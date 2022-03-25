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Щоб захопити Київ, ворогові потрібно в 3-5 разів більше сил, ніж він має зараз, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

оборона,київ

Серед стратегічних цілей РФ є захоплення Києва, проте в найближчі тижні цього не станеться: ворогові не вистачить сил.

Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Така ймовірність у їхніх планах існує, але в найближчі тижні цього не станеться. Він (ворог. - Ред.) не має сил. Він наразі здійснює переміщення, накопичення, підтягує логістику, намагається ввести свіжі сили. Серед стратегічних цілей - захопити столицю - у нього в планах це є, але на сьогодні сил і засобів у нього недостатньо", - сказав Грузевич на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі в Києві у п'ятницю.

За його словами, стійка оборона Києва, бойовий порядок і активні дії українських військових роблять захоплення Києва ворогом майже неможливим.

Також читайте: Те, що в Росії закінчуються сили та ракети, неправда, - ЗСУ

"Щоб захопити столицю, потрібно мати в три, а то і в п'ять разів більше сил, ніж він має зараз", - наголосив Грузевич.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Сподіваюсь, ЗСУ не чекає, поки кацапи накопичуються і забезпечують тили...
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25.03.2022 16:32
+13
Який контраст між спокійними, виваженими словами бригадного генерала і піздюками типу Люсі чи подоляка
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25.03.2022 16:32
+4
Все може змінитись і за годину.на користь України..
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25.03.2022 16:27
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Все може змінитись і за годину.на користь України..
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25.03.2022 16:27 Відповісти
Александр Грузевич -- что то сегодня много . Заняться нужно делом а не языком молоть
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25.03.2022 17:13 Відповісти
І в 35 раз більше розуму.
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25.03.2022 16:29 Відповісти
Ну вот, обрадовал. А то пугал количеством войск из Дагестана и ракетами, которые никак не закончатся.
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25.03.2022 16:29 Відповісти
Сподіваюсь, ЗСУ не чекає, поки кацапи накопичуються і забезпечують тили...
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25.03.2022 16:32 Відповісти
чекае.. арестович вякает что не хватает оружи иначе бы уже пошли в наступление. вопрос к чему бы это он
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25.03.2022 17:21 Відповісти
Який контраст між спокійними, виваженими словами бригадного генерала і піздюками типу Люсі чи подоляка
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25.03.2022 16:32 Відповісти
Да очевидно, что сейчас враг будет отигрывать Херсонскую карту. ХНА, тд и тп...
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25.03.2022 16:35 Відповісти
Там и на Востоке у нас ситуация не очень.
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25.03.2022 19:08 Відповісти
для того,щоб нищити рашиста ,не потрібно йому розжовувати скільки сам маєш сил, і скільки йому потрібно підготувати сил,щоб ,окупувати Київ. Винищувати все рашистське .Земля має горіти під ногами окупанта
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25.03.2022 16:37 Відповісти
3-5 ? Не уверен ,раз в десять надо больше иметь и это как минимум .
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25.03.2022 16:37 Відповісти
ЕСЛИ ВЫ ЗА НАС, ТО ТАК НЕЛЬЗЯ ФОРМУЛИРОВАТЬ ФРАЗУ-МЫСЛЬ! НАДО ТАК: ВЕЛИКОМУ КИЕВУ 1540 ЛЕТ И ЕГО НЕВОЗМОЖНО ЗАХВАТИТЬ НИКОГДА НИКАКИМИ СИЛАМИ, ПОТОМУ ЧТО ВЕЛИКИЙ ПОЛУТОРАТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ДУХ ПРЕДКОВ НЕПОБЕДИМ!!!🤞👹🤞
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25.03.2022 16:37 Відповісти
Можуть лише куй за щоку захопити
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25.03.2022 16:38 Відповісти
Да не будет он Киев брать, я уверен, он возьмет Марик ( давайте обьективно, Азов,морпехи,погранцьі и так просто подвиг совершили,но без подвоза бк,без водьі,едьі,ротации,а никто к ним и не собирался на помощь со слов люси арестович ,долго они не продержатся) , дальше постараются взять в окружение зону оос, после будут ломится на Одесу тем самьім отсекая всю Украину от портов,соединение с приднестровьем и все все задачи вьіполненьі
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25.03.2022 16:40 Відповісти
Тем более котел слева от Киева или пропал?
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25.03.2022 16:40 Відповісти
нішо не допоможe - хрен ці тварі побачать Київ!
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25.03.2022 16:41 Відповісти
в три-п'ять разів більше за чого,більше той кількисті яка взагалі присутня в україні,чи тих хто зараз є біля Київа?
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25.03.2022 16:47 Відповісти
Якась тупа заява. За нею можно приблизно вирахувати скільки туді у нас війська обороняє Київ. По суті кацапи можуть зібрати в 5 разів більші сили і атакувати Київ, розуміючи що точно захопять, раз навіть наші збройні сили таке кажуть. Щоб трагічного сталося як би ці слова не казати?
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25.03.2022 16:59 Відповісти
для чого взагалі вслух говорити, що ворогові там потрібно чи не потрібно робити???
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25.03.2022 17:02 Відповісти
ага, ****, ще карту надайте , плять...
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25.03.2022 17:08 Відповісти
а зачем подсказывать им сколько приводит?
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25.03.2022 17:25 Відповісти
Розкажіть їм потрібну кількість сил і яких,ну скільки вже можна молоти язиком? Справу потрібно робити мовчки і завзято,а балакати вже потім!!!
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25.03.2022 17:45 Відповісти
Судя по карте оккупированных территорий, основные кацапские силы брошены на юг и, к сожалению, широкий сухопутный коридор к Крыму они уже давно захватили.

Первостепенная цель кацапов в Киевской области и на границе с Белоруссией - отвлечь на себя большую часть украинской армии, чтобы наши там торчали в ожидании штурма и не шли освобождать юг. И пока они там торчат, у нас отобрали сухопутный мать его коридор и военного пути его возврата не видать, тем более после отказа давать танки и истребители.
Если кацапам нужно захватить высшее руководство Украины, то руководство может выехать в любое другое место (Черновцы какие-нибудь, Львов!) и руководить оттуда, никакого стратегического военного значения город Киев не имеет, только психологическое: "ой вэй, нашу столицу взяли, всё п**дец". С получением армией Старлинков становится насрать на любые киевские "центры связи", разве нет?

Кацапские цели по приоритетности:
1) Сухопутный коридор в Крым (достигнута).
2) Отсечение Украины от морей (отсекли только от Азовского, спасибо защитникам Николаева, что Одесская область не окружена).
3) Захват юго-востока (Харьков, Одесса).
Они могут попытаться оккупировать северо-западные территории Украины, но только ради отвлечения на себя части украинской армии и облегчения достижения трёх целей.
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25.03.2022 17:45 Відповісти
а из каждого киевского окна автомат территориальной обороны в русских фашиков целися.......
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25.03.2022 19:39 Відповісти
Бред. Если сегодня там 12 тысяч орков то 36 точно не хватит чтобы Киев захватить.
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25.03.2022 18:44 Відповісти
видишь рашика? стреляй ! попадешь в унтерменшевского фашиста !
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25.03.2022 19:35 Відповісти
 
 