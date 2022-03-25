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Щонайменше 59 релігійних споруд зазнали руйнувань від початку війни РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

церква

Війна Росії проти України завдала руйнувань щонайменше 59 спорудам духовного значення в щонайменше восьми областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"З 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій. Інтерактивна мапа дає змогу побачити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.

Також дивіться: Від початку вторгнення РФ постраждали 28 релігійних споруд у шести областях, - МКІП. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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25.03.2022 17:45 Відповісти
Сподіваюся, що в української спільноти, що зазнала агресії ві православних братушек вистачить розуму не відновлювати ці осередки тупості на необізнаності, де узаконені шахраї в рясах дурять не в чому не винних бовдурів.
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25.03.2022 18:34 Відповісти
Враховуючи те, що багато з цих споруд були пам'ятками архітектури та культурна спадщина українського народу, то це реальна втрата.
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25.03.2022 18:41 Відповісти
 
 