Примусово депортовані Росією в окупований Крим маріупольці влаштували акцію непокори

Примусово вивезені в окупований Крим мешканці Маріуполя влаштували акцію непокори.

Про це повідомляє ZMINA, передає Цензор.НЕТ.

Інформація про насильне переміщення жителів Маріуполя вже надходила від українських розвідників, голови Донецької ОВА Павла Кириленка, Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та міської влади Маріуполя. З’ясувати точну кількість депортованих людей не вдається, однак, судячи з усього, мова йде про тисячі громадян.

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Як з’ясувалось, частину маріупольців, яким російські окупанти не дали змоги виїхати організованими Україною гуманітарними коридорами, розмістили в Джанкої в школі №8. Підтвердження цьому видання знайшло на підконтрольних російським окупантам кримських сайтах.

Депортованих українців також планують відправити до Алушти, Красноперекопська та Євпаторії. Кількість людей, яких вже насильно перемістили на півострів, окупанти оцінюють щонайменше в 11 тисяч.





Публікація про депортованих до Джанкоя українців на сайті підконтрольного російським окупантам кримського медіа

Тих маріупольців, що опинились у Джанкої, розмістили у спортивних залах школи та, за даними видання "INжир media", відібрали у них українські документи. Про цю практику раніше повідомляли й українські посадовці. Вони також говорили, що українцям насильно видають документи російського зразка.

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Депортовані маріупольці 21–22 березня провели в джанкойській школі №8 акцію непокори. За інформацією "INжир media", вони скандували "Слава Україні! Героям слава!", у приміщенні звучав гімн України та слогани протесту проти російського вторгнення. Водночас окупаційні силовики не реагували на акції через страх спровокувати конфлікт, про який може стати відомо за межами Криму та РФ, кажуть журналісти.