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Примусово депортовані Росією в окупований Крим маріупольці влаштували акцію непокори

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джанкой

Примусово вивезені в окупований Крим мешканці Маріуполя влаштували акцію непокори.

Про це повідомляє ZMINA, передає Цензор.НЕТ.

Інформація про насильне переміщення жителів Маріуполя вже надходила від українських розвідників, голови Донецької ОВА Павла Кириленка, Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та міської влади Маріуполя. З’ясувати точну кількість депортованих людей не вдається, однак, судячи з усього, мова йде про тисячі громадян.

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Як з’ясувалось, частину маріупольців, яким російські окупанти не дали змоги виїхати організованими Україною гуманітарними коридорами, розмістили в Джанкої в школі №8. Підтвердження цьому видання знайшло на підконтрольних російським окупантам кримських сайтах.

Депортованих українців також планують відправити до Алушти, Красноперекопська та Євпаторії. Кількість людей, яких вже насильно перемістили на півострів, окупанти оцінюють щонайменше в 11 тисяч.

Примусово депортовані Росією в окупований Крим маріупольці влаштували акцію непокори 01
Примусово депортовані Росією в окупований Крим маріупольці влаштували акцію непокори 02

Публікація про депортованих до Джанкоя українців на сайті підконтрольного російським окупантам кримського медіа

Тих маріупольців, що опинились у Джанкої, розмістили у спортивних залах школи та, за даними видання "INжир media", відібрали у них українські документи. Про цю практику раніше повідомляли й українські посадовці. Вони також говорили, що українцям насильно видають документи російського зразка.

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Депортовані маріупольці 21–22 березня провели в джанкойській школі №8 акцію непокори. За інформацією "INжир media", вони скандували "Слава Україні! Героям слава!", у приміщенні звучав гімн України та слогани протесту проти російського вторгнення. Водночас окупаційні силовики не реагували на акції через страх спровокувати конфлікт, про який може стати відомо за межами Криму та РФ, кажуть журналісти.
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Топ коментарі
+37
Депортация автохтонов и завоз быдла из российских ******. Или Голодомор. Классика сучья.
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25.03.2022 17:47
+20
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25.03.2022 17:47
+16
Твари кацапские!Вы бы лучше своё "тухлое мясо" от нас повывозили!
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25.03.2022 17:54
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Депортация автохтонов и завоз быдла из российских ******. Или Голодомор. Классика сучья.
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25.03.2022 17:47 Відповісти
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25.03.2022 17:47 Відповісти
Можна. З ТРО..
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25.03.2022 17:52 Відповісти
Во проблеми у чувака. У нас 2 раба кожному дають і пару гектарів землі. Нищеброд ******.
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25.03.2022 17:58 Відповісти
Хай сам підлогу мете і миє. Не царської крові - Овен якийсь.
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25.03.2022 23:44 Відповісти
не думаю,шо тупые кремлёвские жыдоугрофиннобуряты поймут,шо нагинать они могут только себе подобным...
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25.03.2022 17:48 Відповісти
подобных...звыняйтэ
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25.03.2022 17:55 Відповісти
Твари кацапские!Вы бы лучше своё "тухлое мясо" от нас повывозили!
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25.03.2022 17:54 Відповісти
Это заложники от которых теперь ничего не зависит. На их фоне теперь будут клепать репортажи. Жалко людей...
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25.03.2022 17:54 Відповісти
При звільненні Криму допоможуть .
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25.03.2022 18:03 Відповісти
При освобождении Крыма , орда будет ими прикрываться . Для этого их туда и отвезли.
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25.03.2022 19:22 Відповісти
Час скооперуватися з татарами та показати кацапам що таке справжній протест!
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25.03.2022 17:56 Відповісти
Можно массово эвакуироватся в Крым и там отреферендить Крым обратно Украине. Типа чтобы в лишнюю не стрелять.
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25.03.2022 17:59 Відповісти
Кто Считать голоса будет
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25.03.2022 18:52 Відповісти
Убивать русских пропагандистов везде где появятся.
Убивать всех повязанных с ******.До третьего поколения.Это нелюди .Амин.
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25.03.2022 18:32 Відповісти
Кацапські п**араси хочуть маріупольцями як щітом прикриватись.
раша кончена країна як і ії народ.
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25.03.2022 19:56 Відповісти
 
 