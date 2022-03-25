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Російська пропагандистка Сімоньян, яка нетерпляче чекала початку війни РФ проти України, тепер хоче, щоб "це закінчилося якнайшвидше"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка очолює "Russia Today", мріє про закінчення війни Росії проти України.
На зміну риторики Сімоньян звернув увагу користувач твіттеру Yevgeniy Mudzhyri, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він опублікував скріншоти твітів Сімоньян, яка писала про можливий початок війни 9 грудня, а також 12, 18 та 19 лютого.
23 березня Сімоньян змінила риторику.
"Я думаю, що молитви всіх нормальних людей зараз в нашій країні - про те, щоб це закінчилося якнайшвидше та якнайменшою кров’ю", - написала Сімоньян.
Топ коментарі
+81 Ярослав Викторович
показати весь коментар25.03.2022 16:49
+71 Valter Valter
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+57 Gyro
показати весь коментар25.03.2022 16:49
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Будь ласка, зачекайте...
діди на палках будуть із здивованими обличчями на параді пабєди над нацизмом в Німеччині, при недо-нацифікованій Україні.
отже, чекаємо чергово наступу рашистів
Ні, Маргоша, тепер тільки Монголія...)))
Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.
Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.
Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».
Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.
Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.
І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.
А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
На що бобролюбка гнівно відрізала:"Я? - Ні!"
А зайці так заспокійливо:"Тоді ми теж - ні"
И увидеть это, Нюрнберг для скотов!
зауважую, на пості написано "Державне видавництво, росія"
хавайте теперка повною ложкою
Главы государств и правительств стран ЕС согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Европейского совета в ночь на пятницу, 25 марта.
"Помня о разрушениях и огромных потерях, нанесенных Украине военной агрессией России, Евросоюз готов предоставить поддержку правительству Украины в его безотлагательных потребностях, а когда российские атаки завершаться, то в восстановлении демократической Украины, - отмечается в коммюнике саммита. - Для этого Европейский совет согласился создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает международных партнеров принять участие в нем". В тексте документа содержится призыв начать подготовку над созданием фонда "без задержки".
Европейский совет также поддержал идею организовать международную донорскую конференцию для наполнения Трастового фонда солидарности с Украиной. Провести ее хотят "в надлежащее время".
В ЕС обеспечат поставки газа и электроэнергии в Украину
"Европейский Союз намерен обеспечить продолжающиеся и бесперебойные поставки электричества и газа в Украину", - пообещали на саммите. Недавнюю синхронизацию энергосистем Украины и Молдовы с Европой в заявлении назвали "выдающимся достижением".
"Это демонстрирует, что наше будущее теперь взаимосвязано", - подчеркнули главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза
Ответ, как обычно: не сцать, стоять, *******.
переклад з монгольської на армянську-атсасіііі!!!!
Не бачу ніяких проблем підсанкційному олігарху орків вести перемовини.Так, настрій у нього буде трохи пригнічений, згадуючи як нещадавно він був королем життя з купою нулів на рахунках чи в активах. І все. Тож немає ніяких підстав знімати з нього санкції.
От якби Абрамович вальнув пуйло, то тоді з під санкцій можна було б його вивести і навіть якусь невеличку частку активів повернути, бо решта піде на відновлення України та виплати постраждалим.
Зелене ж керівництво країни - повні йолопи.
Від вас, утирків, зараз тільки вимагається демонструвати свою адекватність та патріотизм (як вже вмієте) та просити (а не вимагати) допомогу. Ви ніхто і звати вас ніяк, всі знають про ваші "заслуги" за ці 2,5 роки, як ви "гарно" підготувалися.
Тож спускайтесь на землю і починайте щось робити. Для початку було б непогано вичисти від колаборантів та зрадників найближче до Президента України оточення. Потім шукати на різних ланках саботажників, які понижують нашу обороноздатність та дискредитують країну, і позбуватися їх. Гуманітарна допомога має блискавично проходити наш кордон та потрапляти до одержувачів.
Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!"
Армянська бобріха звертається у молитві до еврейського бога, щоб кацапня якнайшвидше перемогла малою кров'ю.
Чи у нас ще є довбойоби, які і справді думають, що свинособака може змінитися?
Из-за таких тварей черноротых как ты , в Украине война.
Есть мрази, которые сочиняют тупую пропаганду.
Есть существа без иZвилин, которые сначала сочиняют пропаганду, а потом сами в неё верят!
Но всех их уравняет в правах ГААГА!