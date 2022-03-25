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війна (56581) Семен Семенченко (250)

Сьогодні суд продовжив запобіжний захід Семенченку: тримання в СІЗО на два місяці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

семенченко

Сьогодні суд продовжив запобіжний захід екскомандиру батальйону "Донбас" та колишньому депутату Семену Семенченку, якого судять за підозрою в тероризмі та створенні незаконного збройного формування.

Про це написав Семенченко у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Подаємо його текст повністю.

"Замість партизанського руху та боротьби з ворогом – знову ув'язнення. Сьогодні суд продовжив мені запобіжний захід - тримання в СІЗО ще на два місяці.

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони бригадний генерал Кирило Буданов надав клопотання про моє звільнення та мобілізацію в ЗСУ на ім‘я голови суду та генерального прокурора https://cutt.ly/uS86b9U. Під Маріуполем, в інших містах Донбасу, в тилу противника зараз необхідний досвід, знання та навички таких людей як я.

Прокуратура надала клопотання про продовження мені міри запобіжного заходу. Без будь-якої аргументації. Начебто є "ризики тиску на свідків'. На підтвердження цієї "гіпотези" не було надано жодного документа. Прокурор ГПУ Труш навіть не приховував, що місяць тому він готував клопотання про моє звільнення, але "керівництво не затвердило".

Черговий суддя Шевченківського суду всіх вислухав, прочитав лист від ГУР МОУ і повідомив, що найближчі два місяці я буду знаходиться не на фронті, а в СІЗО. Я не розумію чого бояться люди, які вже понад рік, без відповідного вироку, тримають мене за ґратами. Спочатку в одиночці ізолятора СБУ, а потім в камері СІЗО.

І зараз всі обвинувачені по моїй справі, без будь-якого запобіжного, в рядах захисників України. Цього вимагав і я. І Президент Володимир Зеленський місяць тому говорив про те саме

В цей справі немає жодних збитків або загрози якомусь життю. В справi немає і потерпілих, а єдиний чоловік якого (з натяжкою) можна таким назвати - кум Пуйла Медведчук (в організації пострілу по вивісці антиукраїнського телеканалу мене звинувачують).

Сьогодні я хотів вийти, обійняти своїх дітей, дружину, матір, яких не бачив вже рік. Обійняти рідних та підти в військкомат, приєднатися до своїх побратимів. Але судом і прокуратурою було прийняте саме таке рішення.

Я вдячний своїй родині, побратимам та друзям за підтримку. Я вдячний Головному управлінню розвідки, яке поручилося за мене та ініціювало моє звільнення на вiйну. Хлопцi, ви всі зараз там. А я, нажаль нi.

Oголошую безстрокове голодування. Розумію, що зараз людям не до мене, але iнших способів реакції на все це у мене немає. Прокуратура та суд можуть будь-як ставитися особисто до мене, але вони не мають права позбавляти мене можливості захищати свою країну. Не мають права позбавляти людей ще одного солдатa!

Впевнений, що Україна переможе агресора. Тримайтеся!

Слава Україні!"

Також читайте: Семенченко: Я на волі. Закликаю вступати до нашого штурмового загону

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Театр абсурда якийсь
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25.03.2022 17:49
+25
Війна війною.... а суди треба вичитати бо ці гідри у мантіях не дадуть нормально існувати України.
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25.03.2022 17:49
+23
и этим судам народ еще деньги платит на содержание
--------------------------------
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ . . .1 июля 2021 года власть пересчитала пенсии . . . Теперь минималку добавили на 85 гривен до 1854 гривен . . . А судьям добавили 9 500 . .. Теперь у них МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 77 300 И ВЫШЕ
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25.03.2022 17:54
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Театр абсурда якийсь
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25.03.2022 17:49 Відповісти
це все, що треба знати про захопивших кермо.Добре, хоч до Чорновол Т руки короткі
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25.03.2022 17:56 Відповісти
Можливо твоє "все"з однією звивиною?

-Там написано...Президент України видав указ добровольців військових які написали заяву на війну випустити ,голова розвідки поручився -а судя якого призначив ще твій "сивчолий гептькан"не випускає тому що він хотів розстріляти з гранатомету віллу подільника твого петераса-мертведчука...

-Так що таких як ти "кермувальників" по закону воєного стану ...
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25.03.2022 18:28 Відповісти
Знову Мародер винен. Майже три роки він не президент, а як тільки хтось всреться, він тут-як-тут. Може досить про попєрєдніків, бо від когось ми вже це чули
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25.03.2022 19:43 Відповісти
Було б дуже доречно, якщо б зараз Зе забув про чвари й призначив Порошенка прем'єром. Ото б було добре...
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25.03.2022 20:27 Відповісти
єпть. Чим Шмигаль поганий? Ковід якось пережили, війна йде, а все ніби працює. Хай Порошенко йде в атаку на фронті.
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25.03.2022 22:23 Відповісти
А він і так робить немало. Та й не сцкливий, бо він єдиний, хто поїхав до криму в 2014 році. Сам. Без охорони.
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25.03.2022 23:47 Відповісти
В тому то й справа що якось. А те що в енергетиці крутили, то взагалі ні в які рамки не лізе
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27.03.2022 13:29 Відповісти
Ні в якому разі. Є така приказка -горбатого могила виправить. Прем'єром потрібно Юлбку ставити і вже давно.
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27.03.2022 13:27 Відповісти
До чого ж владні пацюки бояться українського народу...
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25.03.2022 18:10 Відповісти
Для них ворогі незагарбники,а ми!!!
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25.03.2022 18:19 Відповісти
Так виходить що ви і є той ворог коли влада вимагає випустити а ті самі суді що понапихав "сивочолик" саботують...
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25.03.2022 18:31 Відповісти
********?!
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25.03.2022 19:44 Відповісти
"владні пацюки "це ті що позакривали свої фабрики та заводи щоб не кормити армію?

-Президентська влада вимагає випустити...

-Судова влада(суді яких понапризначав петро-сбасібо бальшоє-жму руку,абнімаю) не випускає...
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25.03.2022 18:36 Відповісти
Чому тоді зброю людям роздають, якщо так "бояться"?
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25.03.2022 20:31 Відповісти
Війна війною.... а суди треба вичитати бо ці гідри у мантіях не дадуть нормально існувати України.
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25.03.2022 17:49 Відповісти
и этим судам народ еще деньги платит на содержание
--------------------------------
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ . . .1 июля 2021 года власть пересчитала пенсии . . . Теперь минималку добавили на 85 гривен до 1854 гривен . . . А судьям добавили 9 500 . .. Теперь у них МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 77 300 И ВЫШЕ
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25.03.2022 17:54 Відповісти
нет слов от возмущения против такой власти
больше сказать не могу - модер удалит
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25.03.2022 17:52 Відповісти
про яку "власти" метіш кацапчік?

-судова влада не підкоряється Президенту України..-то окрема гілка влади...але суді там ті що назначив попєрєднік...
Зеленський підтвердив звільнення з-під
варти учасників АТО та ООС

Українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити.

"Тому було ухвалене рішення непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом, будуть звільнені з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що ключове зараз - це оборона.
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25.03.2022 18:44 Відповісти
тундра
. . . выходит - сбрехав бункерный про ОСВОБОЖДЕНИЕ участников АТО на время войны . . . ведь Семенченко в тюрьме
. . . и не бреши про ЧЕСТНУЮ судовую владу . . . вот кто там
-------------------------------------------------------------
гугл. . . Зеленский назначил двух судей Верховного суда: в кассационные административный и хозяйственный 13.10.2021 года . . . оба судьи принимали сомнительные решения
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25.03.2022 19:16 Відповісти
тундра . . . читай УКРАИНСКИЕ СМИ - как назначаются в Украине судьи
-------------------------------------------
гугл . . . 18 февр. 2021 г. - Сьогодні Верховна Рада без конкурсу призначила Віктора Кичуна суддею Конституційного Суду всупереч Конституції та рекомендаціям Венеційської комісії
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25.03.2022 19:25 Відповісти
*** ***** випустіть Сему він ще генералом буде.
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25.03.2022 17:52 Відповісти
Людина яка надала клопотання на твоє звільнення, сам не заслуговує на довіру.
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25.03.2022 17:53 Відповісти
черте-что
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25.03.2022 17:54 Відповісти
А зря, он ещё тот касапоуравнитель..
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25.03.2022 17:54 Відповісти
А як там справа зелонблазневого виродка Трухіна? Прокурвори вже встановили, хто був за кермом авто, що спричинило ДТП?
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25.03.2022 18:01 Відповісти
Забудь,там же никто не пострадал-так говорил товарисч с юридическим образованием
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25.03.2022 18:57 Відповісти
Ни чего не понял , то он на свободе и набирает отряд , то он сидит безвылазно в СИЗО . Может все таки его освободили из СИЗО 26 февраля но сеня так и не начал воевать и его по новой закрыли ? Как то маловато подробностей
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25.03.2022 18:02 Відповісти
Вот читаю его -26 февраля ,я на свободе и скоро выступлю в ВСУ, теперь читаю сегодня 25 марта- я хотел сегодня пойти в военкомат . Хрен знает как это все осознать
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25.03.2022 18:06 Відповісти
Що тут не ясно? Перелякані олігархи зателефонувал та завимагали закрить його знов. Зеля виконав команду своїх шефів.
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25.03.2022 18:16 Відповісти
І полізло соєве бидло, і дриснуло на Семена.
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25.03.2022 18:05 Відповісти
так, суддівський гарем ще той гадюшник
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25.03.2022 18:11 Відповісти
Чиновнички дальше играют в свои игры мирного времени. И война им не указ. Главное - доиграть. Так, как очень хочется. В мирное время не получилось - может как раз в военное выйдет? И за себя, с-ки, почему то не боятся. Надеются, Путин не забудет?
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25.03.2022 18:15 Відповісти
Ніхто,ж яйця невідстриг
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25.03.2022 18:17 Відповісти
Які сумніви,що гнидство процвітає???
****** привладі
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25.03.2022 18:16 Відповісти
******** в суде , им власть не указ .
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25.03.2022 19:00 Відповісти
Які рішення потрібні владцям,такі створює суд. ******** в державному механізмі
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25.03.2022 19:28 Відповісти
А это похоже на дешёвый фарс ! Прокуратура Отрабатывают взявшие деньги !
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25.03.2022 18:20 Відповісти
Вони б й інших добровольців засадили за грати, якщо б вони не встигли піти воювати.
Бо суки прокацапські бояться добробатів набагато більше, ніж кацапів.
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25.03.2022 18:38 Відповісти
Все,попереду. Шобла незникла.
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25.03.2022 19:29 Відповісти
Інші доброволці теж сидять у в'язниці. Нічого не змінилося.
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25.03.2022 19:50 Відповісти
Когось відпустили (тих, що притягли за битовуху і мокруху), а тих, що сильно насолили свинособакам - так, сидять й досі, по сфабрикованим справам.
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25.03.2022 20:41 Відповісти
***** разогнать СлаБоУмных, прокурватуру, кабмин... а *************** - в пекло!
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25.03.2022 19:04 Відповісти
Если в стране такие легендарные командиры во время кровопролитных боев за суверинетет Украины , остаются в тюрьме ,то «кто то «его ОЧЕНЬ БОИТСЯ..Я уже говорила Бог разберётся с тем кто обещает и не выполняет свои обещания …Подняться на вершину ,так что весь мир аплодирует-это одно,но удержаться на этой вершине нужен внутренний характер…Пока Зеленский выполняет свою миссию ,Бог его не тронет..,но после этого Бог с ним разберётся ..
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25.03.2022 19:06 Відповісти
"легендарные" в жопу раненные )))
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25.03.2022 21:13 Відповісти
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25.03.2022 21:14 Відповісти
Чьота ржу.
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25.03.2022 19:09 Відповісти
Независимость и разделение ветвей власти существует только на бумаге. Суды, Прокуратура, значительная часть СМИ находятся под полным контролем Администрации Президента.
Уверен, что решение держать Семёна в заключении санкционировал сам Зеленский.
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25.03.2022 19:17 Відповісти
Так
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25.03.2022 19:35 Відповісти
Боятся, что Семенченко наваляет рашке. А так 2 месяца сидеть , а потом продлят. Я писал уже ,что он сидит по просьбе из раши. Была короткая инфа в прессе.
Предателей у нас пруд пруди.В открытую работают.
Нужно писать и жаловаться Залужному.
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25.03.2022 19:21 Відповісти
Это да, выйдет Гришин из тюрьмы и погонит лично москалей пендалями, аж за Урал, как делал уже не единожды и был даже ранен при этом. А остальным что? Ни славы, ни наград. Вот и держат его родимого.
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25.03.2022 19:53 Відповісти
СВОБОДУ
СЕМЕНЧЕНКУ !!! КОМБАТ БАТАЛЬЙОНУ " ДОНБАС " МАЄ БУТИ НА ПЕРЕДОВІЙ !!! В іншому разі це просто ЗРАДА з боку правоохоронних органів щодо ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ !!! Чекаємо пояснення головного прокурора Венедіктової !!!
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25.03.2022 22:53 Відповісти
Парламент має прийняти Закон України про звільнення із сізо. місць ув"язнення ветеранів війни. добровольців. активістів. які знаходяться там по надуманим обвинуваченням і надати їм можливість захищати батьківщину від країни-агресора - росії. Вони цього заслужили. враховуючи їхні бойові заслуги. Чому до цього часу не зробили таке подання депутати із опозиційних партій " ЄС " та " Батьківщина " - не зрозуміло... Чому мовчить головнокомандуючий ЗСУ В.Залужний. депутат ВР - бойовий генерал М. Забродський ? Чи залишився вихід - підписати ПЕТИЦІЮ до президента ?
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25.03.2022 23:55 Відповісти
 
 