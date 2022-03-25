Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти РФ, які раніше схвалили у четвертому санкційному пакеті

Влада Швейцарії впроваджує повним обсягом санкції проти Росії, які раніше схвалив ЄС у межах четвертого санкційного пакету, через ситуацію навколо України, йдеться у заяві швейцарського уряду.

У ньому наголошується, що обмеження набувають чинності у п'ятницю о 23:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві зазначається, що йдеться про заборону на експорт "товарів і послуг для російської енергетичної сфери". Крім того, впроваджується заборона на товари із заліза та сталі з Росії, а також на експорт до РФ предметів розкоші.

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Отже, наголошується в документі, Швейцарія продовжує впроваджувати проти РФ ті самі заходи, які затверджує Євросоюз.