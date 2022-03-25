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США та НАТО не виключають, що Росія спробує напасти на країни Альянсу, - радник Байдена Салліван

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

армиярф

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО. Це також враховують і в самому Альянсі.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на USNews.

"Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО планують надзвичайні ситуації для будь-якого можливого нападу Росії на територію НАТО", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повноцінна війна між Росією та НАТО є малоймовірною, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Можливо прозвучить трішечки цинічно) але десь у глибині душі ,хочеться щоб кацапи ввели німцям ,ну на пів шишечки!)))) І побачити реакцію а може ерекцію НАТО)))
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25.03.2022 17:04
+12
Globusnews


@globusnewsorg



Посол РФ в Болгарии Митрофанова перешла все границы - на встрече с болгарской стороной она начала открыто оскорблять болгарский народ, называя их "американскими прихвостнями" и "полутурецкими митисами". Её тут же выдворили из страны.
-----------------------------------------------
Истерика...Бункер. Март 1945-го. Аналоговнетные ракеты и армия Венка
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25.03.2022 17:05
+11
Столсенберг скажет что "ничивонебыло"...
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25.03.2022 17:01
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Ага, забоялись? А нам пох уже.
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25.03.2022 16:58 Відповісти
Да нет. В бюрократическом сленге это - мы готовы. Заходи...
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25.03.2022 17:12 Відповісти
А нап пох, що кацапам пох
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25.03.2022 17:40 Відповісти
ну-нуб яке прикре самогубство
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25.03.2022 16:59 Відповісти
Очевидна новина - у військових мають бути плани й щодо відбиття нападу інопланетян...)))
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25.03.2022 16:59 Відповісти
нифигассэ...то йим суперкомпъютер повидав?
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25.03.2022 16:59 Відповісти
хочуть п*зди - їх п*здитеме всеє НАТО
ногами
натемно

а мир заставлять рашу підписувати із Зеленським

ВАНГУЮ
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25.03.2022 16:59 Відповісти
зи
я даремно на Зеленського гнала, що він видав рибне місце в Чорнобаівці і що я з за нього програла, бо ми з коліжанкою забилися, що Чорнобаївка спрацює 10 разів

теперка сотню і каву після війни виграла я)))
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25.03.2022 17:01 Відповісти
А на 15 разів слабо?
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25.03.2022 17:49 Відповісти
на 15 нецікаво вже))
наразі 11 вже є

поведінку лемінгів можна передбачити, в цьому нема хайпу)))
я не впевнена, що вони не доведуть спроби до 20, тілько війна може скінчитися та припинити процес

або -сподіваюся = закінчаться їхні гелікоптери)
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25.03.2022 17:55 Відповісти
ахахаа, все таки я побачила ваше признання.
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25.03.2022 18:34 Відповісти
пусть по примеру опы уже начинают переговоры о прекращении огня, минимум.
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25.03.2022 16:59 Відповісти
Демілітарізація та денацифікація НАТО...русскій язик...
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25.03.2022 17:02 Відповісти
Все буде з точністю до навпаки . Разом з вимогою звільнити окуповані райони Донбасу і Крим , разом з вимогою контрибуції і репарацій на перемовинах з Кацапією мене б не здивували б і вимоги щодо звільнення Придністров"я , Абхазії , Південної Осетії та Північних Територій Японії . Хай русня вже зараз бачить до чого все йде . Ну і зрозуміло , обов"язковою має бути вимога по денацифікації та демілітаризації рососісії .
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25.03.2022 17:07 Відповісти
Дерусифікація, одним словом.
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25.03.2022 17:11 Відповісти
ще Кеннінсберг з землями та Карелію
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25.03.2022 18:38 Відповісти
скоріше буде - декозлорилізаця, десорокасемихромосомізація та депутинхуйлізація непорозуміння за парєбріком з кличкою Козлорила **********.
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25.03.2022 18:36 Відповісти
Столсенберг скажет что "ничивонебыло"...
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25.03.2022 17:01 Відповісти
Я думаю нет. Просто применят 5ю статью и рашке ппц за 5 минут.

Очень хорошая статья, только Украина к ней и к коллективной обороне вообще не имеет отношения.

Правда некоторые зеленые упоротые дол*бы этого не понимают и порят бред на весь мир.
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25.03.2022 17:19 Відповісти
чы то просто прозорливость на западе нэ майе мэж?
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25.03.2022 17:02 Відповісти
Місяць вже про це говоримо..
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25.03.2022 17:02 Відповісти
ну нехай, було б тільки краще
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25.03.2022 17:03 Відповісти
Срочно менять Йенса на мэра Баштанки
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25.03.2022 17:04 Відповісти
Можливо прозвучить трішечки цинічно) але десь у глибині душі ,хочеться щоб кацапи ввели німцям ,ну на пів шишечки!)))) І побачити реакцію а може ерекцію НАТО)))
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25.03.2022 17:04 Відповісти
І хай "трошечки" в'їбуть по сраним мадярам, щоб менше ***** підгавкували.
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25.03.2022 17:16 Відповісти
немцам не получится. И венграм не получится. На пол-шишечки - это литовцам может получиться, ну и полякам попутно по Сувалкам достанется.
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25.03.2022 17:22 Відповісти
их жалко
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26.03.2022 02:12 Відповісти
ну а с другой стороны хиба мы майемо право указывать колы дебилам пора расчехляться?
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25.03.2022 17:05 Відповісти
Globusnews


@globusnewsorg



Посол РФ в Болгарии Митрофанова перешла все границы - на встрече с болгарской стороной она начала открыто оскорблять болгарский народ, называя их "американскими прихвостнями" и "полутурецкими митисами". Её тут же выдворили из страны.
-----------------------------------------------
Истерика...Бункер. Март 1945-го. Аналоговнетные ракеты и армия Венка
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25.03.2022 17:05 Відповісти
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25.03.2022 17:05 Відповісти
шойга походу все. об этом пишет москальня на своих форумах.
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25.03.2022 17:16 Відповісти
У олєнєвода там цілий гарем.
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25.03.2022 17:23 Відповісти
звиздята матрьошка.
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25.03.2022 17:25 Відповісти
Как ни странно, это может быть Румыния
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25.03.2022 17:05 Відповісти
Коли так, то придётся ее освободить. До самого Тирасполя.
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25.03.2022 17:10 Відповісти
Яким боком, Бугульма не має кордону з румунами. Крім Польщі і Балтії нема куди москалям впхатись.
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25.03.2022 17:16 Відповісти
Це як, не спалені десантні кораблі туди попливуть десант висажувати? У румунів кордонів з орками нема...
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25.03.2022 17:17 Відповісти
В Румунії стоїть ПРО НАТО в Девеселу + морська база в Констанці, там лаптям нічого не світить.
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25.03.2022 17:20 Відповісти
По Дунаю
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25.03.2022 17:25 Відповісти
зато у них есть к ним притензии по инфраструктуре НАТО в Румынии и к выпросы по Молдове... с началом войну и румын как-то начали внезапно падать военные самолеты в районе Дуная ... к тому же, румыны начинают добывать газ на шельфе, что оркам явно не нравится

а то что нет границ, это для орков плюс, они любят пугать - подведут корабли к побережью и будут кошмарить судоходство, что они уже по сути делают .. сколько коммерческих кораблей уже потопили или повредили, в том числе румынских ?
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25.03.2022 17:33 Відповісти
Где-то в глубине души я этого хочу. Может чтоб спесь с некоторых стран НАТО сбить, и чтоб все-таки они тоже впряглись, а то гибнем только мы за их свободу
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25.03.2022 17:09 Відповісти
нарешті доперло...
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25.03.2022 17:11 Відповісти
Скоріше б та па-рашка напала на ті альянси, щоб вони нарешті закрутили дупами.
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25.03.2022 17:11 Відповісти
"Про Абрамовича коротко
Не бачу ніяких проблем підсанкційному олігарху орків вести перемовини.Так, настрій у нього буде трохи пригнічений, згадуючи як нещадавно він був королем життя з купою нулів на рахунках чи в активах. І все. Тож немає ніяких підстав знімати з нього санкції.
От якби Абрамович вальнув пуйло, то тоді з під санкцій можна було б його вивести і навіть якусь невеличку частку активів повернути, бо решта піде на відновлення України та виплати постраждалим.

Зелене ж керівництво країни - повні йолопи.
Від вас, утирків, зараз тільки вимагається демонструвати свою адекватність та патріотизм (як вже вмієте) та просити (а не вимагати) допомогу. Ви ніхто і звати вас ніяк, всі знають про ваші "заслуги" за ці 2,5 роки, як ви "гарно" підготувалися.

Тож спускайтесь на землю і починайте щось робити. Для початку було б непогано вичисти від колаборантів та зрадників найближче до Президента України оточення. Потім шукати на різних ланках саботажників, які понижують нашу обороноздатність та дискредитують країну, і позбуватися їх. Гуманітарна допомога має блискавично проходити наш кордон та потрапляти до одержувачів.

Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!"
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25.03.2022 17:11 Відповісти
...Салліван заявив, що в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО. Це також враховують і в самому Альянсі.

По-моему, какая-то мутная херня. Какое-такое напасть, если они здесь уже из сил выбиваются..
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25.03.2022 17:12 Відповісти
ядер у бл..ей, шо не ясно?
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25.03.2022 17:14 Відповісти
Ничего не ясно. Что они выиграют?
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25.03.2022 17:17 Відповісти
от і мені нічого не ясно, а тіряти ім нічого бо в них нічого нема.
при любому раскладі вони не програють, бо вже давно все програли.
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25.03.2022 17:37 Відповісти
Скажений щур може кидатись в усі боки, навіть якщо він поранений.
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25.03.2022 17:17 Відповісти
Ваньки неай дохнуть їм числа немає на мордорі, а по нато бахнуть тактичним яз всі обісруться і ***** на коні , а те що він наробив вже ніхто згадувати не буде
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25.03.2022 17:18 Відповісти
slow
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25.03.2022 17:12 Відповісти
Обов'язково,просто орки чекають на підкріплення:сірійці,лівійці,армяни,білоруси)
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25.03.2022 17:20 Відповісти
Они продолжают говорить на дипломатическом языке.
Но ***** уважает только силу. Потому эффективнее было бы заявить не "мы готовы", а в духе "не лезь - убьёт". У вас есть ЯО, **** вам стесняться? Хоть путлер и *****, каких мало, но к таким "меньшинствам" толерантности быть не должно!
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25.03.2022 17:21 Відповісти
Та скоріше напала та й здохла вже назавжди ..
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25.03.2022 17:22 Відповісти
это похоже на продуманную стратегию. У меня тоже такой план.
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25.03.2022 17:27 Відповісти
Що означає спробує? Ця "спроба" означатиме лише одне - війна. І заплющити очі вже не вдасться
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25.03.2022 17:22 Відповісти
Так якось насрати на НАТО, ви за борг перед нами розрахуйтесь...
Клінтон ще живий, міг би нагадати про це після 2014 року, Обамі, Трампу, Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
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25.03.2022 17:24 Відповісти
Ну, напасти то таке. Запустить кілька ракет з ядерними боєголовками по Балтиці та Польщі.
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25.03.2022 17:26 Відповісти
Можуть напасти, щоб конкретно відгрібсти і сказати кацапам- ми спробували, але їх більше.
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25.03.2022 17:28 Відповісти
брат з Волині на сході, а як же Волинь?
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25.03.2022 17:33 Відповісти
Так Байден тижня 2 назад заявив що якщо спробують отримають все враховуючи і ядерну війну.
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25.03.2022 17:44 Відповісти
Ці всі висери європейської обісраної псевдо-еліти робляться лише для того щоб прикрити свою імпонетність в даний час! Ну який напад на НАТО, раша не може забезпечення до України налагодити, половину всієї техніки рашистської вже знищено, солдатів немає і т.д. Вона з НАТО навіть теоретично не може воювати не те що б фактично!
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25.03.2022 17:48 Відповісти
дайте вгадаю: а якщо нападуть вже на саме нато, то також все обмежиться 'консультаціями'??? як і у випадку з будапештським меморандумом
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25.03.2022 17:49 Відповісти
"... в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО." - значит нужно наносить упреждающие удары и наступать из Украины через беларусь на паРашную федерацию. Ведь парашный лидер путлер именно так действует. Ответить ему тем же. Но страшно в НАТО! Ссут! И бздят! А все равно придётся повоевать. Не спрячетесь!
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25.03.2022 17:50 Відповісти
Для нас это был бы большой и жирный +
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25.03.2022 18:15 Відповісти
введіть в всіх країнах нато рос. мову 2-ю державною, може передумають
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25.03.2022 18:41 Відповісти
Дійшло коли припекло?
Суворенько воно сюжет розгортається якщо второпали, що значить коли українці дають визначення керівнику держави - ХЛО? Отож...
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25.03.2022 20:00 Відповісти
 
 