.03.2022 18:17 Відповісти
От орков всего можно ожидать. Помним крушение польского президентского борта под Смоленском с политической элитой на борту... 😡
показати весь коментар
25.03.2022 18:08 Відповісти
 
 