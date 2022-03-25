Щоб захопити Київ, ворогові потрібно в 3-5 разів більше сил, ніж він має зараз, - ЗСУ

Серед стратегічних цілей РФ є захоплення Києва, проте в найближчі тижні цього не станеться: ворогові не вистачить сил.

Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Така ймовірність у їхніх планах існує, але в найближчі тижні цього не станеться. Він (ворог. - Ред.) не має сил. Він наразі здійснює переміщення, накопичення, підтягує логістику, намагається ввести свіжі сили. Серед стратегічних цілей - захопити столицю - у нього в планах це є, але на сьогодні сил і засобів у нього недостатньо", - сказав Грузевич на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі в Києві у п'ятницю.

За його словами, стійка оборона Києва, бойовий порядок і активні дії українських військових роблять захоплення Києва ворогом майже неможливим.

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"Щоб захопити столицю, потрібно мати в три, а то і в п'ять разів більше сил, ніж він має зараз", - наголосив Грузевич.