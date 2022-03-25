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Відмова від купівлі російських енергоресурсів допоможе зберегти життя українців, - глава ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтэк

Відмова цивілізованого світу від закупівлі російських нафти і газу дозволить врятувати тисячі життів мирних жителів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі британському виданню The Times.

"Відмова від російських енергоресурсів допоможе зберегти життя українців. Так, вона призведе до зростання цін на електроенергію для населення в країнах заходу. Але що може бути дорожче за життя дітей?" - заявив глава ДТЕК.

Видання The Times повідомляє, що українські компанії активно переконують західний бізнес відмовитися від співпраці з Росією, зокрема від купівлі російських енергоресурсів.

"Найбільші енергетичні компанії України закликають західний бізнес відмовитися від придбання російських енергоресурсів, оскільки "кожен долар, виплачений Росії, призводить до нових жертв і знищення", - йдеться в статті.

Зазначається, що відкритий лист був підписаний компанією ДТЕК, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та системним оператором НЕК "Укренерго".

Також читайте: Росія фінансує вбивство українців за рахунок продажу нафти і газу, - Тимченко для FOX

Автор: Наталя Джума
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Поздновато дошло ,но лучше поздно чем никогда .
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25.03.2022 16:34 Відповісти
Конченные венгры, австрияки и немчура бывшая каолиция не хотят отказываться, пособники путинского фашизма.
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25.03.2022 16:41 Відповісти
Маріонетка ублюдочного олігарха ахмєтова висловив просто геніальну ідею. Довго думав?
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25.03.2022 16:48 Відповісти
Добре що хоч зараз висловив, а не почав дудіти разом з ахметкою
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25.03.2022 18:01 Відповісти
 
 