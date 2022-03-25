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Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти РФ, які раніше схвалили у четвертому санкційному пакеті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швейцарія

Влада Швейцарії впроваджує повним обсягом санкції проти Росії, які раніше схвалив ЄС у межах четвертого санкційного пакету, через ситуацію навколо України, йдеться у заяві швейцарського уряду.

У ньому наголошується, що обмеження набувають чинності у п'ятницю о 23:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві зазначається, що йдеться про заборону на експорт "товарів і послуг для російської енергетичної сфери". Крім того, впроваджується заборона на товари із заліза та сталі з Росії, а також на експорт до РФ предметів розкоші.

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Отже, наголошується в документі, Швейцарія продовжує впроваджувати проти РФ ті самі заходи, які затверджує Євросоюз.
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Топ коментарі
+7
Bravo !!!
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25.03.2022 17:13
+5
Кипр входит в ЕС и на его юрисдикцию распространяются все санкции. Швейцария не входит, поэтому принимает решение присоединиться к санкциям ес
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25.03.2022 17:23
+5
Италия, Франция, Англия, Швейцария уже отрапортовали о блокировании бабла ... Кипр это орешек который нужно колоть, там минимум треть экономики Украины сидит в тени .... а уж сколько там денег рашистов, одному Богу известно
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25.03.2022 17:25
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Bravo !!!
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25.03.2022 17:13 Відповісти
Вы заметили что небыло ни одной новости по Кипру, известному офшору и по совместительству стране евросоюза? Все мы прекрасно знаем где хранят наворованные денежки рашисты и наши хапуги
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25.03.2022 17:17 Відповісти
деньги любят тишину.. мы еще много чего не знаем.
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25.03.2022 17:21 Відповісти
Италия, Франция, Англия, Швейцария уже отрапортовали о блокировании бабла ... Кипр это орешек который нужно колоть, там минимум треть экономики Украины сидит в тени .... а уж сколько там денег рашистов, одному Богу известно
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25.03.2022 17:25 Відповісти
Кипр входит в ЕС и на его юрисдикцию распространяются все санкции. Швейцария не входит, поэтому принимает решение присоединиться к санкциям ес
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25.03.2022 17:23 Відповісти
Грамотно и чётко объяснил👍
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25.03.2022 17:29 Відповісти
Kipr davno zablokiroval ih scheta ! Kipr davno po regukyacyey USA !
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25.03.2022 17:29 Відповісти
Кипр и Турки это ватные ватники.
В разговоре как только узнают, что с Украины так сразу кислую рожу делать начинают, а таксист сразу пытается петлять и накатывать цену. Х. З. Что у них в голове. Вроде бы столько информации идёт, что россия напала на Украину и т.д. Дебилы бл.я.
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25.03.2022 17:33 Відповісти
ну греки это реально пятая колона ЕС, вместе с мадьярами ... сколько им Европа помагала, но этим утыркам все мало ... и еще к Македонии из-за названия ********* ...

я честно не понимаю какие у них общие интересы с орками, что они за них так топят ...
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25.03.2022 17:49 Відповісти
раше удалось задолбать в корень нейтральную Швейцарию
РЕСПЕКТ!

скоро від пуцхена буде кім чен ин тікати городами широкою дугою
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25.03.2022 17:31 Відповісти
Был воистину удивлён, когда первый раз прочитал о участие Швейцарии в санкциях. Хотя тут всё понятно. Иметь дело с военными преступниками в открытую сегодня не комильфо. А публичное причастие в санкциях для России делает Швейцарию хорошими парнями. Типа win-win.
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25.03.2022 17:36 Відповісти
 
 