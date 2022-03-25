Сьогодні суд продовжив запобіжний захід Семенченку: тримання в СІЗО на два місяці
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Сьогодні суд продовжив запобіжний захід екскомандиру батальйону "Донбас" та колишньому депутату Семену Семенченку, якого судять за підозрою в тероризмі та створенні незаконного збройного формування.
Про це написав Семенченко у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
Подаємо його текст повністю.
"Замість партизанського руху та боротьби з ворогом – знову ув'язнення. Сьогодні суд продовжив мені запобіжний захід - тримання в СІЗО ще на два місяці.
Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони бригадний генерал Кирило Буданов надав клопотання про моє звільнення та мобілізацію в ЗСУ на ім‘я голови суду та генерального прокурора https://cutt.ly/uS86b9U. Під Маріуполем, в інших містах Донбасу, в тилу противника зараз необхідний досвід, знання та навички таких людей як я.
Прокуратура надала клопотання про продовження мені міри запобіжного заходу. Без будь-якої аргументації. Начебто є "ризики тиску на свідків'. На підтвердження цієї "гіпотези" не було надано жодного документа. Прокурор ГПУ Труш навіть не приховував, що місяць тому він готував клопотання про моє звільнення, але "керівництво не затвердило".
Черговий суддя Шевченківського суду всіх вислухав, прочитав лист від ГУР МОУ і повідомив, що найближчі два місяці я буду знаходиться не на фронті, а в СІЗО. Я не розумію чого бояться люди, які вже понад рік, без відповідного вироку, тримають мене за ґратами. Спочатку в одиночці ізолятора СБУ, а потім в камері СІЗО.
І зараз всі обвинувачені по моїй справі, без будь-якого запобіжного, в рядах захисників України. Цього вимагав і я. І Президент Володимир Зеленський місяць тому говорив про те саме
В цей справі немає жодних збитків або загрози якомусь життю. В справi немає і потерпілих, а єдиний чоловік якого (з натяжкою) можна таким назвати - кум Пуйла Медведчук (в організації пострілу по вивісці антиукраїнського телеканалу мене звинувачують).
Сьогодні я хотів вийти, обійняти своїх дітей, дружину, матір, яких не бачив вже рік. Обійняти рідних та підти в військкомат, приєднатися до своїх побратимів. Але судом і прокуратурою було прийняте саме таке рішення.
Я вдячний своїй родині, побратимам та друзям за підтримку. Я вдячний Головному управлінню розвідки, яке поручилося за мене та ініціювало моє звільнення на вiйну. Хлопцi, ви всі зараз там. А я, нажаль нi.
Oголошую безстрокове голодування. Розумію, що зараз людям не до мене, але iнших способів реакції на все це у мене немає. Прокуратура та суд можуть будь-як ставитися особисто до мене, але вони не мають права позбавляти мене можливості захищати свою країну. Не мають права позбавляти людей ще одного солдатa!
Впевнений, що Україна переможе агресора. Тримайтеся!
Слава Україні!"
Будь ласка, зачекайте...
-Там написано...Президент України видав указ добровольців військових які написали заяву на війну випустити ,голова розвідки поручився -а судя якого призначив ще твій "сивчолий гептькан"не випускає тому що він хотів розстріляти з гранатомету віллу подільника твого петераса-мертведчука...
-Так що таких як ти "кермувальників" по закону воєного стану ...
-Президентська влада вимагає випустити...
-Судова влада(суді яких понапризначав петро-сбасібо бальшоє-жму руку,абнімаю) не випускає...
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ . . .1 июля 2021 года власть пересчитала пенсии . . . Теперь минималку добавили на 85 гривен до 1854 гривен . . . А судьям добавили 9 500 . .. Теперь у них МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 77 300 И ВЫШЕ
больше сказать не могу - модер удалит
-судова влада не підкоряється Президенту України..-то окрема гілка влади...але суді там ті що назначив попєрєднік...
Зеленський підтвердив звільнення з-під
варти учасників АТО та ООС
Українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.
Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити.
"Тому було ухвалене рішення непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом, будуть звільнені з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції", - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що ключове зараз - це оборона.
. . . выходит - сбрехав бункерный про ОСВОБОЖДЕНИЕ участников АТО на время войны . . . ведь Семенченко в тюрьме
. . . и не бреши про ЧЕСТНУЮ судовую владу . . . вот кто там
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гугл. . . Зеленский назначил двух судей Верховного суда: в кассационные административный и хозяйственный 13.10.2021 года . . . оба судьи принимали сомнительные решения
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гугл . . . 18 февр. 2021 г. - Сьогодні Верховна Рада без конкурсу призначила Віктора Кичуна суддею Конституційного Суду всупереч Конституції та рекомендаціям Венеційської комісії
****** привладі
Бо суки прокацапські бояться добробатів набагато більше, ніж кацапів.
Уверен, что решение держать Семёна в заключении санкционировал сам Зеленский.
Предателей у нас пруд пруди.В открытую работают.
Нужно писать и жаловаться Залужному.
СЕМЕНЧЕНКУ !!! КОМБАТ БАТАЛЬЙОНУ " ДОНБАС " МАЄ БУТИ НА ПЕРЕДОВІЙ !!! В іншому разі це просто ЗРАДА з боку правоохоронних органів щодо ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ !!! Чекаємо пояснення головного прокурора Венедіктової !!!