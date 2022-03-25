Сьогодні суд продовжив запобіжний захід Семенченку: тримання в СІЗО на два місяці

Сьогодні суд продовжив запобіжний захід екскомандиру батальйону "Донбас" та колишньому депутату Семену Семенченку, якого судять за підозрою в тероризмі та створенні незаконного збройного формування.

Про це написав Семенченко у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Подаємо його текст повністю.

"Замість партизанського руху та боротьби з ворогом – знову ув'язнення. Сьогодні суд продовжив мені запобіжний захід - тримання в СІЗО ще на два місяці.

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони бригадний генерал Кирило Буданов надав клопотання про моє звільнення та мобілізацію в ЗСУ на ім‘я голови суду та генерального прокурора https://cutt.ly/uS86b9U. Під Маріуполем, в інших містах Донбасу, в тилу противника зараз необхідний досвід, знання та навички таких людей як я.

Прокуратура надала клопотання про продовження мені міри запобіжного заходу. Без будь-якої аргументації. Начебто є "ризики тиску на свідків'. На підтвердження цієї "гіпотези" не було надано жодного документа. Прокурор ГПУ Труш навіть не приховував, що місяць тому він готував клопотання про моє звільнення, але "керівництво не затвердило".

Черговий суддя Шевченківського суду всіх вислухав, прочитав лист від ГУР МОУ і повідомив, що найближчі два місяці я буду знаходиться не на фронті, а в СІЗО. Я не розумію чого бояться люди, які вже понад рік, без відповідного вироку, тримають мене за ґратами. Спочатку в одиночці ізолятора СБУ, а потім в камері СІЗО.

І зараз всі обвинувачені по моїй справі, без будь-якого запобіжного, в рядах захисників України. Цього вимагав і я. І Президент Володимир Зеленський місяць тому говорив про те саме

В цей справі немає жодних збитків або загрози якомусь життю. В справi немає і потерпілих, а єдиний чоловік якого (з натяжкою) можна таким назвати - кум Пуйла Медведчук (в організації пострілу по вивісці антиукраїнського телеканалу мене звинувачують).

Сьогодні я хотів вийти, обійняти своїх дітей, дружину, матір, яких не бачив вже рік. Обійняти рідних та підти в військкомат, приєднатися до своїх побратимів. Але судом і прокуратурою було прийняте саме таке рішення.

Я вдячний своїй родині, побратимам та друзям за підтримку. Я вдячний Головному управлінню розвідки, яке поручилося за мене та ініціювало моє звільнення на вiйну. Хлопцi, ви всі зараз там. А я, нажаль нi.

Oголошую безстрокове голодування. Розумію, що зараз людям не до мене, але iнших способів реакції на все це у мене немає. Прокуратура та суд можуть будь-як ставитися особисто до мене, але вони не мають права позбавляти мене можливості захищати свою країну. Не мають права позбавляти людей ще одного солдатa!

Впевнений, що Україна переможе агресора. Тримайтеся!

Слава Україні!"

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