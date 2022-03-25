Щоб захопити Київ, ворогові потрібно в 3-5 разів більше сил, ніж він має зараз, - ЗСУ
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Серед стратегічних цілей РФ є захоплення Києва, проте в найближчі тижні цього не станеться: ворогові не вистачить сил.
Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Така ймовірність у їхніх планах існує, але в найближчі тижні цього не станеться. Він (ворог. - Ред.) не має сил. Він наразі здійснює переміщення, накопичення, підтягує логістику, намагається ввести свіжі сили. Серед стратегічних цілей - захопити столицю - у нього в планах це є, але на сьогодні сил і засобів у нього недостатньо", - сказав Грузевич на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі в Києві у п'ятницю.
За його словами, стійка оборона Києва, бойовий порядок і активні дії українських військових роблять захоплення Києва ворогом майже неможливим.
"Щоб захопити столицю, потрібно мати в три, а то і в п'ять разів більше сил, ніж він має зараз", - наголосив Грузевич.
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Первостепенная цель кацапов в Киевской области и на границе с Белоруссией - отвлечь на себя большую часть украинской армии, чтобы наши там торчали в ожидании штурма и не шли освобождать юг. И пока они там торчат, у нас отобрали сухопутный мать его коридор и военного пути его возврата не видать, тем более после отказа давать танки и истребители.
Если кацапам нужно захватить высшее руководство Украины, то руководство может выехать в любое другое место (Черновцы какие-нибудь, Львов!) и руководить оттуда, никакого стратегического военного значения город Киев не имеет, только психологическое: "ой вэй, нашу столицу взяли, всё п**дец". С получением армией Старлинков становится насрать на любые киевские "центры связи", разве нет?
Кацапские цели по приоритетности:
1) Сухопутный коридор в Крым (достигнута).
2) Отсечение Украины от морей (отсекли только от Азовского, спасибо защитникам Николаева, что Одесская область не окружена).
3) Захват юго-востока (Харьков, Одесса).
Они могут попытаться оккупировать северо-западные территории Украины, но только ради отвлечения на себя части украинской армии и облегчения достижения трёх целей.