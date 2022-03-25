Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти РФ, які раніше схвалили у четвертому санкційному пакеті
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Влада Швейцарії впроваджує повним обсягом санкції проти Росії, які раніше схвалив ЄС у межах четвертого санкційного пакету, через ситуацію навколо України, йдеться у заяві швейцарського уряду.
У ньому наголошується, що обмеження набувають чинності у п'ятницю о 23:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
У заяві зазначається, що йдеться про заборону на експорт "товарів і послуг для російської енергетичної сфери". Крім того, впроваджується заборона на товари із заліза та сталі з Росії, а також на експорт до РФ предметів розкоші.
Отже, наголошується в документі, Швейцарія продовжує впроваджувати проти РФ ті самі заходи, які затверджує Євросоюз.
Топ коментарі
+7 Дора
показати весь коментар25.03.2022 17:13
+5 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар25.03.2022 17:23
+5 Elena Volhova
показати весь коментар25.03.2022 17:25
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В разговоре как только узнают, что с Украины так сразу кислую рожу делать начинают, а таксист сразу пытается петлять и накатывать цену. Х. З. Что у них в голове. Вроде бы столько информации идёт, что россия напала на Украину и т.д. Дебилы бл.я.
я честно не понимаю какие у них общие интересы с орками, что они за них так топят ...
РЕСПЕКТ!
скоро від пуцхена буде кім чен ин тікати городами широкою дугою